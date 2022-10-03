Лунин получил самую низкую оценку в Реале за матч против Осасуны
Украинский голкипер провел первый в сезоне матч за мадридский клуб
В 7-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Осасуной» (1:1).
Этот поединок стал первым в сезоне в составе «сливочных» для украинского голкипера Андрея Лунина, которому выпала возможность сыграть в связи с травмой основного вратаря Тибо Куртуа.
Авторитетный статистический портал WhoScored поставил Лунину самую низкую оценку в «Реале» – 5,9.
Лучшим игроком матча признан форвард мадридского коллектива Винисиус Жуниор, открывший счет во встрече. Его игра оценена в 8,4 балла.
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