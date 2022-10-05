ВИДЕО. Очередной шедевр Месси. Гол форварда ПСЖ в ворота Бенфики

Звездный аргентинский форвард «ПСЖ» Лионель Месси открыл счет в матче 3-го тура Лиги чемпионов против «Бенфики» идеальным ударом с левой ноги.

На 22-й минуте игры Лионель фантастическим выстрелом вывел парижский клуб вперед.

Месси дебютировал в ЛЧ в 2004 году. За это время на групповых стадиях турнира он провел 83 игры и забил 77 голов.

К 55-й минуте игры счет в матче «Бенфика» – «ПСЖ» 1:1.