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04 октября 2022, 12:50 |
544
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Наши за границей. Дебют Лунина, голы Безуса и Соболя, ассист Игнатенко

Следим за выступлениями украинских футболистов в европейских чемпионатах

04 октября 2022, 12:50 |
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Наши за границей. Дебют Лунина, голы Безуса и Соболя, ассист Игнатенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Наше внимание традиционно было приковано к украинским легионерам и их клубам.

Главным событием минувшего футбольного уикэнда стал дебют Андрея Лунина на «Сантьяго Бернабеу». Вечно второй вратарь «сливочных» получил подарок судьбы в виде травмы Тибо Куртуа. В поединке 7-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:1) украинец впервые сыграл на домашней арене мадридцев. К сожалению, дебют получился смазанным. Лунин пропустил гол во втором тайме, а «Реал» впервые в сезоне не сумел одержать победу.

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко вернулся в основной состав команды после травмы. «Канониры» обыграли «Тоттенхэм» со счетом 3:1, а украинский легионер провел на поле 73 минуты.

Вновь блеснул бомбардирскими способностями Роман Безус. Хавбек появился на поле лишь на 88-й минуте матча против «Доксы» (2:0), но этого ему хватило, чтобы совершить фирменный слалом и забить красивый гол.

Редко радует забитыми мячами защитник «Брюгге» Эдуард Соболь. Но если украинец забивает, то делает это шедеврально. В матче 10-го тура чемпионата Бельгии против «Мехелена» (3:0) Эдуард забил красивый гол со штрафного. Как следствие, Соболь получил высокую оценку за игру и попал в символическую сборную 10-го тура Лиги Жупиле.

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко отметился голевой передачей в матче 10-го тура второго дивизиона чемпионата Франции между «Бордо» и «Лавалем» (2:1). 25-летний уроженец Запорожья начал поединок в стартовом составе жирондинцев. И уже на 5-й минуте встречи помог одноклубнику открыть счет.

С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.

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В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.

  • Ч – Чемпионат
  • К – Кубок
  • СК – Суперкубок
  • КЛ – Кубок лиги
  • ЛЧ – Лига чемпионов
  • ЛЕ – Лига Европы
  • В – всего

При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».

Футболист

Клуб

Последние матчи

Статистика (за сезон)
Англия (Премьер-лига)

Александр Зинченко

левый защитник

15.12.1996 (25 лет)

32 млн евро

Арсенал

8 тур (18.09) Брентфорд – Арсенал – 0:3

(не попал в заявку на матч)

9 тур (01.10) Арсенал – Тоттенхэм – 0:3

(сыграл 73 мин)

Ч: 5 (0+1)

ЛЕ: 1 (0+0)

В: 6 (0+1)

Виталий Миколенко

левый защитник

29.05.1999 (23 года)

18 млн евро

Эвертон

8 тур (18.09) Эвертон – Вест Хэм – 1:0

(сыграл весь матч)

9 тур (01.10) Саутгемптон – Эвертон – 1:2

(сыграл весь матч)

Ч: 8 (0+0)

В: 8 (0+0)
Бельгия (Лига Жупиле)

Эдуард Соболь

левый защитник

20.04.1995 (27 лет)

3,2 млн евро

Брюгге

9 тур (18.09) Стандард – Брюгге – 3:0

(вышел на замену на 70 мин)

10 тур (01.10) Брюгге – Мехелен – 3:0

(сыграл весь матч, 1 гол)

Ч: 6 (1+0)

ЛЧ: 2 (0+0)

В: 8 (1+0)

Роман Яремчук

центрфорвард

27.11.1995 (26 лет)

15 млн евро

Брюгге

9 тур (18.09) Стандард – Брюгге – 3:0

(сыграл 60 мин)

10 тур (01.10) Брюгге – Мехелен – 3:0

(вышел на замену на 58 мин)

Ч: 4 (1+2)

ЛЧ: 2 (0+0)

В: 6 (1+2)

Александр Драмбаев

левый защитник

21.04.2001 (21 год)

