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Ворскла
12.09.2022, FT 0 : 0
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Украина. Премьер лига
12 сентября 2022, 16:02 | Обновлено 12 сентября 2022, 16:19
161
0

Ворскла – Александрия – 0:0. Обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура УПЛ

12 сентября 2022, 16:02 | Обновлено 12 сентября 2022, 16:19
161
0
Ворскла – Александрия – 0:0. Обзор матча
УПЛ

В матче 4-го тура украинской Премьер-лиги полтавская «Ворскла» сыграла вничью с «Александрией» со счетом 0:0.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур

«Ворскла» – «Александрия» – 0:0

Скляр (90+3) – Кожушко (59), Цуриков (65)

«Ворскла»: Резник, Зайков, Яворский, Пердута, Кравец (Бацула, 86), Скляр, Толи, Олейник, Фелипе, Сефери, Степанюк

«Александрия»: Билык, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко, Цуриков, Дришлюк (Копина, 86), Демченко, Рыбалка, Калитвинцев, Кожушко (Авагимян, 66), Кобзарь (Волошин, 71)

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Источник Sport.ua
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