Нудная игра от Ворсклы и Александрии. Нули на табло
Первое очко для полтавской команды
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Украинская Премьер-лига. 4-й тур
«Ворскла» – «Александрия» – 0:0
Скляр (90+3) – Кожушко (59), Цуриков (65)
«Ворскла»: Резник, Зайков, Яворский, Пердута, Кравец (Бацула, 86), Скляр, Толи, Олейник, Фелипе, Сефери, Степанюк
Запас: Исенко, Габриэль, Павлюк, Челядин, Бацула, Мельничук, Козыренко, А. Кравчук, Тотре, Кулаковский, Марлисон, Д. Кравчук.
«Александрия»: Билык, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко, Цуриков, Дришлюк (Копина, 86), Демченко, Рыбалка, Калитвинцев, Кожушко (Авагимян, 66), Кобзарь (Волошин, 71)
Запас: Горох, Дячук, Гринь, Авагимян, Волошин, Мустафаев, Костышин, Скорко, Копина, Мартынюк, Шулянский.
Арбитр: Юрий Иванов
Cтадион: «Минай-Арена» (Минай).
ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА НА Sport.ua
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