600 тысяч евро

Зюльте-Варегем

9 тур (17.09) Зюльте-Варегем – Сент-Трюйден – 0:3

(сыграл весь матч)

10 тур (01.10) Вестерло – Зюльте-Варегем – 2:0

(сыграл весь матч)

Ч: 10 (1+0)

В: 10 (1+0)

Алексей Сыч

правый защитник

01.04.2001 (21 год)

400 тысяч евро

Кортрейк

9 тур (18.09) Андерлехт – Кортрейк – 4:1

(сыграл 77 мин)

10 тур (02.10) Кортрейк – Антверпен – 2:1

(сыграл весь матч)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Денис Бунчуков

центральный хавбек

20.06.2003 (19 лет)

100 тысяч евро

Серен

9 тур (16.09) Антверпен – Серен – 2:1

(не попал в заявку на матч)

10 тур (30.09) Стандард – Серен – 0:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
Бельгия (Первая лига)

Валерий Дубко

центральный защитник

22.03.2001 (21 год)

300 тысяч евро

Дендер

6 тур (16.09) Дейнзе – Дендер – 0:2

(не попал в заявку на матч)

7 тур (30.09) Генк U-23 – Дендер – 0:2

(вышел на замену на 78 мин)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
Греция (Суперлига)

Дмитрий Чигринский

центральный защитник

07.11.1986 (35 лет)

250 тысяч евро

Ионикос

5 тур (18.09) Волос – Ионикос – 2:0

(сыграл весь матч)

6 тур (03.10) АЕК – Ионикос – 4:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 5 (0+0)

В: 5 (0+0)
Израиль (Премьер-лига)

Илья Марковский

центрфорвард

06.06.1997

250 тысяч евро

Хапоэль Хайфа

5 тур (17.09) Хапоэль Х – Маккаби Н – 0:0

(не попал в заявку на матч, травма)

6 тур (01.10) Ирони – Хапоэль Х – 1:1

(не попал в заявку на матч, травма)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Испания (Примера)

Андрей Лунин

голкипер

11.02.1999 (23 года)

2,5 млн евро

Реал

6 тур (18.09) Атлетико – Реал – 1:2

(провел весь матч в запасе)

7 тур (02.10) Реал – Осасуна – 1:1

(сыграл весь матч, пропустил 1 мяч)

Ч: 1 (-1)

В: 1 (-1)
Испания (Сегунда)

Орест Лебеденко

левый защитник

23.09.1998 (23 года)

500 тысяч евро

Луго

7 тур (25.09) Луго – Овьедо – 0:0

(провел весь матч в запасе)

8 тур (02.10) Ибиса – Луго – 3:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 1 (0+0)

В: 1 (0+0)
Италия (Серия А)

Руслан Малиновский

атакующий хавбек

04.05.1993 (29 лет)

28 млн евро

Аталанта

7 тур (18.09) Рома – Аталанта – 0:1

(вышел на замену на 88 мин, жк)

8 тур (02.10) Аталанта – Фиорентина – 1:0

(вышел на замену на 74 мин)

Ч: 8 (1+1)

В: 8 (1+1)

Виктор Коваленко

атакующий хавбек

14.02.1996 (26 лет)

3 млн евро

Специя

7 тур (17.09) Специя – Сампдория – 2:1

(сыграл 71 мин, жк)

8 тур (02.10) Лацио – Специя – 4:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 6 (0+0)

В: 6 (0+0)
Кипр (Первый дивизион)

Роман Безус

атакующий хавбек

26.09.1990 (31 год)

1,5 млн евро

Омония

4 тур (18.09) Омония – Паралимни – 4:0

(провел весь матч в запасе)

5 тур (01.10) Докса – Омония – 0:2

(вышел на замену на 88 мин, 1 гол)

Ч: 4 (2+1)

ЛЕ: 3 (0+0)

В: 7 (2+1)

Кристиан Биловар

центральный защитник

05.02.2001 (21 год)

300 тысяч евро

АЕЛ

4 тур (16.09) АЕЛ – Докса – 1:2

(сыграл весь матч)

2 тур (02.10) АПОЕЛ – АЕЛ – 0:0

(сыграл весь матч)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)
Германия (Бундеслига)

Иван Ордец

центральный защитник

08.07.1992 (30 лет)

3,5 млн евро

Бохум

7 тур (18.09) Бохум – Кельн – 1:1

(сыграл 90 мин)

8 тур (01.10) Лейпциг – Бохум – 4:0

(сыграл весь матч)

Ч: 7 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 8 (0+0)
Норвегия (Элитесериен)

Юрий Яковенко

центрфорвард

03.09.1993 (28 лет)

200 тысяч евро

Гам-Кам

23 тур (17.09) Одд – Гам-Кам – 2:0

(не попал в заявку на матч)

30.09.2022 покинул команду

Ч: 12 (1+0)

К: 1 (0+0)

В: 13 (1+0)
Польша (Экстракласса)

Василий Литвиненко

голкипер

03.10.1991 (30 лет)

100 тысяч евро

Видзев

10 тур (17.09) Сталь – Видзев – 0:3

(провел весь матч в запасе)

11 тур (02.10) Видзев – Ракув – 0:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Арсен Гросу

атакующий хавбек

13.04.2001 (21 год)

25 тысяч евро

Гурник

10 тур (18.09) Корона – Гурник – 1:2

(не попал в заявку на матч)

11 тур (01.10) Гурник – Заглебе – 2:3

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Кирилл Петров

центральный защитник

22.06.1990 (32 года)

300 тысяч евро

Корона

10 тур (18.09) Корона – Гурник – 1:2

(не попал в заявку на матч)

11 тур (02.10) Ягеллония – Корона – 4:1

(сыграл весь матч)

Ч: 10 (1+0)

В: 10 (1+0)

Евгений Коноплянка

левый вингер

29.09.1989 (32 года)

800 тысяч евро

Краковия

10 тур (17.09) Краковия – Погонь – 1:1

(вышел на замену на 78 мин)

11 тур (30.09) Радомяк – Краковия – 0:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 5 (1+0)

К: 1 (1+0)

В: 6 (2+0)

Игорь Харатин

опорный хавбек

02.02.1995 (27 лет)

700 тысяч евро

Легия

10 тур (16.09) Легия – Медзь – 3:2

(вышел на замену на 88 мин)

11 тур (01.10) Лех – Легия – 0:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 8 (0+0)

В: 8 (0+0)

Артур Рудько

голкипер

07.05.1992 (30 лет)

400 тысяч евро

Лех

10 тур (18.09) Варта – Лех – 0:1

(провел весь матч в запасе)

11 тур (01.10) Лех – Легия – 0:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 1 (-2)

ЛЧ: 2 (-5)

ЛК: 2 (-1)

В: 5 (-8)

Владислав Кочергин

правый хавбек

30.04.1996 (26 лет)

1,5 млн евро

Ракув

10 тур (17.09) Ракув – Радомяк – 3:0

(сыграл 81 мин)

11 тур (02.10) Видзев – Ракув – 0:0

(сыграл весь матч)

Ч: 9 (1+0)

ЛК: 6 (3+1)

СК: 1 (0+0)

В: 16 (4+1)

Егор Маценко

центральный защитник

23.01.2002 (20 лет)

25 тысяч евро

Шленск

10 тур (16.09) Пяст – Шленск – 1:1

(не попал в заявку на матч)

11 тур (03.10) Шленск – Варта – 0:2

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)
Португалия (Примейра)

Богдан Милованов

правый защитник

19.04.1998 (24 года)

600 тысяч евро

Арока

7 тур (18.09) Арока – Гимарайнш – 2:2

(вышел на замену на 82 мин)

8 тур (02.10) Феррейра – Арока – 1:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 6 (0+0)

В: 6 (0+0)
Турция (Суперлига)

Ярослав Ракицкий

центральный защитник

03.08.1989 (32 года)

