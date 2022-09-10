10 самых высокооплачиваемых футболистов современности
Разбираемся, кто зарабатывает больше всех и о каких суммах идет речь
Минувшее лето в определенной степени повлияло на рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов современности. Игра, которая по подсчетам специалистов, имеет в мире порядка 3,5 миллиардов поклонников, приносит тем, кто выходит на поле для создания шоу, все больше и больше денег. Самые успешные футболисты в настоящий момент получают какие-то сюрреалистические зарплаты, однако, если тенденции сохранятся, в ближайшие годы мы будем видеть их дальнейший рост…
Безусловно, цифры окладов топовых игроков современности максимально утаиваются и скрываются, из-за чего есть немало разногласий по суммам зарплат в различных источниках, но, проработав самые авторитетные из них, мы пришли к выводу, что самыми высокооплачиваемыми футболистами современности являются те, кто приведен ниже… К слову, речь будет идти исключительно о «чистых» зарплатах – то есть, деньгах, которые получают футболисты после налогообложения, ставки которого существенно отличаются в различных странах.
9-10. Эрлинг ХОЛАНД
Возраст: 22 года
Гражданство: Норвегия
Клуб: «Манчестер Сити»
Зарплата: 24 миллиона долларов в год
Эрлингу Холанду за несколько последних лет удалось выстроить феноменальную карьеру. Каких-то четыре года назад о нем если кто и знал, то это были различные скауты и узкоспециализированные на поиске талантов специалисты. Холанд играл в родной Норвегии в «Брюне» и «Мольде», откуда переехал в австрийский «Зальцбург», где и сумел блеснуть результативностью во всей красе.
В начале 2020 года за Холандом уже выстроилась настоящая очередь на трансферном рынке. Говорили о грандах первой величины, но Эрлинг предпочел перейти в дортмундскую «Боруссию», где сумел продолжить развитие и свое восхождение на футбольный Олимп. За два с половиной года в Германии Холанд окончательно превратился в топ-форварда современности, а потому летом 2022-го настал его звездный час – норвежец за 60 миллионов евро переехал в «Манчестер Сити».
Английскому топ-клубу Холанд обошелся значительно дешевле его истинной стоимости, так как «горожане» воспользовались пунктом в контракте норвежца с «Боруссией». Впрочем, самому форварду «Манчестер Сити» предложил очень хорошие условия личного контракта. Ныне по 5-летнему соглашению с действующим чемпионом Англии Холанд зарабатывает 24 миллиона долларов за сезон, что помогло ему ворваться в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов современности.
9-10. Кевин ДЕ БРЮЙНЕ
Возраст: 31 год
Гражданство: Бельгия
Клуб: «Манчестер Сити»
Зарплата: 24 миллиона долларов в год
Летом 2015 года «Манчестер Сити» удался, возможно, один из наиболее удачных трансферов в современной истории клуба, да и всей английской Премьер-лиги. «Горожане» не пожалели 84 миллионов долларов, чтобы подписать из «Вольфсбурга» хавбека, который ранее уже провалился на Туманном Альбионе в рядах «Челси» - Кевина Де Брюйне. В отличие от лондонской команды, в Манчестере бельгийцу удалось показать себя во всей красе.
По состоянию на текущий момент Де Брюйне провел за «Сити» 314 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 87 забитых мячей и 125 результативных передач. Если бы не перманентные проблемы со здоровьем, а также чрезмерная «попсовость» Лионеля Месси и Криштиану Роналду, нет сомнений, что Де Брюйне к своему 31 году уже обязательно обзавелся бы самой престижной индивидуальной футбольной наградой современности – «Золотым мячом», но…
Впрочем, с точки зрения ценности Де Брюйне находится в когорте избранных в футбольной тусовке. В апреле 2021 года «Манчестер Сити» переподписал с бельгийцем новый контракт, по условиям которого Кевин зарабатывает 24 миллиона долларов в каждом сезоне. Всего же Де Брюйне может рассчитывать на пребывание на «Этихаде» как минимум до лета 2025 года, когда ему лично «стукнет» уже 34 года – согласитесь, «горожане» продемонстрировали серьезную лояльность и веру в физические возможности хавбека, когда предлагали ему столь продолжительное по срокам трудовое соглашение…
7-8. Мохамед САЛАХ
Возраст: 30 лет
Гражданство: Египет
Клуб: «Ливерпуль»
Зарплата: 26 миллионов долларов в год
Лето нынешнего года должно было стать определяющим для дальнейшей карьеры Мохамеда Салаха. Контракт египтянина с «Ливерпулем» истекал в июле 2023-го, а потому «красным» требовалось проявить серьезную настойчивость и уважить интересы самого Мохамеда, чтобы пролонгировать с ним трудовую сделку.
