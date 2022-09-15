Не лучший дебют Поттера в ЛЧ. Челси разошелся миром с РБ Зальцбург.
Команды забили по одному голу, и лондонский клуб остался на последнем месте
14 сентября состоялись матчи 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
Лондонский «Челси» не сумел дома обыграть австрийский «РБ Зальцбург» (1:1).
Команды забили по одному голу, и лондонский клуб остался на последнем месте (1 очко).
Новый коуч синих Грэм Поттер дебютировал в ЛЧ не с наилучшего результата.
Лига чемпионов 2022/23
Группа F. 2-й тур, 14 сентября
Челси – РБ Зальцбург – 1:1
Голы: Стерлинг, 48 – Окафор, 75.
Челси: Аррисабалага, Тиагу Силва, Джеймс, Аспиликуэта (Зиеш, 82), Кукурелья, Жоржиньо, Ковачич (Галлахер, 81), Маунт, Хаверц (Лофтус-Чик, 66), Обамеянг (Бройя, 66), Стерлинг (Пулишич, 84)
РБ Зальцбург: Кен, Ульмер, Павлович, Дедич, Бернарду, Капальдо, Зайвальд, Кьергор (Гурна-Дуат, 46), Сучич (Камери, 70), Адаму, Фернанду, Окафор (Койта, 85).
Предупреждения: Джеймс, 79 - Адаму, 76, Павлович, 77, Ульмер, 78, Капальдо, 89.
Судья: Кружляк (Словакия)
Турнирная таблица
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