Лунин получил самую низкую оценку в Реале за матч против Осасуны

В 7-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Осасуной» (1:1).

Этот поединок стал первым в сезоне в составе «сливочных» для украинского голкипера Андрея Лунина, которому выпала возможность сыграть в связи с травмой основного вратаря Тибо Куртуа.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил Лунину самую низкую оценку в «Реале» – 5,9.

Лучшим игроком матча признан форвард мадридского коллектива Винисиус Жуниор, открывший счет во встрече. Его игра оценена в 8,4 балла.