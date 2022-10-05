ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
Легендарный аргентинец идеально положил в дальний угол коронной левой
Звездный аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси открыл счет в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» идеальным ударом с левой ноги.
На 22-й минуте игры Лионель фантастическим выстрелом вывел парижский клуб вперед.
Месси дебютировал в ЛЧ в 2004 году. За это время на групповых стадиях турнира он провел 83 игры и забил 77 голов.
К 55-й минуте игры счет в матче «Бенфика» – «ПСЖ» 1:1.
Majestic Messi 🇦🇷#UCL pic.twitter.com/oErvqiUV5M— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 5, 2022
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