4,5 млн евро

Адана Демирспор

7 тур (17.09) Антальяспор – Адана Демирспор – 0:3

(сыграл 39 мин, кк)

8 тур (01.10) Адана Демирспор – Галатасарай – 0:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 5 (0+0)

В: 5 (0+0)
Турция (1 Лига)

Дмитрий Гречишкин

опорный хавбек

22.09.1991 (30 лет)

500 тысяч евро

Генчлербирлиги

6 тур (17.09) Денизлиспор – Генчлербирлиги – 2:2

(сыграл весь матч)

8 тур (08.10) Самсунспор – Генчлербирлиги

Ч: 6 (0+0)

В: 6 (0+0)

Александр Беляев

центральный хавбек

04.10.1999 (22 года)

200 тысяч евро

Генчлербирлиги

6 тур (17.09) Денизлиспор – Генчлербирлиги – 2:2

(вышел на замену на 84 мин)

8 тур (08.10) Самсунспор – Генчлербирлиги

Ч: 3 (0+0)

В: 3 (0+0)

Артем Кравец

центрфорвард

03.06.1989 (33 года)

250 тысяч евро

Сакарьяспор

6 тур (18.09) Самсунспор – Сакарьяспор – 3:2

(вышел на замену на 73 мин)

7 тур (01.10) Сакарьяспор – Ени Малатьяспор – 3:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)
Венгрия (Национальный чемпионат I)

Александр Романчук

центральный защитник

16.12.1999 (22 года)

500 тысяч евро

Дебрецен

Кубок 1/32 (18.09) Дабаш – Дебрецен – 0:1

(сыграл 63 мин, кк)

9 тур (01.10) Дебрецен – Гонвед – 4:3

(не попал в заявку на матч)

Ч: 6 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 7 (0+0)

Александр Сафронов

центральный защитник

11.06.1999 (23 года)

400 тысяч евро

Залаэгерсег

Кубок 1/32 (17.09) Капошвар – Залаэгерсег – 0:2

(провел весь матч в запасе)

9 тур (01.10) Вашаш – Залаэгерсег – 1:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 2 (0+0)

В: 2 (0+0)

Михаил Месхи

опорный хавбек

26.02.1997 (25 лет)

200 тысяч евро

Кечкемет

Кубок 1/32 (18.09) Тисакечке – Кечкемет – 0:3

(провел весь матч в запасе)

9 тур (02.10) Кечкемет – Ференцварош – 2:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 5 (0+0)

В: 5 (0+0)

Михаил Ряшко

центральный защитник

11.05.1996 (26 лет)

150 тысяч евро

Кечкемет

Кубок 1/32 (18.09) Тисакечке – Кечкемет – 0:3

(сыграл 58 мин)

9 тур (02.10) Кечкемет – Ференцварош – 2:0

(сыграл весь матч)

Ч: 3 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 4 (0+0)

Виктор Гей

правый защитник

02.02.1996 (26 лет)

400 тысяч евро

Кишварда

Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2

(сыграл весь матч)

9 тур (01.10) Уйпешт – Кишварда – 4:0

(сыграл весь матч)

Ч: 9 (0+1)

ЛК: 3 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 13 (0+1)

Ярослав Гелеш

центрфорвард

20.07.2004 (18 лет)

-

Кишварда

Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2

(не попал в заявку на матч)

9 тур (01.10) Уйпешт – Кишварда – 4:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Михаил Готра

голкипер

05.08.2000 (21 год)

100 тысяч евро

Кишварда

Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2

(провел весь матч в запасе)

9 тур (01.10) Уйпешт – Кишварда – 4:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 0 (0)

В: 0 (0)

Антон Кравченко

центральный защитник

23.05.1991 (31 год)

250 тысяч евро

Кишварда

Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2

(сыграл весь матч)

9 тур (01.10) Уйпешт – Кишварда – 4:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 4 (0+0)

ЛК: 3 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 8 (0+0)

Богдан Мельник

опорный хавбек

04.01.1997 (25 лет)

450 тысяч евро

Кишварда

Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2

(сыграл 86 мин)

