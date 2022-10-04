Ассист Игнатенко помог Бордо выиграть у Лаваля

Украинский полузащитник Даниил Игнатенко отметился голевой передачей в матче 10-го тура Второго дивизиона чемпионата Франции между «Бордо» и «Лавалем» (2:1).

25-летний уроженец Запорожья начал поединок в стартовом составе жирондинцев. И уже на 5-й минуте встречи Игнатенко помог Джошу Маджа вывести «Бордо» вперед. В середине второго тайма Даниил получил от арбитра предупреждение. В нынешнем сезоне на счету украинца теперь 9 матчей за «Бордо», в которых он забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Матч «Лаваль» - «Бордо» завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. Выиграв, жирондинцы с 20 очками занимают, как и прежде, 1 место в таблице Лиги 2, опережая по дополнительным показателям «Амьен». 8 октября «Бордо» принимает «Мец», идущий девятым.

Чемпионат Франции. Лига 2. 10-й тур

Лаваль – Бордо – 1:2

Голы: Маджа, 5 (0:1). Маджиотти, 56 (1:1). Элис, 70 (1:2).