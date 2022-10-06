Лига чемпионов06 октября 2022, 02:05 | Обновлено 06 октября 2022, 02:41
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Бенфика – ПСЖ – 1:1. Гениальный мяч Месси. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор встречи 3-го тура Лиги чемпионов
06 октября 2022, 02:05 | Обновлено 06 октября 2022, 02:41
174
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В матче 3-го тура Лиги чемпионов французский «ПСЖ» не смог на выезде обыграть португальскую «Бенфику» (1:1).
На 22-й минуте Лионель Месси открыл счет феноменальным ударом, а в конце первого тайма Данилу забил автогол.
Лига чемпионов
Группа H, 3-й тур
Бенфика – ПСЖ – 1:1
Голы: Данилу, 41 (автогол) – Месси, 22.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Месси, 22 мин.
ГОЛ! 1:1. Данилу, 41 мин (автогол)
События матча
41’
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (Бенфика).
22’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
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