Переговоры шли крайне непросто, но в итоге стороны пришли к компромиссу, результатом которого стала 3-летняя сделка. По ее условиям Салах оказался наиболее высокооплачиваемым футболистов с истории «Ливерпуля». Нынешний оклад лидера «красных» составляет 26 миллионов долларов за сезон, и вряд ли кто-то упрекнет боссов клуба в том, что они все-таки пошли на удовлетворение нешуточных финансовых аппетитов футболиста, ведь на счету Салаха 159 голов и 66 ассистов в 261 матче за «Ливерпуль».
Когда нынешний контракт Салаха с «Ливерпулем» истечет, египтянину будет уже 33 года – возраст не критический, но крайне интересно, сможет ли Мохамед оставаться к тому моменту на топовом уровне. Впрочем, есть интрига и куда более приближенная по времени – насколько ярко будет проявлять себя Салах в «Ливерпуле» после отъезда с «Энфилда» другого многолетнего лидера атак «красных» Садио Мане? Ответ на этот вопрос мы узнаем уже в самое ближайшее время…
7-8. Эден АЗАР
Возраст: 31 год
Гражданство: Бельгия
Клуб: «Реал»
Зарплата: 26 миллионов долларов в год
В отличие от Холанда, Де Брюйне и Салаха, речь о которых шла выше, Эден Азар уже давно превратился из топ-футболиста в топ-туриста. Его практически регулярные проблемы со здоровьем стали уже притчей во языцех для журналистов, болельщиков и специалистов, разбирающихся в делах «Реала». Например, в минувшем сезоне Ла Лиги бельгиец провел лишь 712 минут в рамках 18 матчей, а отличиться сумел аж… 1 результативной передачей!
Как бы там ни было, но еще в 2019 году, когда Азар переезжал в Мадрид из «Челси» за 126,5 миллионов долларов, ему был гарантирован 5-летний контракт с очень «вкусными» условиями. С тех пор «Реал» выполняет свои обязательства и перечисляет каждый сезон на счета Эдена по 26 миллионов долларов.
В СМИ многократно появлялись сведения о готовности «Реала» продать Азара в другой клуб, но всякий раз слухи заканчивались ничем. В конце концов, откровенно издеваться и подтрунивать над Эденом начали даже в Бельгии. Например, в начале года тамошний политик и бывший дзюдоист Жан-Мари Дедекер назвал Азара «толстяком, а не спортсменом».
6. Андрес ИНЬЕСТА
Возраст: 38 лет
Гражданство: Испания
Клуб: «Виссел Кобе»
Зарплата: 31 миллион долларов в год
Наверняка кто-то из читателей полагал, что великолепный испанский плеймейкер Андрес Иньеста уже давно завершил карьеру. Но в свои 38 лет экс-лидер «Барселоны» все еще выходит на футбольное поле и радует болельщиков – правда, в довольно далекой от Европы с точки зрения физического расстояния Японии.
В Страну восходящего солнца Иньеста перебрался еще летом 2018 года, на правах свободного агента. Ожидалось, что Андрес побалуется в «Виссел Кобе» пару лет, заработает хорошенько на старость, после чего завершит карьеру и вернется в Испанию, но уже в роли какого-то функционера, а, возможно, даже наставника «Барселоны» или ее многочисленных юношеских команд. Однако Иньеста до сих пор чувствует тягу к игре и продолжает карьеру. Возможно, его цель состоит в том, чтобы помочь наконец «Виссел Кобе» стать чемпионом Японии, что является исторической задачей для команды, никогда ранее не выигрывавшей такой титул.
В мае минувшего года Иньеста и «Виссел Кобе» договорились о продлении контракта футболиста еще на три сезона. По условиям сотрудничества Андрес зарабатывает 26 миллионов долларов – деньги, которые однозначно помогают сохранять хавбеку мотивацию на пути к игровому долголетию.
