В понедельник, 12 сентября, состоится матч 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и «Александрия». Игра пройдет в Минае на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

Ворскла

Команда очень неудачно начала сезон. Полтавчане вылетели из Лиги конференций, а в чемпионате страны стартовали с трех поражений. В первом туре «Ворскла» уступила «Заре» (1:3), после чего проиграла два матча, в которых вела в счете. В игре с «Вересом» подопечные Виктора Скрипника открыли счет в середине первого тайма, но пропустили за 9 минут до окончания основного времени, а потом – и в компенсированное (1:2). Открыли счет полтавчане и в мате с «Металлистом 1925», забив гол «в раздевалку». После перерыва харьковчане отличились дважды, «Ворскла» сравняла счет на 83 минуте. И снова пропустила в компенсированное время – 2:3.

Так что «Ворскла» находится в подвале турнирной таблицы с нулем в графе «набранные очки». И, разумеется, это не может не давить на психику футболистов, как и два поражения в компенсированное время. Пожалуй, тренерскому штабу следует сделать упор на концентрации игроков. Ведь команда создает моменты (в матче с «Металлистом 1925», например, полтавчане заработали два пенальти еще в первом тайме) и забивает в каждом матче. А вот сохранить преимущество почему-то не может.

Александрия

Команда Юрия Гуры должна была начинать чемпионат поединком против «Днепра-1». Однако матч перенесли на ноябрь. Вместо этого «Александрия» провела игру седьмого тура и в дерби одолела «Ингулец» (2:1). Затем с таким же счетом был обыгран «Минай», причем, в отличие от «Ворсклы», александрийцы добыли победу, забив решающий мяч на второй компенсированной минуте! Однако в третьем туре «Александрия» хотя и открыла счет в матче с «Металлистом», но затем пропустила трижды, причем харьковчане с 35 минуты играли в меньшинстве.

Таким образом, «Александрия» набрала 6 очков в трех поединках и находится в середине турнирной таблицы. Команда создает достаточно моментов, забила уже пять мячей (больше только на счету «Зари» и «Металлиста»). Наверняка в поединке с «Ворсклой» футболисты попытаются продлить забивную серию, да и 3 очка захотят заработать.

Статистика команд

Соперники провели между собой множество матчей. А впервые встретились еще в 1962 году в рамках Класса «Б» чемпионата СССР. «Шахтер» (Александрия) и «Колхозник» (Полтава) сыграли вничью (2:2) в турнире за 29-39 места зоны УССР. В итоге «Шахтер» занял 31 место, а «Колхозник» завершил турнир на 34 строчке.

Что касается УПЛ, то команды между собой провели 19 поединков. И чаще – 8 раз побеждала «Александрия». На счету полтавчан 6 побед, 5 матчей завершились вничью. «Ворскла» забила 22 мяча, «Александрия» 25. Последняя встреча состоялась в октябре прошлого года. Полтавчане одержали выездную победу (2:1), а «Александрия» заканчивала игру в меньшинстве.

Прогноз на противостояние

Букмекеры отдают преимущество номинальным хозяевам. Рискнем предположить, что «Ворскла» наконец-то наберет первые очки в сезоне. Но и «Александрия» без забитых мячей с поля не уйдет. Наш прогноз – 2:1 в пользу полтавчан.

Ориентировочные составы:

«Ворскла»: Ризник, Мельничук, Зайков, Челядин, Пердута, Олейник, Толи, Скляр, Сефери, Марлисон, Степанюк.

«Александрия»: Билык, Цуриков, Бабогло, Билошевский, Мирошниченко, Демченко, Авагимян, Рыбалка, Кожушко, Бондаренко, Калитвинцев.

12 сентября, понедельник