Бенфика – ПСЖ – 1:1. Гениальный мяч Месси. Видео голов и обзор матча

В матче 3-го тура Лиги чемпионов французский «ПСЖ» не смог на выезде обыграть португальскую «Бенфику» (1:1).

На 22-й минуте Лионель Месси открыл счет феноменальным ударом, а в конце первого тайма Данилу забил автогол.

Лига чемпионов

Группа H, 3-й тур

Бенфика – ПСЖ – 1:1

Голы: Данилу, 41 (автогол) – Месси, 22.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Месси, 22 мин.

ГОЛ! 1:1. Данилу, 41 мин (автогол)