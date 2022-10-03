Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лунин получил самую низкую оценку в Реале за матч против Осасуны
Украина. Премьер лига
03 октября 2022, 02:11 | Обновлено 03 октября 2022, 02:26
180
1

Лунин получил самую низкую оценку в Реале за матч против Осасуны

Украинский голкипер провел первый в сезоне матч за мадридский клуб

03 октября 2022, 02:11 | Обновлено 03 октября 2022, 02:26
180
1
Лунин получил самую низкую оценку в Реале за матч против Осасуны
Getty Images/Global Images Ukraine

В 7-м туре испанской Примеры мадридский «Реал» впервые в сезоне потерял очки, сыграв вничью с «Осасуной» (1:1).

Этот поединок стал первым в сезоне в составе «сливочных» для украинского голкипера Андрея Лунина, которому выпала возможность сыграть в связи с травмой основного вратаря Тибо Куртуа.

Авторитетный статистический портал WhoScored поставил Лунину самую низкую оценку в «Реале» – 5,9.

Лучшим игроком матча признан форвард мадридского коллектива Винисиус Жуниор, открывший счет во встрече. Его игра оценена в 8,4 балла.

По теме:
Жирона – Реал Сосьедад – 3:5. Видео голов и обзор матча
Реал – Осасуна – 1:1. Лунин пропустил красивый мяч. Видео голов и обзор
Лунин пропустил шедевр. Реал не обыграл Осасуну, Бензема не забил с точки
Андрей Лунин Осасуна Реал Мадрид WhoScored Реал - Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник WhoScored.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
Теннис | 02 октября 2022, 18:30 4
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии
Невероятные сестры Киченок. Украинки завоевали трофей на турнире в Эстонии

За турнир Людмила и Надежда выиграли 8 сетов из 9

Разгром от Шахтера, успешный дебют Де Дзерби, где будет работать Петраков
Футбол | 02 октября 2022, 06:00 0
Разгром от Шахтера, успешный дебют Де Дзерби, где будет работать Петраков
Разгром от Шахтера, успешный дебют Де Дзерби, где будет работать Петраков

Главные новости за 1 октября на Sport.ua

ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
Футбол | 02.10.2022, 19:17
ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
ФОТО. Криворожский Кривбасс сыграет на Донбасс Арене
Заря – Кривбасс – 2:2. Вернидуб против бывшей команды. Видео голов и обзор
Футбол | 02.10.2022, 23:10
Заря – Кривбасс – 2:2. Вернидуб против бывшей команды. Видео голов и обзор
Заря – Кривбасс – 2:2. Вернидуб против бывшей команды. Видео голов и обзор
Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров
Футбол | 02.10.2022, 20:12
Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров
Шахтер и Днепр-1. Как выглядит турнирная таблица УПЛ после 5 туров
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Juzik
С вещами на выход? 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
ФОТО. Счастливый момент. Украинский биатлонист женился на швейцарке
01.10.2022, 02:40
Биатлон
Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
Ребров будет зарабатывать в сборной Украины вдвое меньше, чем Шевченко
01.10.2022, 09:24 17
Футбол
Женская сборная США выиграла чемпионат мира по баскетболу
Женская сборная США выиграла чемпионат мира по баскетболу
01.10.2022, 11:19 3
Баскетбол
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
АПЛ. Зинченко вернулся, Арсенал обыграл в дерби Тоттенхэм
01.10.2022, 16:33 12
Футбол
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
Сняла маску? Натурализованная Украиной россиянка изменила риторику о войне
01.10.2022, 15:45 9
Биатлон
Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча
Минай – Динамо Киев – 0:1. Видео гола и обзор матча
02.10.2022, 15:25 6
Футбол
Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом
Динамо расторгло контракт с бельгийским футболистом
01.10.2022, 18:33 15
Футбол
Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
Андрей ПАВЕЛКО: «В следующем году в УПЛ сыграет команда ВСУ»
02.10.2022, 18:49 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности