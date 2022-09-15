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  4. Грэм ПОТТЕР: «Мы не на той позиции в группе, на которой хотим быть»
Лига чемпионов
15 сентября 2022, 17:33 |
537
0

Грэм ПОТТЕР: «Мы не на той позиции в группе, на которой хотим быть»

Наставник «Челси» – о матче с «Зальцбургом»

15 сентября 2022, 17:33 |
537
0
Грэм ПОТТЕР: «Мы не на той позиции в группе, на которой хотим быть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Грэм Поттер

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал ничью 1:1 против «Зальцбурга» в Лиге чемпионов:

«У нас только одно очко, поэтому мы разочарованы этим, но я очень гордился тем, как действовали игроки «Челси». Им тоже было нелегко со сменой тренера и всем, что с этим связано, но их ответ был блестящим.

Они действовали очень хорошо – профессионально, честно и ответственно, поэтому с точки зрения усилий это было 100 процентов. Нам просто не хватило этого чуть-чуть, чтобы забить второй гол.

Мы не можем врать, это не та позиция в группе, где мы хотим быть, но мы должны ответить. Это будет тяжелая группа, но наш состав достаточно качественный, чтобы мы могли достойно ответить в следующих матчах и мы с нетерпением ждем».

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Грэм Поттер Челси Ред Булл Зальцбург Лига чемпионов
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Источник BBC
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