Грэм ПОТТЕР: «Мы не на той позиции в группе, на которой хотим быть»
Наставник «Челси» – о матче с «Зальцбургом»
Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ничью 1:1 против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов:
«У нас только одно очко, поэтому мы разочарованы этим, но я очень гордился тем, как действовали игроки «Челси». Им тоже было нелегко со сменой тренера и всем, что с этим связано, но их ответ был блестящим.
Они действовали очень хорошо – профессионально, честно и ответственно, поэтому с точки зрения усилий это было 100 процентов. Нам просто не хватило этого чуть-чуть, чтобы забить второй гол.
Мы не можем врать, это не та позиция в группе, где мы хотим быть, но мы должны ответить. Это будет тяжелая группа, но наш состав достаточно качественный, чтобы мы могли достойно ответить в следующих матчах и мы с нетерпением ждем».
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