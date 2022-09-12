Виктор СКРИПНИК: «Мы не пропустили – уже хороший знак»

Главный тренер «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал ничью 0:0 с «Александрией» в четвертом туре УПЛ:

«Очень тяжелая игра, мы проиграли первые три, это давило на нас психологически, поэтому рады, что сегодня сыграли на «ноль». У нас были моменты впереди. Но это футбол, в конце матча даже могло все поменяться в другую сторону. Могли допустить ошибку, которая в таких обстоятельствах становилась бы решающей. Мы рады, что не пропустили, не проиграли и в настоящее время покинули последнюю строчку турнирной таблицы.

Нам еще есть над чем работать, но могу поблагодарить сегодня ребят за характер. Играли с хорошей командой, которая более скоростная, чем те, с кем мы уже играли раньше. Не пропустили – и это для нас уже хороший знак. Будем работать дальше и надеяться, что кроме игры на «ноль» пропущенных будем и забивать».