5. ОСКАР
Возраст: 30 лет
Гражданство: Бразилия
Клуб: «Шанхай Порт»
Зарплата: 34 миллиона долларов в год
Бразильский хавбек Оскар изрядно удивил футбольную общественность, когда в январе 2017 года согласился перебраться из «Челси» в китайский «Шанхай СИПГ». За игрока представители Поднебесной заплатили 66 миллионов долларов – очень солидную сумму по тем временам, которая позволила боссам «синих» согласиться на уход весьма перспективного футболиста.
В Китай Оскар ехал за деньгами, за большими деньгами, что, собственно, особо никогда и не скрывал. Ожидалось, что двух-трех лет бразильцу хватит, чтобы наполнить семейные «резервы», после чего он попросится обратно в Европу, но по факту Оскар задержался в Поднебесной уже на 5,5 лет. Более того, в декабре 2019 года бразилец успел заключить новый 5-летний контракт с «Шанхай СИПГ», по условиям которого ему даже несколько повысили оклад – до 34 миллионов долларов в год.
Сложно сказать, повезло Оскару или нет, ведь спустя короткое время в китайском футболе начался кризис, приведший к исчезновению ряда клубов и существенному сокращению инвестиций. С одной стороны, бразилец вовремя подписал новый договор на шикарных условиях, с другой – его клуб ныне не решает серьезных спортивных задач, являясь лишь середняком китайской Суперлиги. В середине августа дошло даже до того, что Оскар выразил желание вернуться в Бразилию на куда более скромную зарплату во «Фламенго», но буквально в последний момент «Шанхай Порт» (с 2021 года китайский клуб официально сменил название, убрав из него наименование спонсора) отказался подписывать необходимые документы, и потребовал от футболиста вернуться в Поднебесную.
Agradeço o interesse do Flamengo e da torcida, mas não foi possível concretizar nesse momento.— Oscar (@oscar8) August 16, 2022
Desejo muita sorte ao clube e a todos os amigos que tenho por lá no restante dessa temporada.
Obrigado a todos! Tmj 👊🏼⚽️
4. Криштиану РОНАЛДУ
Возраст: 37 лет
Гражданство: Португалия
Клуб: «Манчестер Юнайтед»
Зарплата: 36 миллионов долларов в год
Летом минувшего года Криштиану Роналду не просто вернулся в «Манчестер Юнайтед», в котором когда-то начинал свой путь к статусу одного из лучших футболистов в истории, но и получил максимальную зарплату для всех игроков из английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» настолько стремились утереть нос землякам из «Сити», которые также проявляли интерес к Роналду, что пошли на все возможные и невозможные уступки португальцу по личному контракту.
В итоге Роналду снова оказался на «Олд Траффорд», но ныне команда переживает далеко не лучшие свои времена, что сказывается и на Криштиану. По итогам сезона-2021/22 португалец оказался крайне недоволен неспособностью «Манчестер Юнайтед» квалифицироваться в Лигу чемпионов, из-за чего все лето искал себе другие варианты, чтобы не оказаться за бортом самого престижного турнира континента, где он пока еще (Месси наступает на пятки!) является и лучшим бомбардиром, и безоговорочным рекордсменом по числу сыгранных поединков.
Однако уехать Роналду не удалось ни в дортмундскую «Боруссию», ни в «Наполи», ни даже в родной лиссабонский «Спортинг». Более того, начало сезона Криштиану, практически не работавший с «Манчестер Юнайтед» на тренировочных сборах, вполне логично встретил в статусе резервиста… Вдобавок к этому клуб еще и урезал зарплату Роналду, так как это было оговорено по контракту – за непопадание в Лигу чемпионов. В общем, пока звездному португальцу приходится как-то выбираться из определенного кризиса, а уже летом 2023-го он вполне может покинуть «Олд Траффорд» ради нового вызова – то ли спортивного, то ли чисто коммерческого…
3. НЕЙМАР
Возраст: 30 лет
Гражданство: Бразилия
Клуб: «Пари Сен-Жермен»
Зарплата: 36,5 миллионов долларов в год
Неймар удивил всех, когда пять лет назад решился на уход из «Барселоны» ради амбициозного проекта «Пари Сен-Жермен». Сделка обошлась парижанам в рекордные 222 миллиона евро, а Неймар, как считалось, пошел на нее не только ради денег, но и ради возможности наконец-то выйти из тени своего партнера по «блаугранас» Лионеля Месси. Бразилец очень хотел быть реальным претендентом на «Золотой мяч», добиться чего, играя рядом с аргентинцем и во многом ради него, получалось крайне плохо.
Однако переход в ПСЖ не позволил Неймару сделать качественный скачок вверх в карьере. Наоборот, со временем он сдал и перестал выглядеть, как один из лучших футболистов планеты. Новой звездой парижан стал вовсе не бразилец, а куда более молодой француз Килиан Мбаппе, а Неймар опять превратился в такую себе «тень» для настоящего короля команды.
Поговаривали, что неудачи в ПСЖ вынудят Неймара пойти на смену команды, но летом минувшего года бразилец с удовольствием подписал новый 4-летний контракт с клубом. По его условиям Неймар получил оклад в 36,5 миллионов долларов, а также солидные бонусы, главным из которых может стать выплата за столь долгожданную для парижан победу в Лиге чемпионов. К слову, нынешний сезон бразилец начал просто фантастически – на его счету результативных действий вдвое больше, чем проведенных матчей, и если Неймару удастся сохранить такую форму хотя бы до конца года, то кто знает, как такие успехи будут оценены респондентами по выявлению обладателя премии «Золотой мяч».
2. Лионель МЕССИ
Возраст: 35 лет
Гражданство: Аргентина
Клуб: «Пари Сен-Жермен»
Зарплата: 41 миллион долларов в год
Возможно, лучший футболист всех времен Лионель Месси предпочел удивить своих болельщиков летом минувшего года. После долгих разговоров о его возможном отъезде из практически (все-таки начинал играть в футбол Лео в академии «Ньюэллс Олд Бойз») родной «Барселоны», аргентинец все-таки решился на такой шаг и принял приглашение от «Пари Сен-Жермен».
Вместе с двухлетним контрактом ПСЖ предложил Месси прекрасные финансовые условия, а именно – 41 миллион долларов в год «чистыми». Платить больше аргентинцу, пожалуй, могли бы только в экзотических чемпионатах из азиатского региона, но перебираться туда Месси не хотел, что вполне логично. В свои 35 лет Лионель остается живой легендой мирового футбола, пускай даже премьерный сезон в Лиге 1 не выдался для него привычно феноменально успешным (6 голов и 15 ассистов в 26 поединках, то есть менее одного результативного действия за матч).
Интересно, что в августе издание France Football, которое традиционно определяет обладателя «Золотого мяча», опубликовало список из 30 претендентов на престижную награду по итогам 2022 года. В нем впервые за 17 лет не нашлось места для Лионеля Месси, хотя его извечный оппонент Криштиану Роналду оказался среди вероятных триумфаторов. Что правда, с учетом проблем португальца как на уровне команды, так и в личных выступлениях, вряд ли эта возможность позволит Роналду приблизиться к Месси по числу завоеванных «Золотых мячей» (напомним, ныне у Криштиану таковых 5, а у Лионеля – 7).
1. Килиан МБАППЕ
Возраст: 23 года
Гражданство: Франция
Клуб: «Пари Сен-Жермен»
Зарплата: 62 миллиона долларов в год
На вершине зарплатного рейтинга футболистов оказался 23-летний форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе, который в нынешнем году как раз переподписал трудовое соглашение с парижанами, добившись существенного улучшения по финансовым условиям.
Услугами Мбаппе длительное время интересовался «Реал», но мадридцам договориться с ПСЖ по трансферу игрока никак не удавалось. В итоге президент «бланкос» Флорентино Перес сделал ставку на то, чтобы летом 2022 года подписать Мбаппе бесплатно, так как у того как раз истекал договор с парижанами. Пользуясь тем фактом, что Килиан много лет рассказывал о мечте поиграть за «Реал», мадридский клуб предложил французу, казалось бы, фантастические условия – 6-летний контракт с окладом почти в 40 миллионов долларов.
Однако ПСЖ с легкостью перебил предложение конкурентов – 62 миллиона долларов заставили Мбаппе и его семью забыть о мечтах, и остаться в Париже. Раздосадованный Перес заявил, что после этого Килиана не существует для «Реала», а фанаты испанского «королевского клуба» оставили французу свои «добрые» пожелания – никогда не выиграть Лигу чемпионов. В общем, каждый остался при своем: «Реал» – с только ему присущим величием, а Мбаппе – с негласным титулом самого высокооплачиваемого футболиста современности…
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