Лига Чемпионов
14.09.2022, FT 1 : 1
Лига чемпионов15 сентября 2022, 05:15 | Обновлено 15 сентября 2022, 07:09
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3
Челси – РБ Зальцбург – 1:1. Ничейный дебют Поттера. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов
15 сентября 2022, 05:15 | Обновлено 15 сентября 2022, 07:09
932
3
Вчера, 14 сентября, завершился матч 2-го тура Лиги чемпионов между «Челси» и «РБ Зальцбургом». Игра закончилась вничью со счетом 1:1. Для Грэма Поттера эта играла стала 1-й в статусе главного тренера.
Лига чемпионов. 2-й тур
Группа E. 14 сентября
«Челси» – «РБ Зальцбург» – 1:1
Голы: Стерлинг, 48 – Окафор, 75
ГОЛ! 1:0. Стерлинг, 48 мин.
ГОЛ! 1:1. Окафор, 75 мин.
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Ноа Окафор (РБ Зальцбург).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Рахим Стерлинг (Челси).
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Комментарии 3
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спорт.юа, что за грубейшие ошибки. Даже в заголовке не можете правильно указать названия команд. Какой еще Челси- Лейпциг ? Что вы там курите?
Показать Скрыть 1 ответ
Шо-шо? РБ Лейпциг? Кто-то походу сонным материал печатал
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