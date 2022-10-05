Бенфика – ПСЖ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Обе команды набрали максимум очков в первых двух турах
В среду, 5 октября, в Лиссабоне состоится матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором португальская «Бенфика» на домашнем стадионе «Эштадиу ду Бенфика» примет французский ПСЖ. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
Бенфика
Для «орлов» прошлый сезон получился очень неоднозначным. С одной стороны, команда сумела добраться до четвертьфинала Лиги чемпионов, где уступила английскому «Ливерпулю» (1:3, 3:3), который на тот момент являлся одним из главных фаворитов турнира. С другой стороны, «Бенфика» не завоевала ни одного трофея, а в чемпионате довольствовалась лишь бронзовыми наградами.
В нынешнем сезоне «орлы» выглядят блестяще. «Бенфика» набрала максимум очков в первых двух турах Лиги чемпионов, плюс выиграла 7 из 8 матчей в чемпионате Португалии. В своем предыдущем поединке национального первенства «Бенфика» впервые потеряла очки. На выезде команда не сумела одолеть «Гимарайнш» (0:0).
ПСЖ
Парижане по итогам прошлого сезона 10-й раз в истории стали чемпионами Франции. Причем сделали они это более чем уверенно, опередив «Марсель», завоевавший серебряные медали, на 15 очков. Однако это не помогло Маурисио Почеттино избежать увольнения с поста главного тренера.
Причиной изменений на тренерском мостике стало очередное фиаско в Лиге чемпионов. В предыдущей еврокубковой кампании ПСЖ прекратил борьбу уже на стадии 1/8 финала, проиграв по сумме двух встреч мадридскому «Реалу» (1:0, 1:3). В нынешней кампании с новым наставником Кристофом Гальтье ПСЖ выиграл у итальянского «Ювентуса» (2:1) и израильского «Маккаби» из Хайфы (3:1).
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что ПСЖ в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.78 по линии Parimatch.
Ориентировочные составы
«Бенфика»: Влаходимос – Бах, Отаменди, Антонио Силва, Гримальдо, Флорентину, Фернандес, Рафа Силва, Жоао Мариу, Нерес, Гонсалу Рамуш.
ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркиньос, Данилу, Нуну Мендеш, Витинья, Вератти, Хакими, Месси, Неймар, Мбаппе.
5 октября, среда
|«Бенфика» – ПСЖ
|Лиссабон. Стадион «Эштадиу ду Бенфика». 22:00
|ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
|Прогноз Sport.ua — 1:2
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