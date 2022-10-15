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16.10.2022 15:00 - : -
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Украина. Премьер лига
15 октября 2022, 16:40 | Обновлено 15 октября 2022, 16:56
239
1

Рух – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

В случае победы подопечные Александра Кучера могут упрочить свое лидирующее положение

15 октября 2022, 16:40 | Обновлено 15 октября 2022, 16:56
239
1
Рух – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Днепр-1

Лидеры украинской Премьер-Лиги футболисты «Днепра-1» в поединке 7-го тура сыграют во Львове с местным «Рухом». Игра пройдет на стадионе «Украина». Если гости сумеют добиться положительного результата, то они упрочат свое положение в турнирной таблице.

Рух

Львовяне стартовали в новом чемпионате страны явно не так, как хотелось бы руководству клуба и болельщикам. В шести матчах «Рух» потерпел четыре поражения и только в четвертом туре сумел добиться победы над луганской «Зарей» со счетом 3:1.

Очень слабо пока выглядит у подопечных Леонида Кучука группа атаки. Ведь за исключением выигранного поединка в остальных пяти матчах футболисты «Руха» забили только три гола. Конечно же, с такими показателями очень сложно рассчитывать на положительный результат и набранные очки.

С другой стороны, тренерский штаб «Руха» должна беспокоить и игра в обороне, так как команда пропускала в каждом из ранее проведенных матчей. Вот и в предыдущем туре львовяне проиграли «Динамо» с крупным счетом 0:3. Поэтому, учитывая, какое нападение на данный момент у предстоящего соперника («Днепр-1» забил 14 голов, больше, чем у любой другой команды), хозяевам поля предстоит очень постараться, чтобы сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Днепр-1

Днепряне начали турнир со второго тура и сразу же показали, что в этом сезоне они намерены бороться за самые высокие места. Обыграв киевских динамовцев со счетом 3:0, подопечные Александра Кучера затем продолжили свою выигрышную серию, доведя ее до пяти матчей. При этом «Днепр-1» остается единственной командой в чемпионате, которая пока еще не пропускала голы в свои ворота.

На прошедшей неделе футболисты из Днепра порадовали украинских болельщиков еще и выездной победой в Лиге Конференций над неуступчивым «Вадуцем» из Лихтенштейна со счетом 2:1. Решающий мяч уже в компенсированное время забил Артем Довбик.

Уже по ходу сезона заметно, как «Днепр-1» укрепляет свой состав. Явно ко двору пришлись легионеры. Это бразильский вратарь Валеф, французский защитник Амаш, его соотечественник полузащитник Балули, а также аргентинский хавбек Бланко. Все они уже становятся ведущими игроками днепровского клуба. Плюс, конечно же, плеяда футболистов с украинским паспортом, которые дополняют игровой ансамбль. Речь идет, прежде всего, о таких игроках как Довбик, Пихаленок, Сарапий, Адамюк, Сваток, Бабенко, Гуцуляк и другие. Так что такой команде вполне по силам побороться за медали чемпионата.

Статистика матчей

На уровне украинской Премьер-Лиги соперники провели 3 матча. У каждой команды пока по одной победе и один раз была зафиксирована ничья 1:1. Предыдущая игра между «Рухом» и «Днепром-1» в сезоне 2021-2022 годов проходила в Днепре и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Голы забили Игнатенко и Назаренко.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Панькив, Лях, Дидык, Слюсар, Роман, Сапуга, Довгий, Соломон-Отабор, Таллес, Б.Бойчук, Климчук

«Днепр-1»: Валеф, Амаш, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бабенко, Пихаленок, Гуцуляк, Балули, Бланко, Довбик

Прогноз на противостояние:

«Днепр-1» будет явным фаворитом в матче с «Рухом». Ставим на победу подопечных Александра Кучера со счетом 2:0.

16 октября, воскресенье

«Рух» – «Днепр-1»
Львов. Стадион «Украина». 15:00
ТВ-трансляция на телеканале «УНИАН»
РУХ - ДНЕПР-1. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр – Юрий Иванов (Донецкая область)
Прогноз Sport.ua – 0:2
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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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рух выиграет. болельщик днепра
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