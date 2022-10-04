Наши за границей. Дебют Лунина, голы Безуса и Соболя, ассист Игнатенко
Следим за выступлениями украинских футболистов в европейских чемпионатах
На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Наше внимание традиционно было приковано к украинским легионерам и их клубам.
Главным событием минувшего футбольного уикэнда стал дебют Андрея Лунина на «Сантьяго Бернабеу». Вечно второй вратарь «сливочных» получил подарок судьбы в виде травмы Тибо Куртуа. В поединке 7-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:1) украинец впервые сыграл на домашней арене мадридцев. К сожалению, дебют получился смазанным. Лунин пропустил гол во втором тайме, а «Реал» впервые в сезоне не сумел одержать победу.
Защитник «Арсенала» Александр Зинченко вернулся в основной состав команды после травмы. «Канониры» обыграли «Тоттенхэм» со счетом 3:1, а украинский легионер провел на поле 73 минуты.
Вновь блеснул бомбардирскими способностями Роман Безус. Хавбек появился на поле лишь на 88-й минуте матча против «Доксы» (2:0), но этого ему хватило, чтобы совершить фирменный слалом и забить красивый гол.
BEZUSSSSSSS!!! @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/DAGBgYdz8D— Shoot The Defence Media Network (@ShootTheDefence) October 1, 2022
Редко радует забитыми мячами защитник «Брюгге» Эдуард Соболь. Но если украинец забивает, то делает это шедеврально. В матче 10-го тура чемпионата Бельгии против «Мехелена» (3:0) Эдуард забил красивый гол со штрафного. Как следствие, Соболь получил высокую оценку за игру и попал в символическую сборную 10-го тура Лиги Жупиле.
Украинский полузащитник Даниил Игнатенко отметился голевой передачей в матче 10-го тура второго дивизиона чемпионата Франции между «Бордо» и «Лавалем» (2:1). 25-летний уроженец Запорожья начал поединок в стартовом составе жирондинцев. И уже на 5-й минуте встречи помог одноклубнику открыть счет.
С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.
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В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.
- Ч – Чемпионат
- К – Кубок
- СК – Суперкубок
- КЛ – Кубок лиги
- ЛЧ – Лига чемпионов
- ЛЕ – Лига Европы
- В – всего
При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».
|
Футболист
|
Клуб
|
Последние матчи
|
Статистика (за сезон)
|Англия (Премьер-лига)
|
Александр Зинченко
левый защитник
15.12.1996 (25 лет)
32 млн евро
|
Арсенал
|
8 тур (18.09) Брентфорд – Арсенал – 0:3
(не попал в заявку на матч)
9 тур (01.10) Арсенал – Тоттенхэм – 0:3
(сыграл 73 мин)
|
Ч: 5 (0+1)
ЛЕ: 1 (0+0)
В: 6 (0+1)
|
Виталий Миколенко
левый защитник
29.05.1999 (23 года)
18 млн евро
|
Эвертон
|
8 тур (18.09) Эвертон – Вест Хэм – 1:0
(сыграл весь матч)
9 тур (01.10) Саутгемптон – Эвертон – 1:2
(сыграл весь матч)
|
Ч: 8 (0+0)
В: 8 (0+0)
|Бельгия (Лига Жупиле)
|
Эдуард Соболь
левый защитник
20.04.1995 (27 лет)
3,2 млн евро
|
Брюгге
|
9 тур (18.09) Стандард – Брюгге – 3:0
