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01 октября 2022, 23:07 | Обновлено 01 октября 2022, 23:08
400
0

ВИДЕО. Обыграл всех. Безус оформил красивый гол на Кипре

Украинский хавбек забил эффектиный мяч

01 октября 2022, 23:07 | Обновлено 01 октября 2022, 23:08
400
0
ВИДЕО. Обыграл всех. Безус оформил красивый гол на Кипре
ФК Омония

В матче чемпионата Кипра украинский полузащитник «Омонии» Роман Безус оформил красивый гол. Игрок в конце встречи против «Доксы» сделал счет 2:0.

«Омония» после пяти туров занимает 4-е место.

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Источник Sport.ua
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