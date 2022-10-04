Наши за границей. Дебют Лунина, голы Безуса и Соболя, ассист Игнатенко

На прошлой неделе в Европе состоялись матчи национальных чемпионатов и еврокубковых турниров. Наше внимание традиционно было приковано к украинским легионерам и их клубам.

Главным событием минувшего футбольного уикэнда стал дебют Андрея Лунина на «Сантьяго Бернабеу». Вечно второй вратарь «сливочных» получил подарок судьбы в виде травмы Тибо Куртуа. В поединке 7-го тура Ла Лиги против «Осасуны» (1:1) украинец впервые сыграл на домашней арене мадридцев. К сожалению, дебют получился смазанным. Лунин пропустил гол во втором тайме, а «Реал» впервые в сезоне не сумел одержать победу.

Защитник «Арсенала» Александр Зинченко вернулся в основной состав команды после травмы. «Канониры» обыграли «Тоттенхэм» со счетом 3:1, а украинский легионер провел на поле 73 минуты.

Вновь блеснул бомбардирскими способностями Роман Безус. Хавбек появился на поле лишь на 88-й минуте матча против «Доксы» (2:0), но этого ему хватило, чтобы совершить фирменный слалом и забить красивый гол.

Редко радует забитыми мячами защитник «Брюгге» Эдуард Соболь. Но если украинец забивает, то делает это шедеврально. В матче 10-го тура чемпионата Бельгии против «Мехелена» (3:0) Эдуард забил красивый гол со штрафного. Как следствие, Соболь получил высокую оценку за игру и попал в символическую сборную 10-го тура Лиги Жупиле.

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко отметился голевой передачей в матче 10-го тура второго дивизиона чемпионата Франции между «Бордо» и «Лавалем» (2:1). 25-летний уроженец Запорожья начал поединок в стартовом составе жирондинцев. И уже на 5-й минуте встречи помог одноклубнику открыть счет.

С результатами других украинских легионеров вы можете ознакомиться в таблице. Кликнув на фотографию игрока или эмблему клуба, можно перейти на соответствующую страницу.

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В третьей колонке таблицы приведены два матча: последний сыгранный и предстоящий. В четвертой колонке указана статистика за сезон – число матчей, голов и ассистов в каждом турнире, где участвует команда футболиста. Первая цифра – количество сыгранных поединков, далее в скобках число забитых мячей и голевых передач соответственно.

Ч – Чемпионат

К – Кубок

СК – Суперкубок

КЛ – Кубок лиги

ЛЧ – Лига чемпионов

ЛЕ – Лига Европы

В – всего

При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо. Следить за рубрикой удобно с помощью тега «наши за границей».