(вышел на замену на 70 мин)
10 тур (01.10) Брюгге – Мехелен – 3:0
(сыграл весь матч, 1 гол)
|
Ч: 6 (1+0)
ЛЧ: 2 (0+0)
В: 8 (1+0)
|
Роман Яремчук
центрфорвард
27.11.1995 (26 лет)
15 млн евро
|
Брюгге
|
9 тур (18.09) Стандард – Брюгге – 3:0
(сыграл 60 мин)
10 тур (01.10) Брюгге – Мехелен – 3:0
(вышел на замену на 58 мин)
|
Ч: 4 (1+2)
ЛЧ: 2 (0+0)
В: 6 (1+2)
|
Александр Драмбаев
левый защитник
21.04.2001 (21 год)
600 тысяч евро
|
Зюльте-Варегем
|
9 тур (17.09) Зюльте-Варегем – Сент-Трюйден – 0:3
(сыграл весь матч)
10 тур (01.10) Вестерло – Зюльте-Варегем – 2:0
(сыграл весь матч)
|
Ч: 10 (1+0)
В: 10 (1+0)
|
Алексей Сыч
правый защитник
01.04.2001 (21 год)
400 тысяч евро
|
Кортрейк
|
9 тур (18.09) Андерлехт – Кортрейк – 4:1
(сыграл 77 мин)
10 тур (02.10) Кортрейк – Антверпен – 2:1
(сыграл весь матч)
|
Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Денис Бунчуков
центральный хавбек
20.06.2003 (19 лет)
100 тысяч евро
|
Серен
|
9 тур (16.09) Антверпен – Серен – 2:1
(не попал в заявку на матч)
10 тур (30.09) Стандард – Серен – 0:2
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Бельгия (Первая лига)
|
Валерий Дубко
центральный защитник
22.03.2001 (21 год)
300 тысяч евро
|
Дендер
|
6 тур (16.09) Дейнзе – Дендер – 0:2
(не попал в заявку на матч)
7 тур (30.09) Генк U-23 – Дендер – 0:2
(вышел на замену на 78 мин)
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Греция (Суперлига)
|
Дмитрий Чигринский
центральный защитник
07.11.1986 (35 лет)
250 тысяч евро
|
Ионикос
|
5 тур (18.09) Волос – Ионикос – 2:0
(сыграл весь матч)
6 тур (03.10) АЕК – Ионикос – 4:1
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 5 (0+0)
В: 5 (0+0)
|Израиль (Премьер-лига)
|
Илья Марковский
центрфорвард
06.06.1997
250 тысяч евро
|
Хапоэль Хайфа
|
5 тур (17.09) Хапоэль Х – Маккаби Н – 0:0
(не попал в заявку на матч, травма)
6 тур (01.10) Ирони – Хапоэль Х – 1:1
(не попал в заявку на матч, травма)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Испания (Примера)
|
Андрей Лунин
голкипер
11.02.1999 (23 года)
2,5 млн евро
|
Реал
|
6 тур (18.09) Атлетико – Реал – 1:2
(провел весь матч в запасе)
7 тур (02.10) Реал – Осасуна – 1:1
(сыграл весь матч, пропустил 1 мяч)
|
Ч: 1 (-1)
В: 1 (-1)
|Испания (Сегунда)
|
Орест Лебеденко
левый защитник
23.09.1998 (23 года)
500 тысяч евро
|
Луго
|
7 тур (25.09) Луго – Овьедо – 0:0
(провел весь матч в запасе)
8 тур (02.10) Ибиса – Луго – 3:2
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 1 (0+0)
В: 1 (0+0)
|Италия (Серия А)
|
Руслан Малиновский
атакующий хавбек
04.05.1993 (29 лет)
28 млн евро
|
Аталанта
|
7 тур (18.09) Рома – Аталанта – 0:1
(вышел на замену на 88 мин, жк)
8 тур (02.10) Аталанта – Фиорентина – 1:0
(вышел на замену на 74 мин)
|
Ч: 8 (1+1)
В: 8 (1+1)
|
Виктор Коваленко
атакующий хавбек
14.02.1996 (26 лет)
3 млн евро
|
Специя
|
7 тур (17.09) Специя – Сампдория – 2:1
(сыграл 71 мин, жк)
8 тур (02.10) Лацио – Специя – 4:0
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 6 (0+0)
В: 6 (0+0)