9 тур (01.10) Уйпешт – Кишварда – 4:0

(вышел на замену на 46 мин)

Ч: 9 (3+0)

ЛК: 3 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 13 (3+0)

Артем Одинцов

голкипер

09.11.2000 (21 год)

150 тысяч евро

Кишварда

Кубок 1/32 (17.09) БВСК-Зугло – Кишварда – 0:2

(сыграл весь матч)

9 тур (01.10) Уйпешт – Кишварда – 4:0

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0)

ЛК: 3 (-3)

К: 1 (0)

В: 4 (-3)

Даниил Рябенко

голкипер

09.10.1998 (23 года)

75 тысяч евро

Мезёкёвешд

Кубок 1/32 (17.09) Сексард – Мезёкёвешд – 0:3

(не попал в заявку на матч)

9 тур (30.09) Мезёкёвешд – Пакш – 1:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 0 (0+0)

В: 0 (0+0)

Артем Фаворов

центральный хавбек

19.03.1994 (28 лет)

700 тысяч евро

Академия Пушкаша

Кубок 1/32 (17.09) Чаквар – Академия Пушкаша – 2:5

(сыграл 46 мин, 1 ассист)

9 тур (02.10) Академия Пушкаша – Фехервар – 1:1

(сыграл весь матч)

Ч: 8 (1+0)

К: 1 (0+1)

В: 9 (1+1)

Богдан Леднев

атакующий хавбек

07.04.1998 (24 года)

1 млн евро

Фехервар

Кубок 1/32 (18.09) Керулет – Фехервар – 2:5

(сыграл 46 мин)

9 тур (02.10) Академия Пушкаша – Фехервар – 1:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 3 (0+0)

ЛК: 3 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 7 (0+0)

Евгений Макаренко

опорный хавбек

21.05.1991 (31 год)

1,2 млн евро

Фехервар

Кубок 1/32 (18.09) Керулет – Фехервар – 2:5

(вышел на замену на 79 мин, 1 гол)

9 тур (02.10) Академия Пушкаша – Фехервар – 1:1

(вышел на замену на 84 мин)

Ч: 4 (0+1)

ЛК: 4 (0+1)

К: 1 (1+0)

В: 9 (1+2)

Артем Шабанов

центральный защитник

07.03.1992 (30 лет)

1 млн евро

Фехервар

Кубок 1/32 (18.09) Керулет – Фехервар – 2:5

(сыграл 60 мин)

9 тур (02.10) Академия Пушкаша – Фехервар – 1:1

(провел весь матч в запасе)

Ч: 5 (0+0)

ЛК: 5 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 11 (0+0)
Франция (Лига 2)

Даниил Игнатенко

центральный хавбек

13.03.1997 (25 лет)

1,5 млн евро

Бордо

9 тур (17.09) Бордо – Дижон – 2:1

(сыграл весь матч)

10 тур (03.10) Стад Лаваль – Бордо – 1:2

(сыграл весь матч, 1 ассист, жк)

Ч: 9 (1+1)

В: 9 (1+1)
Хорватия (1 Лига)

Александр Петрусенко

опорный хавбек

26.03.1998 (24 года)

350 тысяч евро

Истра

10 тур (17.09) Хайдук – Истра – 2:2

(сыграл весь матч)

11 тур (30.09) Вараждин – Истра – 1:1

(сыграл весь матч)

Ч: 7 (0+0)

В: 7 (0+0)

Евгений Чеберко

центральный защитник

23.01.1998 (24 года)

750 тысяч евро

Осиек

10 тур (17.09) Горица – Осиек – 0:1

(сыграл весь матч)

11 тур (01.10) Осиек – Локомотива – 4:1

(сыграл весь матч)

Ч: 5 (0+0)

В: 5 (0+0)
Чехия (1 Лига)

Тарас Качараба

центральный защитник

07.01.1995 (27 лет)

1,5 млн евро

Славия

9 тур (18.09) Виктория – Славия – 3:0

(сыграл весь матч)

