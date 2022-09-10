10 самых высокооплачиваемых футболистов современности

Минувшее лето в определенной степени повлияло на рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов современности. Игра, которая по подсчетам специалистов, имеет в мире порядка 3,5 миллиардов поклонников, приносит тем, кто выходит на поле для создания шоу, все больше и больше денег. Самые успешные футболисты в настоящий момент получают какие-то сюрреалистические зарплаты, однако, если тенденции сохранятся, в ближайшие годы мы будем видеть их дальнейший рост…

Безусловно, цифры окладов топовых игроков современности максимально утаиваются и скрываются, из-за чего есть немало разногласий по суммам зарплат в различных источниках, но, проработав самые авторитетные из них, мы пришли к выводу, что самыми высокооплачиваемыми футболистами современности являются те, кто приведен ниже… К слову, речь будет идти исключительно о «чистых» зарплатах – то есть, деньгах, которые получают футболисты после налогообложения, ставки которого существенно отличаются в различных странах.

9-10. Эрлинг ХОЛАНД

Getty Images/Global Images Ukraine

Возраст: 22 года

Гражданство: Норвегия

Клуб: «Манчестер Сити»

Зарплата: 24 миллиона долларов в год

Эрлингу Холанду за несколько последних лет удалось выстроить феноменальную карьеру. Каких-то четыре года назад о нем если кто и знал, то это были различные скауты и узкоспециализированные на поиске талантов специалисты. Холанд играл в родной Норвегии в «Брюне» и «Мольде», откуда переехал в австрийский «Зальцбург», где и сумел блеснуть результативностью во всей красе.

В начале 2020 года за Холандом уже выстроилась настоящая очередь на трансферном рынке. Говорили о грандах первой величины, но Эрлинг предпочел перейти в дортмундскую «Боруссию», где сумел продолжить развитие и свое восхождение на футбольный Олимп. За два с половиной года в Германии Холанд окончательно превратился в топ-форварда современности, а потому летом 2022-го настал его звездный час – норвежец за 60 миллионов евро переехал в «Манчестер Сити».

Английскому топ-клубу Холанд обошелся значительно дешевле его истинной стоимости, так как «горожане» воспользовались пунктом в контракте норвежца с «Боруссией». Впрочем, самому форварду «Манчестер Сити» предложил очень хорошие условия личного контракта. Ныне по 5-летнему соглашению с действующим чемпионом Англии Холанд зарабатывает 24 миллиона долларов за сезон, что помогло ему ворваться в топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов современности.

9-10. Кевин ДЕ БРЮЙНЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

Возраст: 31 год

Гражданство: Бельгия

Клуб: «Манчестер Сити»

Зарплата: 24 миллиона долларов в год

Летом 2015 года «Манчестер Сити» удался, возможно, один из наиболее удачных трансферов в современной истории клуба, да и всей английской Премьер-лиги. «Горожане» не пожалели 84 миллионов долларов, чтобы подписать из «Вольфсбурга» хавбека, который ранее уже провалился на Туманном Альбионе в рядах «Челси» - Кевина Де Брюйне. В отличие от лондонской команды, в Манчестере бельгийцу удалось показать себя во всей красе.

По состоянию на текущий момент Де Брюйне провел за «Сити» 314 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 87 забитых мячей и 125 результативных передач. Если бы не перманентные проблемы со здоровьем, а также чрезмерная «попсовость» Лионеля Месси и Криштиану Роналду, нет сомнений, что Де Брюйне к своему 31 году уже обязательно обзавелся бы самой престижной индивидуальной футбольной наградой современности – «Золотым мячом», но…

Впрочем, с точки зрения ценности Де Брюйне находится в когорте избранных в футбольной тусовке. В апреле 2021 года «Манчестер Сити» переподписал с бельгийцем новый контракт, по условиям которого Кевин зарабатывает 24 миллиона долларов в каждом сезоне. Всего же Де Брюйне может рассчитывать на пребывание на «Этихаде» как минимум до лета 2025 года, когда ему лично «стукнет» уже 34 года – согласитесь, «горожане» продемонстрировали серьезную лояльность и веру в физические возможности хавбека, когда предлагали ему столь продолжительное по срокам трудовое соглашение…

