Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ворскла – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Ворскла
12.09.2022 13:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 сентября 2022, 16:15 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:23
160
0

Ворскла – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Наберут ли полтавчане первые очки в сезоне?

11 сентября 2022, 16:15 | Обновлено 11 сентября 2022, 16:23
160
0
Ворскла – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
ФК Александрия

В понедельник, 12 сентября, состоится матч 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и «Александрия». Игра пройдет в Минае на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

Ворскла

Команда очень неудачно начала сезон. Полтавчане вылетели из Лиги конференций, а в чемпионате страны стартовали с трех поражений. В первом туре «Ворскла» уступила «Заре» (1:3), после чего проиграла два матча, в которых вела в счете. В игре с «Вересом» подопечные Виктора Скрипника открыли счет в середине первого тайма, но пропустили за 9 минут до окончания основного времени, а потом – и в компенсированное (1:2). Открыли счет полтавчане и в мате с «Металлистом 1925», забив гол «в раздевалку». После перерыва харьковчане отличились дважды, «Ворскла» сравняла счет на 83 минуте. И снова пропустила в компенсированное время – 2:3.

Так что «Ворскла» находится в подвале турнирной таблицы с нулем в графе «набранные очки». И, разумеется, это не может не давить на психику футболистов, как и два поражения в компенсированное время. Пожалуй, тренерскому штабу следует сделать упор на концентрации игроков. Ведь команда создает моменты (в матче с «Металлистом 1925», например, полтавчане заработали два пенальти еще в первом тайме) и забивает в каждом матче. А вот сохранить преимущество почему-то не может.

Александрия

Команда Юрия Гуры должна была начинать чемпионат поединком против «Днепра-1». Однако матч перенесли на ноябрь. Вместо этого «Александрия» провела игру седьмого тура и в дерби одолела «Ингулец» (2:1). Затем с таким же счетом был обыгран «Минай», причем, в отличие от «Ворсклы», александрийцы добыли победу, забив решающий мяч на второй компенсированной минуте! Однако в третьем туре «Александрия» хотя и открыла счет в матче с «Металлистом», но затем пропустила трижды, причем харьковчане с 35 минуты играли в меньшинстве.

Таким образом, «Александрия» набрала 6 очков в трех поединках и находится в середине турнирной таблицы. Команда создает достаточно моментов, забила уже пять мячей (больше только на счету «Зари» и «Металлиста»). Наверняка в поединке с «Ворсклой» футболисты попытаются продлить забивную серию, да и 3 очка захотят заработать.

Статистика команд

Соперники провели между собой множество матчей. А впервые встретились еще в 1962 году в рамках Класса «Б» чемпионата СССР. «Шахтер» (Александрия) и «Колхозник» (Полтава) сыграли вничью (2:2) в турнире за 29-39 места зоны УССР. В итоге «Шахтер» занял 31 место, а «Колхозник» завершил турнир на 34 строчке.

Что касается УПЛ, то команды между собой провели 19 поединков. И чаще – 8 раз побеждала «Александрия». На счету полтавчан 6 побед, 5 матчей завершились вничью. «Ворскла» забила 22 мяча, «Александрия» 25. Последняя встреча состоялась в октябре прошлого года. Полтавчане одержали выездную победу (2:1), а «Александрия» заканчивала игру в меньшинстве.

Прогноз на противостояние

Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам. Рискнем предположить, что «Ворскла» наконец-то наберет первые очки в сезоне. Но и «Александрия» без забитых мячей с поля не уйдет. Наш прогноз – 2:1 в пользу полтавчан.

Ориентировочные составы:
«Ворскла»: Ризник, Мельничук, Зайков, Челядин, Пердута, Олейник, Толи, Скляр, Сефери, Марлисон, Степанюк.
«Александрия»: Билык, Цуриков, Бабогло, Билошевский, Мирошниченко, Демченко, Авагимян, Рыбалка, Кожушко, Бондаренко, Калитвинцев.

12 сентября, понедельник

«Ворскла» – «Александрия»
Минай. Стадион «Минай». 13:00
ТВ-трансляция платформа Setanta Sports
Арбитр: Юрий Иванов (Донецкая обл.)
ВОРСКЛА - АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Шахтер повторил рекорд Динамо
Днепр-1 – Металлист 1925 – 3:0. Видео голов и обзор матча
Новый лидер УПЛ. Колос минимально одолел Металлист
прогнозы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Александрия Ворскла - Александрия
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
Теннис | 11 сентября 2022, 08:55 0
Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Мужчины. Расписание и результаты

Следите за результатами Открытого чемпионата США с 29 августа по 11 сентября на Sport.ua

Малиновский выйдет в стартовом составе Аталанты на матч против Кремонезе
Футбол | 11 сентября 2022, 12:40 0
Малиновский выйдет в стартовом составе Аталанты на матч против Кремонезе
Малиновский выйдет в стартовом составе Аталанты на матч против Кремонезе

Украинский хавбек начнет поединок с первых минут

Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Баскетбол | 11.09.2022, 11:00
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Евробаскет-2022: расписание, прогнозы, трансляции и результаты
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
Теннис | 11.09.2022, 01:10
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
Жабер пыталась, но Игу не сломать. Свентек – чемпионка US Open 2022
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
Баскетбол | 11.09.2022, 15:02
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
Решила четвертая четверть. Сборная Украины проиграла Польше на Евробаскете
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
Два вратаря и хавбек. Петраков заменил в сборной Украины Бущана и Шапаренко
09.09.2022, 17:39 1
Футбол
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
11.09.2022, 08:16 2
Теннис
Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
Шахтер - Черноморец - 2:1. А был ли офсайд? Видео голов и обзор матча
10.09.2022, 19:28 10
Футбол
Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
Они рубились 5 сетов. Стал известен второй финалист US Open 2022
10.09.2022, 07:00 2
Теннис
10 самых высокооплачиваемых футболистов современности
10 самых высокооплачиваемых футболистов современности
10.09.2022, 13:30 6
Футбол
Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
Бущан и Шапаренко отправятся в Барселону. Луческу пояснил, с какой целью
09.09.2022, 20:59
Футбол
Бывший тренер Руиса предостерег Джошуа от быстрого боя с Фьюри
Бывший тренер Руиса предостерег Джошуа от быстрого боя с Фьюри
10.09.2022, 19:54
Бокс
Новая первая ракетка? Рууд обыграл Хачанова на пути в финал US Open
Новая первая ракетка? Рууд обыграл Хачанова на пути в финал US Open
10.09.2022, 01:14 4
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности