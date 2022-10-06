Кристоф ГАЛТЬЕ: «ПСЖ мог быть гораздо опаснее»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье прокомментировал ничью 1:1 с «Бенфикой» в третьем туре Лиги чемпионов:

«Мы играли хорошо, создавали моменты, но не могли забить. У каждой команды были хорошие моменты, оба вратаря сыграли надежно.

Мы могли быть гораздо опаснее в первом тайме. В каком-то смысле результат справедлив, потому что «Бенфика» тоже была хороша».