7-8. Мохамед САЛАХ

Getty Images/Global Images Ukraine

Возраст: 30 лет

Гражданство: Египет

Клуб: «Ливерпуль»

Зарплата: 26 миллионов долларов в год



Лето нынешнего года должно было стать определяющим для дальнейшей карьеры Мохамеда Салаха. Контракт египтянина с «Ливерпулем» истекал в июле 2023-го, а потому «красным» требовалось проявить серьезную настойчивость и уважить интересы самого Мохамеда, чтобы пролонгировать с ним трудовую сделку.

Переговоры шли крайне непросто, но в итоге стороны пришли к компромиссу, результатом которого стала 3-летняя сделка. По ее условиям Салах оказался наиболее высокооплачиваемым футболистов с истории «Ливерпуля». Нынешний оклад лидера «красных» составляет 26 миллионов долларов за сезон, и вряд ли кто-то упрекнет боссов клуба в том, что они все-таки пошли на удовлетворение нешуточных финансовых аппетитов футболиста, ведь на счету Салаха 159 голов и 66 ассистов в 261 матче за «Ливерпуль».

Когда нынешний контракт Салаха с «Ливерпулем» истечет, египтянину будет уже 33 года – возраст не критический, но крайне интересно, сможет ли Мохамед оставаться к тому моменту на топовом уровне. Впрочем, есть интрига и куда более приближенная по времени – насколько ярко будет проявлять себя Салах в «Ливерпуле» после отъезда с «Энфилда» другого многолетнего лидера атак «красных» Садио Мане? Ответ на этот вопрос мы узнаем уже в самое ближайшее время…

7-8. Эден АЗАР

Getty Images/Global Images Ukraine

Возраст: 31 год

Гражданство: Бельгия

Клуб: «Реал»

Зарплата: 26 миллионов долларов в год

В отличие от Холанда, Де Брюйне и Салаха, речь о которых шла выше, Эден Азар уже давно превратился из топ-футболиста в топ-туриста. Его практически регулярные проблемы со здоровьем стали уже притчей во языцех для журналистов, болельщиков и специалистов, разбирающихся в делах «Реала». Например, в минувшем сезоне Ла Лиги бельгиец провел лишь 712 минут в рамках 18 матчей, а отличиться сумел аж… 1 результативной передачей!

Как бы там ни было, но еще в 2019 году, когда Азар переезжал в Мадрид из «Челси» за 126,5 миллионов долларов, ему был гарантирован 5-летний контракт с очень «вкусными» условиями. С тех пор «Реал» выполняет свои обязательства и перечисляет каждый сезон на счета Эдена по 26 миллионов долларов.

В СМИ многократно появлялись сведения о готовности «Реала» продать Азара в другой клуб, но всякий раз слухи заканчивались ничем. В конце концов, откровенно издеваться и подтрунивать над Эденом начали даже в Бельгии. Например, в начале года тамошний политик и бывший дзюдоист Жан-Мари Дедекер назвал Азара «толстяком, а не спортсменом».

6. Андрес ИНЬЕСТА

Getty Images/Global Images Ukraine

Возраст: 38 лет

Гражданство: Испания

Клуб: «Виссел Кобе»

Зарплата: 31 миллион долларов в год

Наверняка кто-то из читателей полагал, что великолепный испанский плеймейкер Андрес Иньеста уже давно завершил карьеру. Но в свои 38 лет экс-лидер «Барселоны» все еще выходит на футбольное поле и радует болельщиков – правда, в довольно далекой от Европы с точки зрения физического расстояния Японии.