|Кипр (Первый дивизион)
|
Роман Безус
атакующий хавбек
26.09.1990 (31 год)
1,5 млн евро
|
Омония
|
4 тур (18.09) Омония – Паралимни – 4:0
(провел весь матч в запасе)
5 тур (01.10) Докса – Омония – 0:2
(вышел на замену на 88 мин, 1 гол)
|
Ч: 4 (2+1)
ЛЕ: 3 (0+0)
В: 7 (2+1)
|
Кристиан Биловар
центральный защитник
05.02.2001 (21 год)
300 тысяч евро
|
АЕЛ
|
4 тур (16.09) АЕЛ – Докса – 1:2
(сыграл весь матч)
2 тур (02.10) АПОЕЛ – АЕЛ – 0:0
(сыграл весь матч)
|
Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|Германия (Бундеслига)
|
Иван Ордец
центральный защитник
08.07.1992 (30 лет)
3,5 млн евро
|
Бохум
|
7 тур (18.09) Бохум – Кельн – 1:1
(сыграл 90 мин)
8 тур (01.10) Лейпциг – Бохум – 4:0
(сыграл весь матч)
|
Ч: 7 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 8 (0+0)
|Норвегия (Элитесериен)
|
Юрий Яковенко
центрфорвард
03.09.1993 (28 лет)
200 тысяч евро
|
Гам-Кам
|
23 тур (17.09) Одд – Гам-Кам – 2:0
(не попал в заявку на матч)
30.09.2022 покинул команду
|
Ч: 12 (1+0)
К: 1 (0+0)
В: 13 (1+0)
|Польша (Экстракласса)
|
Василий Литвиненко
голкипер
03.10.1991 (30 лет)
100 тысяч евро
|
Видзев
|
10 тур (17.09) Сталь – Видзев – 0:3
(провел весь матч в запасе)
11 тур (02.10) Видзев – Ракув – 0:0
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 0 (0)
В: 0 (0)
|
Арсен Гросу
атакующий хавбек
13.04.2001 (21 год)
25 тысяч евро
|
Гурник
|
10 тур (18.09) Корона – Гурник – 1:2
(не попал в заявку на матч)
11 тур (01.10) Гурник – Заглебе – 2:3
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0)
В: 0 (0)
|
Кирилл Петров
центральный защитник
22.06.1990 (32 года)
300 тысяч евро
|
Корона
|
10 тур (18.09) Корона – Гурник – 1:2
(не попал в заявку на матч)
11 тур (02.10) Ягеллония – Корона – 4:1
(сыграл весь матч)
|
Ч: 10 (1+0)
В: 10 (1+0)
|
Евгений Коноплянка
левый вингер
29.09.1989 (32 года)
800 тысяч евро
|
Краковия
|
10 тур (17.09) Краковия – Погонь – 1:1
(вышел на замену на 78 мин)
11 тур (30.09) Радомяк – Краковия – 0:2
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 5 (1+0)
К: 1 (1+0)
В: 6 (2+0)
|
Игорь Харатин
опорный хавбек
02.02.1995 (27 лет)
700 тысяч евро
|
Легия
|
10 тур (16.09) Легия – Медзь – 3:2
(вышел на замену на 88 мин)
11 тур (01.10) Лех – Легия – 0:0
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 8 (0+0)
В: 8 (0+0)
|
Артур Рудько
голкипер
07.05.1992 (30 лет)
400 тысяч евро
|
Лех
|
10 тур (18.09) Варта – Лех – 0:1
(провел весь матч в запасе)
11 тур (01.10) Лех – Легия – 0:0
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 1 (-2)
ЛЧ: 2 (-5)
ЛК: 2 (-1)
В: 5 (-8)
|
Владислав Кочергин
правый хавбек
30.04.1996 (26 лет)
1,5 млн евро
|
Ракув
|
10 тур (17.09) Ракув – Радомяк – 3:0
(сыграл 81 мин)
11 тур (02.10) Видзев – Ракув – 0:0
(сыграл весь матч)
|
Ч: 9 (1+0)
ЛК: 6 (3+1)
СК: 1 (0+0)
В: 16 (4+1)
|
Егор Маценко
центральный защитник
23.01.2002 (20 лет)
25 тысяч евро
|
Шленск
|
10 тур (16.09) Пяст – Шленск – 1:1
(не попал в заявку на матч)
11 тур (03.10) Шленск – Варта – 0:2
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|Португалия (Примейра)
