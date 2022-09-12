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Украина. Премьер лига
12 сентября 2022, 08:40 | Обновлено 12 сентября 2022, 08:41
127
0

Ворскла – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4-го тура Украинской Премьер-лиги

12 сентября 2022, 08:40 | Обновлено 12 сентября 2022, 08:41
127
0
Ворскла – Александрия. Текстовая трансляция матча
ФК Ворскла

В понедельник, 12 сентября, состоится матч 4-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся полтавская «Ворскла» и «Александрия». Игра пройдет в Минае на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

«Ворскла» очень неудачно начала сезон. Полтавчане вылетели из Лиги конференций, а в чемпионате страны стартовали с трех поражений. В первом туре «Ворскла» уступила «Заре» (1:3), после чего проиграла два матча, в которых вела в счете: «Вересу» (1:2) и «Металлисту 1925» (2:3).

«Александрия» должна была начинать чемпионат поединком против «Днепра-1». Однако матч перенесли на ноябрь. Вместо этого команда Юрия Гуры провела игру седьмого тура и в дерби одолела «Ингулец» (2:1). Затем с таким же счетом был обыгран «Минай». Однако в третьем туре «Александрия» хотя и открыла счет в матче с «Металлистом», но затем пропустила трижды, причем харьковчане с 35 минуты играли в меньшинстве.

В УПЛ команды провели между собой 19 поединков: 8 раз побеждала «Александрия», 6 раз – «Ворскла» и 5 матчей завершились вничью. «Ворскла» забила 22 мяча, «Александрия» 25. Последняя встреча состоялась в октябре прошлого года. Полтавчане одержали выездную победу (2:1), а «Александрия» заканчивала игру в меньшинстве.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – «Александрия». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Источник Sport.ua
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