10 тур (02.10) Славия – Слован – 3:0

(сыграл весь матч)

Ч: 9 (1+0)

ЛК: 4 (0+0)

В: 13 (1+0)

Максим Таловеров

центральный защитник

28.06.2000 (22 года)

750 тысяч евро

Слован

9 тур (17.09) Слован – Млада – 1:3

(сыграл весь матч)

10 тур (02.10) Славия – Слован – 3:0

(не попал в заявку на матч)

Ч: 7 (1+0)

К: 1 (0+1)

В: 8 (1+1)

Иван Варфоломеев

опорный хавбек

24.03.2004 (18 лет)

150 тысяч евро

Слован

9 тур (17.09) Слован – Млада – 1:3

(вышел на замену на 83 мин)

10 тур (02.10) Славия – Слован – 3:0

(вышел на замену на 63 мин)

Ч: 5 (0+0)

К: 1 (1+0)

В: 6 (1+0)
Чехия (2 Лига)

Павел Рудницкий

левый хавбек

13.08.1988 (34 года)

200 тысяч евро

Варнсдорф

Кубок 1/32 (21.09) Бенатки – Варнсдорф – 1:2

(сыграл 60 мин)

10 тур (02.10) Варнсдорф – Влашим – 3:1

(не попал в заявку на матч)

Ч: 8 (2+0)

К: 1 (0+0)

В: 9 (2+0)

Владимир Крынский

голкипер

14.01.1997 (25 лет)

200 тысяч евро

Простеёв

9 тур (17.09) Вышков – Простеёв – 4:1

(сыграл весь матч, пропустил 4 мяча)

10 тур (01.10) Простеёв – Спарта Б – 0:2

(сыграл весь матч, пропустил 2 мяча)

Ч: 9 (-19)

В: 9 (-19)

Артем Щедрый

левый хавбек

09.11.1992 (29 лет)

300 тысяч евро

Простеёв

9 тур (17.09) Вышков – Простеёв – 4:1

(сыграл 59 мин)

10 тур (01.10) Простеёв – Спарта Б – 0:2

(сыграл 46 мин)

Ч: 3 (0+1)

К: 1 (1+0)

В: 4 (1+1)
Швейцария (Суперлига)

Богдан Вьюнник

центрфорвард

21.05.2002 (20 лет)

350 тысяч евро

Цюрих

Кубок 1/16 (18.09) Лозанна – Цюрих – 3:2

(вышел на замену на 85 мин)

9 тур (01.10) Грассхопперс – Цюрих – 1:1

(вышел на замену на 68 мин)

Ч: 3 (0+1)

ЛЕ: 3 (0+0)

К: 1 (0+0)

В: 7 (0+1)
Шотландия (Премьершип)

Максим Кучерявый

атакующий хавбек

09.05.2002 (20 лет)

75 тысяч евро

Сент-Джонстон

8 тур (17.09) Сент-Джонстон – Росс Каунти – 0:0

(провел весь матч в запасе)

9 тур (01.10) Данди Юнайтед – Сент-Джонстон – 1:2

(провел весь матч в запасе)

Ч: 1 (0+0)

КЛ: 4 (0+0)

В: 5 (0+0)

Николай Кухаревич

центрфорвард

01.07.2001 (21 год)

400 тысяч евро

Хиберниан

8 тур (17.09) Хиберниан – Абердин – 3:1

(сыграл 86 мин, 1 ассист)

9 тур (01.10) Росс Каунти – Хиберниан – 0:2

(сыграл 82 мин)

Ч: 2 (0+1)

В: 2 (0+1)
ОАЭ (Про-лига)

Андрей Ярмоленко

правый вингер

23.10.1989 (32 года)

2,5 млн евро

Аль-Айн

3 тур (15.09) Аль-Джазира – Аль-Айн – 2:1

(сыграл 80 мин, 1 ассист)

4 тур (02.10) Аль-Айн – Аль-Иттихад – 3:0

(сыграл 68 мин)

Ч: 4 (1+2)

В: 4 (1+2)
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