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Лига чемпионов
06 октября 2022, 02:05 | Обновлено 06 октября 2022, 02:41
174
1

Бенфика – ПСЖ – 1:1. Гениальный мяч Месси. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов

06 октября 2022, 02:05 | Обновлено 06 октября 2022, 02:41
174
1
Бенфика – ПСЖ – 1:1. Гениальный мяч Месси. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 3-го тура Лиги чемпионов французский «ПСЖ» не смог на выезде обыграть португальскую «Бенфику» (1:1).

На 22-й минуте Лионель Месси открыл счет феноменальным ударом, а в конце первого тайма Данилу забил автогол.

Лига чемпионов

Группа H, 3-й тур

Бенфика – ПСЖ – 1:1

Голы: Данилу, 41 (автогол) – Месси, 22.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Месси, 22 мин.

ГОЛ! 1:1. Данилу, 41 мин (автогол)

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Бенфика).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
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Бенфика Лионель Месси ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов
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Источник Sport.ua
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Pojarskiy
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