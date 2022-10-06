Лига чемпионов06 октября 2022, 11:22 | Обновлено 06 октября 2022, 11:25
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Кристоф ГАЛТЬЕ: «ПСЖ мог быть гораздо опаснее»
Наставник «ПСЖ» – о матче против «Бенфики»
06 октября 2022, 11:22 | Обновлено 06 октября 2022, 11:25
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал ничью 1:1 с «Бенфикой» в третьем туре Лиги чемпионов:
«Мы играли хорошо, создавали моменты, но не могли забить. У каждой команды были хорошие моменты, оба вратаря сыграли надежно.
Мы могли быть гораздо опаснее в первом тайме. В каком-то смысле результат справедлив, потому что «Бенфика» тоже была хороша».
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