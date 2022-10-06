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Лига чемпионов
06 октября 2022, 11:22 | Обновлено 06 октября 2022, 11:25
152
0

Кристоф ГАЛТЬЕ: «ПСЖ мог быть гораздо опаснее»

Наставник «ПСЖ» – о матче против «Бенфики»

06 октября 2022, 11:22 | Обновлено 06 октября 2022, 11:25
152
0
Кристоф ГАЛТЬЕ: «ПСЖ мог быть гораздо опаснее»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал ничью 1:1 с «Бенфикой» в третьем туре Лиги чемпионов:

«Мы играли хорошо, создавали моменты, но не могли забить. У каждой команды были хорошие моменты, оба вратаря сыграли надежно.

Мы могли быть гораздо опаснее в первом тайме. В каком-то смысле результат справедлив, потому что «Бенфика» тоже была хороша».

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Кристоф Галтье ПСЖ Бенфика Лига чемпионов
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Источник УЕФА
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