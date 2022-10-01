Другие новости01 октября 2022, 23:07 | Обновлено 01 октября 2022, 23:08
400
0
ВИДЕО. Обыграл всех. Безус оформил красивый гол на Кипре
Украинский хавбек забил эффектиный мяч
01 октября 2022, 23:07 | Обновлено 01 октября 2022, 23:08
400
0
В матче чемпионата Кипра украинский полузащитник «Омонии» Роман Безус оформил красивый гол. Игрок в конце встречи против «Доксы» сделал счет 2:0.
«Омония» после пяти туров занимает 4-е место.
BEZUSSSSSSS!!! @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/DAGBgYdz8D— Shoot The Defence Media Network (@ShootTheDefence) October 1, 2022
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 01 октября 2022, 20:28 1
Украинский игрок оценил победу в дерби
Футбол | 01 октября 2022, 16:15 3
Стартовые составы команд на матч 5-го тура УПЛ
Биатлон | 01.10.2022, 15:45
Футбол | 01.10.2022, 09:24
Биатлон | 01.10.2022, 02:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.09.2022, 22:35 3
30.09.2022, 01:30 2
Баскетбол
01.10.2022, 11:00 6
29.09.2022, 19:04 11
29.09.2022, 22:25
30.09.2022, 11:20 2
30.09.2022, 18:58 5