Челси – РБ Зальцбург. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Сможет ли Грэм Поттер дебютировал в «Челси» в ЛЧ с необходимой победы?
В среду, 14 сентября, в Лондоне на поле стадиона «Стэмфорд Бридж», вместимостью 41 837 зрителей, состоится матч 2-го тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором «Челси» примет «РБ Зальцбург». Стартовый свисток в матче прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Челси
«Пенсионеры» в стартовом туре турнира проиграли на выезде загребскому «Динамо» - 0:1. Та неудача стала фатальной для немецкого тренера Томаса Тухеля – он был после нее уволен. Преемником немца спустя несколько дней стал Грэм Поттер, работавший до этого с «Брайтоном». Для 46-летнего специалиста предстоящая игра станет дебютом в Лиге чемпионов.
Это будет сложный почин для наставника «Челси», ведь команде необходимо обыгрывать австрийцев, чтобы не усугубить свое турнирное положение в квартете. Поттер, к слову, еще не провел с «синими» ни одного официального матча – в минувший уик-энд в чемпионате Англии, напомним, игр не было из-за смерти королевы Елизаветы II.
Впрочем, не лишним будет напомнить, что «Челси» в таблице АПЛ занимает 6 место с 10 очками. В активе у лондонцев 3 победы и 1 ничья, в пассиве – 2 поражения.
РБ Зальцбург
Команда немца Маттиаса Яйссле в стартовом матче нынешней кампании Лиги чемпионов дома поделили очка с «Миланом» - ничья 1:1. «Быки» первыми открыли счет на 28-й минуте, а итальянцы отыгрались на 40-й. Второй тайм команды отыграли без голов.
В целом, к предстоящему матчу игроки «РБ Зальцбург» должны подойти с хорошим настроением и настроем – в крайнем матче национального чемпионата они добились крупной победы. На выезде под ударами атак «быков» не устояла оборона «Рида» - 3:0.
В турнирной таблице австрийской Бундеслиги подопечные Яйссле занимают 1 место, имея 21 очко после 8 матчей. Они победили в семи поединках, а в одном – проиграли.
Ориентировочные составы
Челси: Менди – Фофана, Тьягу Силва, Кулибали, Джеймс, Закария, Жоржиньо, Маунт, Кукурелья, Обамеянг, Стерлинг.
РБ Зальцбург: Кон – Дедич, Бернарду, Павлович, Ульмер, Капальдо, Зейвальд, Чергорд, Камери, Окафор, Фернанду.
Прогноз на противостояние
Мы считаем, что в предстоящем поединке хозяева смогут доказать свой класс и победят. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.36 по линии Parimatch.
14 сентября, среда
|«Челси» - «РБ Зальцбург»
|Лондон. «Стэмфорд Бридж». 22:00
|ТВ-трансляция – MEGOGO
|Прогноз Sport.ua – 2:0
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