|
Богдан Милованов
правый защитник
19.04.1998 (24 года)
600 тысяч евро
|
Арока
|
7 тур (18.09) Арока – Гимарайнш – 2:2
(вышел на замену на 82 мин)
8 тур (02.10) Феррейра – Арока – 1:1
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 6 (0+0)
В: 6 (0+0)
|Турция (Суперлига)
|
Ярослав Ракицкий
центральный защитник
03.08.1989 (32 года)
4,5 млн евро
|
Адана Демирспор
|
7 тур (17.09) Антальяспор – Адана Демирспор – 0:3
(сыграл 39 мин, кк)
8 тур (01.10) Адана Демирспор – Галатасарай – 0:0
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 5 (0+0)
В: 5 (0+0)
|Турция (1 Лига)
|
Дмитрий Гречишкин
опорный хавбек
22.09.1991 (30 лет)
500 тысяч евро
|
Генчлербирлиги
|
6 тур (17.09) Денизлиспор – Генчлербирлиги – 2:2
(сыграл весь матч)
8 тур (08.10) Самсунспор – Генчлербирлиги
|
Ч: 6 (0+0)
В: 6 (0+0)
|
Александр Беляев
центральный хавбек
04.10.1999 (22 года)
200 тысяч евро
|
Генчлербирлиги
|
6 тур (17.09) Денизлиспор – Генчлербирлиги – 2:2
(вышел на замену на 84 мин)
8 тур (08.10) Самсунспор – Генчлербирлиги
|
Ч: 3 (0+0)
В: 3 (0+0)
|
Артем Кравец
центрфорвард
03.06.1989 (33 года)
250 тысяч евро
|
Сакарьяспор
|
6 тур (18.09) Самсунспор – Сакарьяспор – 3:2
(вышел на замену на 73 мин)
7 тур (01.10) Сакарьяспор – Ени Малатьяспор – 3:1
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|Венгрия (Национальный чемпионат I)
|
Александр Романчук
центральный защитник
16.12.1999 (22 года)
500 тысяч евро
|
Дебрецен
|
Кубок 1/32 (18.09) Дабаш – Дебрецен – 0:1
(сыграл 63 мин, кк)
9 тур (01.10) Дебрецен – Гонвед – 4:3
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 6 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 7 (0+0)
|
Александр Сафронов
центральный защитник
11.06.1999 (23 года)
400 тысяч евро
|
Залаэгерсег
|
Кубок 1/32 (17.09) Капошвар – Залаэгерсег – 0:2
(провел весь матч в запасе)
9 тур (01.10) Вашаш – Залаэгерсег – 1:1
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 2 (0+0)
В: 2 (0+0)
|
Михаил Месхи
опорный хавбек
26.02.1997 (25 лет)
200 тысяч евро
|
Кечкемет
|
Кубок 1/32 (18.09) Тисакечке – Кечкемет – 0:3
(провел весь матч в запасе)
9 тур (02.10) Кечкемет – Ференцварош – 2:0
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 5 (0+0)
В: 5 (0+0)
|
Михаил Ряшко
центральный защитник
11.05.1996 (26 лет)
150 тысяч евро
|
Кечкемет
|
Кубок 1/32 (18.09) Тисакечке – Кечкемет – 0:3
(сыграл 58 мин)
9 тур (02.10) Кечкемет – Ференцварош – 2:0
(сыграл весь матч)
|
Ч: 3 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 4 (0+0)
|
Виктор Гей
правый защитник
02.02.1996 (26 лет)
400 тысяч евро
|
Кишварда
|
Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2
(сыграл весь матч)
9 тур (01.10) Уйпешт – Кишварда – 4:0
(сыграл весь матч)
|
Ч: 9 (0+1)
ЛК: 3 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 13 (0+1)
|
Ярослав Гелеш
центрфорвард
20.07.2004 (18 лет)
-
|
Кишварда
|
Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2
(не попал в заявку на матч)
9 тур (01.10) Уйпешт – Кишварда – 4:0
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Михаил Готра
голкипер
05.08.2000 (21 год)
100 тысяч евро
|
Кишварда
|
Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2
(провел весь матч в запасе)
9 тур (01.10) Уйпешт – Кишварда – 4:0
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 0 (0)
В: 0 (0)
|
Антон Кравченко
центральный защитник
23.05.1991 (31 год)
250 тысяч евро
|
Кишварда
|
Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2
(сыграл весь матч)
9 тур (01.10) Уйпешт – Кишварда – 4:0
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 4 (0+0)
ЛК: 3 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 8 (0+0)
|
Богдан Мельник
опорный хавбек
04.01.1997 (25 лет)
450 тысяч евро
|
Кишварда
|
Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2
(сыграл 86 мин)
9 тур (01.10) Уйпешт – Кишварда – 4:0
(вышел на замену на 46 мин)
|
Ч: 9 (3+0)
ЛК: 3 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 13 (3+0)
|
Артем Одинцов
голкипер
09.11.2000 (21 год)
150 тысяч евро
|
Кишварда
|
Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2
(сыграл весь матч)
9 тур (01.10) Уйпешт – Кишварда – 4:0
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 0 (0)
ЛК: 3 (-3)
К: 1 (0)
В: 4 (-3)
|
Даниил Рябенко
голкипер
09.10.1998 (23 года)
75 тысяч евро
|
Мезёкёвешд
|
Кубок 1/32 (17.09) Сексард – Мезёкёвешд – 0:3
(не попал в заявку на матч)
9 тур (30.09) Мезёкёвешд – Пакш – 1:2
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 0 (0+0)
В: 0 (0+0)
|
Артем Фаворов
центральный хавбек
19.03.1994 (28 лет)
700 тысяч евро
|
Академия Пушкаша
|
Кубок 1/32 (17.09) Чаквар – Академия Пушкаша – 2:5
(сыграл 46 мин, 1 ассист)
9 тур (02.10) Академия Пушкаша – Фехервар – 1:1
(сыграл весь матч)
|
Ч: 8 (1+0)
К: 1 (0+1)
В: 9 (1+1)
|
Богдан Леднев
атакующий хавбек
07.04.1998 (24 года)
1 млн евро
|
Фехервар
|
Кубок 1/32 (18.09) Керулет – Фехервар – 2:5
(сыграл 46 мин)
9 тур (02.10) Академия Пушкаша – Фехервар – 1:1
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 3 (0+0)
ЛК: 3 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 7 (0+0)
|
Евгений Макаренко
опорный хавбек
21.05.1991 (31 год)
1,2 млн евро
|
Фехервар
|
Кубок 1/32 (18.09) Керулет – Фехервар – 2:5
(вышел на замену на 79 мин, 1 гол)
9 тур (02.10) Академия Пушкаша – Фехервар – 1:1
(вышел на замену на 84 мин)
|
Ч: 4 (0+1)
ЛК: 4 (0+1)
К: 1 (1+0)
В: 9 (1+2)
|
Артем Шабанов
центральный защитник
07.03.1992 (30 лет)
1 млн евро
|
Фехервар
|
Кубок 1/32 (18.09) Керулет – Фехервар – 2:5
(сыграл 60 мин)
9 тур (02.10) Академия Пушкаша – Фехервар – 1:1
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 5 (0+0)
ЛК: 5 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 11 (0+0)
|Франция (Лига 2)
|
Даниил Игнатенко
центральный хавбек
13.03.1997 (25 лет)
1,5 млн евро
|
Бордо
|
9 тур (17.09) Бордо – Дижон – 2:1
(сыграл весь матч)
10 тур (03.10) Стад Лаваль – Бордо – 1:2
(сыграл весь матч, 1 ассист, жк)
|
Ч: 9 (1+1)
В: 9 (1+1)
|Хорватия (1 Лига)
|
Александр Петрусенко
опорный хавбек
26.03.1998 (24 года)
