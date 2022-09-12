12.09.2022, FT 0 : 0
Украина. Премьер лига12 сентября 2022, 16:02 | Обновлено 12 сентября 2022, 16:19
161
0
Ворскла – Александрия – 0:0. Обзор матча
Смотрите видеообзор матча 4-го тура УПЛ
12 сентября 2022, 16:02 | Обновлено 12 сентября 2022, 16:19
161
0
В матче 4-го тура украинской Премьер-лиги полтавская «Ворскла» сыграла вничью с «Александрией» со счетом 0:0.
Украинская Премьер-лига. 4-й тур
«Ворскла» – «Александрия» – 0:0
Скляр (90+3) – Кожушко (59), Цуриков (65)
«Ворскла»: Резник, Зайков, Яворский, Пердута, Кравец (Бацула, 86), Скляр, Толи, Олейник, Фелипе, Сефери, Степанюк
«Александрия»: Билык, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко, Цуриков, Дришлюк (Копина, 86), Демченко, Рыбалка, Калитвинцев, Кожушко (Авагимян, 66), Кобзарь (Волошин, 71)
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 сентября 2022, 15:15 0
Первое очко для полтавской команды
Футбол | 12 сентября 2022, 11:45 5
Красников надеется на новичков
Футбол | 11.09.2022, 22:29
Баскетбол | 12.09.2022, 03:00
Футбол | 12.09.2022, 07:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.09.2022, 17:57 1
11.09.2022, 15:02 21
11.09.2022, 01:10 16
12.09.2022, 10:29
10.09.2022, 19:28 10
10.09.2022, 20:10
11.09.2022, 18:55 32
12.09.2022, 00:23 5