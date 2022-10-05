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  4. ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
Лига чемпионов
05 октября 2022, 23:15 | Обновлено 05 октября 2022, 23:41
1333
1

ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики

Легендарный аргентинец идеально положил в дальний угол коронной левой

05 октября 2022, 23:15 | Обновлено 05 октября 2022, 23:41
1333
1
ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики
Instagram. Лионель Месси

Звездный аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси открыл счет в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» идеальным ударом с левой ноги.

На 22-й минуте игры Лионель фантастическим выстрелом вывел парижский клуб вперед.

Месси дебютировал в ЛЧ в 2004 году. За это время на групповых стадиях турнира он провел 83 игры и забил 77 голов.

К 55-й минуте игры счет в матче «Бенфика» – «ПСЖ» 1:1.

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Лионель Месси ПСЖ Бенфика Лига чемпионов видео
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Источник Sport.ua
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Гол Зубкова ефектніший, теж лівою! Але голом тижня на уефа всерівно буде гол Мессі!
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