350 тысяч евро
|
Истра
|
10 тур (17.09) Хайдук – Истра – 2:2
(сыграл весь матч)
11 тур (30.09) Вараждин – Истра – 1:1
(сыграл весь матч)
|
Ч: 7 (0+0)
В: 7 (0+0)
|
Евгений Чеберко
центральный защитник
23.01.1998 (24 года)
750 тысяч евро
|
Осиек
|
10 тур (17.09) Горица – Осиек – 0:1
(сыграл весь матч)
11 тур (01.10) Осиек – Локомотива – 4:1
(сыграл весь матч)
|
Ч: 5 (0+0)
В: 5 (0+0)
|Чехия (1 Лига)
|
Тарас Качараба
центральный защитник
07.01.1995 (27 лет)
1,5 млн евро
|
Славия
|
9 тур (18.09) Виктория – Славия – 3:0
(сыграл весь матч)
10 тур (02.10) Славия – Слован – 3:0
(сыграл весь матч)
|
Ч: 9 (1+0)
ЛК: 4 (0+0)
В: 13 (1+0)
|
Максим Таловеров
центральный защитник
28.06.2000 (22 года)
750 тысяч евро
|
Слован
|
9 тур (17.09) Слован – Млада – 1:3
(сыграл весь матч)
10 тур (02.10) Славия – Слован – 3:0
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 7 (1+0)
К: 1 (0+1)
В: 8 (1+1)
|
Иван Варфоломеев
опорный хавбек
24.03.2004 (18 лет)
150 тысяч евро
|
Слован
|
9 тур (17.09) Слован – Млада – 1:3
(вышел на замену на 83 мин)
10 тур (02.10) Славия – Слован – 3:0
(вышел на замену на 63 мин)
|
Ч: 5 (0+0)
К: 1 (1+0)
В: 6 (1+0)
|Чехия (2 Лига)
|
Павел Рудницкий
левый хавбек
13.08.1988 (34 года)
200 тысяч евро
|
Варнсдорф
|
Кубок 1/32 (21.09) Бенатки – Варнсдорф – 1:2
(сыграл 60 мин)
10 тур (02.10) Варнсдорф – Влашим – 3:1
(не попал в заявку на матч)
|
Ч: 8 (2+0)
К: 1 (0+0)
В: 9 (2+0)
|
Владимир Крынский
голкипер
14.01.1997 (25 лет)
200 тысяч евро
|
Простеёв
|
9 тур (17.09) Вышков – Простеёв – 4:1
(сыграл весь матч, пропустил 4 мяча)
10 тур (01.10) Простеёв – Спарта Б – 0:2
(сыграл весь матч, пропустил 2 мяча)
|
Ч: 9 (-19)
В: 9 (-19)
|
Артем Щедрый
левый хавбек
09.11.1992 (29 лет)
300 тысяч евро
|
Простеёв
|
9 тур (17.09) Вышков – Простеёв – 4:1
(сыграл 59 мин)
10 тур (01.10) Простеёв – Спарта Б – 0:2
(сыграл 46 мин)
|
Ч: 3 (0+1)
К: 1 (1+0)
В: 4 (1+1)
|Швейцария (Суперлига)
|
Богдан Вьюнник
центрфорвард
21.05.2002 (20 лет)
350 тысяч евро
|
Цюрих
|
Кубок 1/16 (18.09) Лозанна – Цюрих – 3:2
(вышел на замену на 85 мин)
9 тур (01.10) Грассхопперс – Цюрих – 1:1
(вышел на замену на 68 мин)
|
Ч: 3 (0+1)
ЛЕ: 3 (0+0)
К: 1 (0+0)
В: 7 (0+1)
|Шотландия (Премьершип)
|
Максим Кучерявый
атакующий хавбек
09.05.2002 (20 лет)
75 тысяч евро
|
Сент-Джонстон
|
8 тур (17.09) Сент-Джонстон – Росс Каунти – 0:0
(провел весь матч в запасе)
9 тур (01.10) Данди Юнайтед – Сент-Джонстон – 1:2
(провел весь матч в запасе)
|
Ч: 1 (0+0)
КЛ: 4 (0+0)
В: 5 (0+0)
|
Николай Кухаревич
центрфорвард
01.07.2001 (21 год)
400 тысяч евро
|
Хиберниан
|
8 тур (17.09) Хиберниан – Абердин – 3:1
(сыграл 86 мин, 1 ассист)
9 тур (01.10) Росс Каунти – Хиберниан – 0:2
(сыграл 82 мин)
|
Ч: 2 (0+1)
В: 2 (0+1)
|ОАЭ (Про-лига)
|
Андрей Ярмоленко
правый вингер
23.10.1989 (32 года)
2,5 млн евро
|
Аль-Айн
|
3 тур (15.09) Аль-Джазира – Аль-Айн – 2:1
(сыграл 80 мин, 1 ассист)
4 тур (02.10) Аль-Айн – Аль-Иттихад – 3:0
(сыграл 68 мин)
|
Ч: 4 (1+2)
В: 4 (1+2)
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