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Чемпионат Украины
Ворскла
12.09.2022, FT 0 : 0
Александрия
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Украина. Премьер лига
12 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 12 сентября 2022, 15:31
298
0

Нудная игра от Ворсклы и Александрии. Нули на табло

Первое очко для полтавской команды

12 сентября 2022, 15:15 | Обновлено 12 сентября 2022, 15:31
298
0
Нудная игра от Ворсклы и Александрии. Нули на табло
УПЛ

Отчет про матч ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 4-й тур

«Ворскла» – «Александрия» – 0:0

Скляр (90+3) – Кожушко (59), Цуриков (65)

«Ворскла»: Резник, Зайков, Яворский, Пердута, Кравец (Бацула, 86), Скляр, Толи, Олейник, Фелипе, Сефери, Степанюк

Запас: Исенко, Габриэль, Павлюк, Челядин, Бацула, Мельничук, Козыренко, А. Кравчук, Тотре, Кулаковский, Марлисон, Д. Кравчук.

«Александрия»: Билык, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко, Цуриков, Дришлюк (Копина, 86), Демченко, Рыбалка, Калитвинцев, Кожушко (Авагимян, 66), Кобзарь (Волошин, 71)

Запас: Горох, Дячук, Гринь, Авагимян, Волошин, Мустафаев, Костышин, Скорко, Копина, Мартынюк, Шулянский.

Арбитр: Юрий Иванов

Cтадион: «Минай-Арена» (Минай).

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Источник Sport.ua
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