В Страну восходящего солнца Иньеста перебрался еще летом 2018 года, на правах свободного агента. Ожидалось, что Андрес побалуется в «Виссел Кобе» пару лет, заработает хорошенько на старость, после чего завершит карьеру и вернется в Испанию, но уже в роли какого-то функционера, а, возможно, даже наставника «Барселоны» или ее многочисленных юношеских команд. Однако Иньеста до сих пор чувствует тягу к игре и продолжает карьеру. Возможно, его цель состоит в том, чтобы помочь наконец «Виссел Кобе» стать чемпионом Японии, что является исторической задачей для команды, никогда ранее не выигрывавшей такой титул.

В мае минувшего года Иньеста и «Виссел Кобе» договорились о продлении контракта футболиста еще на три сезона. По условиям сотрудничества Андрес зарабатывает 26 миллионов долларов – деньги, которые однозначно помогают сохранять хавбеку мотивацию на пути к игровому долголетию.

5. ОСКАР

Getty Images/Global Images Ukraine

Возраст: 30 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Шанхай Порт»

Зарплата: 34 миллиона долларов в год

Бразильский хавбек Оскар изрядно удивил футбольную общественность, когда в январе 2017 года согласился перебраться из «Челси» в китайский «Шанхай СИПГ». За игрока представители Поднебесной заплатили 66 миллионов долларов – очень солидную сумму по тем временам, которая позволила боссам «синих» согласиться на уход весьма перспективного футболиста.

В Китай Оскар ехал за деньгами, за большими деньгами, что, собственно, особо никогда и не скрывал. Ожидалось, что двух-трех лет бразильцу хватит, чтобы наполнить семейные «резервы», после чего он попросится обратно в Европу, но по факту Оскар задержался в Поднебесной уже на 5,5 лет. Более того, в декабре 2019 года бразилец успел заключить новый 5-летний контракт с «Шанхай СИПГ», по условиям которого ему даже несколько повысили оклад – до 34 миллионов долларов в год.

Сложно сказать, повезло Оскару или нет, ведь спустя короткое время в китайском футболе начался кризис, приведший к исчезновению ряда клубов и существенному сокращению инвестиций. С одной стороны, бразилец вовремя подписал новый договор на шикарных условиях, с другой – его клуб ныне не решает серьезных спортивных задач, являясь лишь середняком китайской Суперлиги. В середине августа дошло даже до того, что Оскар выразил желание вернуться в Бразилию на куда более скромную зарплату во «Фламенго», но буквально в последний момент «Шанхай Порт» (с 2021 года китайский клуб официально сменил название, убрав из него наименование спонсора) отказался подписывать необходимые документы, и потребовал от футболиста вернуться в Поднебесную.

Agradeço o interesse do Flamengo e da torcida, mas não foi possível concretizar nesse momento.



Desejo muita sorte ao clube e a todos os amigos que tenho por lá no restante dessa temporada.



Obrigado a todos! Tmj 👊🏼⚽️ — Oscar (@oscar8) August 16, 2022

4. Криштиану РОНАЛДУ

Getty Images/Global Images Ukraine

Возраст: 37 лет

Гражданство: Португалия

Клуб: «Манчестер Юнайтед»

Зарплата: 36 миллионов долларов в год

Летом минувшего года Криштиану Роналду не просто вернулся в «Манчестер Юнайтед», в котором когда-то начинал свой путь к статусу одного из лучших футболистов в истории, но и получил максимальную зарплату для всех игроков из английской Премьер-лиги. «Красные дьяволы» настолько стремились утереть нос землякам из «Сити», которые также проявляли интерес к Роналду, что пошли на все возможные и невозможные уступки португальцу по личному контракту.

В итоге Роналду снова оказался на «Олд Траффорд», но ныне команда переживает далеко не лучшие свои времена, что сказывается и на Криштиану. По итогам сезона-2021/22 португалец оказался крайне недоволен неспособностью «Манчестер Юнайтед» квалифицироваться в Лигу чемпионов, из-за чего все лето искал себе другие варианты, чтобы не оказаться за бортом самого престижного турнира континента, где он пока еще (Месси наступает на пятки!) является и лучшим бомбардиром, и безоговорочным рекордсменом по числу сыгранных поединков.

Однако уехать Роналду не удалось ни в дортмундскую «Боруссию», ни в «Наполи», ни даже в родной лиссабонский «Спортинг». Более того, начало сезона Криштиану, практически не работавший с «Манчестер Юнайтед» на тренировочных сборах, вполне логично встретил в статусе резервиста… Вдобавок к этому клуб еще и урезал зарплату Роналду, так как это было оговорено по контракту – за непопадание в Лигу чемпионов. В общем, пока звездному португальцу приходится как-то выбираться из определенного кризиса, а уже летом 2023-го он вполне может покинуть «Олд Траффорд» ради нового вызова – то ли спортивного, то ли чисто коммерческого…

3. НЕЙМАР

Getty Images/Global Images Ukraine

Возраст: 30 лет

Гражданство: Бразилия

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Зарплата: 36,5 миллионов долларов в год

Неймар удивил всех, когда пять лет назад решился на уход из «Барселоны» ради амбициозного проекта «Пари Сен-Жермен». Сделка обошлась парижанам в рекордные 222 миллиона евро, а Неймар, как считалось, пошел на нее не только ради денег, но и ради возможности наконец-то выйти из тени своего партнера по «блаугранас» Лионеля Месси. Бразилец очень хотел быть реальным претендентом на «Золотой мяч», добиться чего, играя рядом с аргентинцем и во многом ради него, получалось крайне плохо.

Однако переход в ПСЖ не позволил Неймару сделать качественный скачок вверх в карьере. Наоборот, со временем он сдал и перестал выглядеть, как один из лучших футболистов планеты. Новой звездой парижан стал вовсе не бразилец, а куда более молодой француз Килиан Мбаппе, а Неймар опять превратился в такую себе «тень» для настоящего короля команды.

Поговаривали, что неудачи в ПСЖ вынудят Неймара пойти на смену команды, но летом минувшего года бразилец с удовольствием подписал новый 4-летний контракт с клубом. По его условиям Неймар получил оклад в 36,5 миллионов долларов, а также солидные бонусы, главным из которых может стать выплата за столь долгожданную для парижан победу в Лиге чемпионов. К слову, нынешний сезон бразилец начал просто фантастически – на его счету результативных действий вдвое больше, чем проведенных матчей, и если Неймару удастся сохранить такую форму хотя бы до конца года, то кто знает, как такие успехи будут оценены респондентами по выявлению обладателя премии «Золотой мяч».

2. Лионель МЕССИ

Getty Images/Global Images Ukraine

Возраст: 35 лет

Гражданство: Аргентина

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Зарплата: 41 миллион долларов в год

Возможно, лучший футболист всех времен Лионель Месси предпочел удивить своих болельщиков летом минувшего года. После долгих разговоров о его возможном отъезде из практически (все-таки начинал играть в футбол Лео в академии «Ньюэллс Олд Бойз») родной «Барселоны», аргентинец все-таки решился на такой шаг и принял приглашение от «Пари Сен-Жермен».

Вместе с двухлетним контрактом ПСЖ предложил Месси прекрасные финансовые условия, а именно – 41 миллион долларов в год «чистыми». Платить больше аргентинцу, пожалуй, могли бы только в экзотических чемпионатах из азиатского региона, но перебираться туда Месси не хотел, что вполне логично. В свои 35 лет Лионель остается живой легендой мирового футбола, пускай даже премьерный сезон в Лиге 1 не выдался для него привычно феноменально успешным (6 голов и 15 ассистов в 26 поединках, то есть менее одного результативного действия за матч).

Интересно, что в августе издание France Football, которое традиционно определяет обладателя «Золотого мяча», опубликовало список из 30 претендентов на престижную награду по итогам 2022 года. В нем впервые за 17 лет не нашлось места для Лионеля Месси, хотя его извечный оппонент Криштиану Роналду оказался среди вероятных триумфаторов. Что правда, с учетом проблем португальца как на уровне команды, так и в личных выступлениях, вряд ли эта возможность позволит Роналду приблизиться к Месси по числу завоеванных «Золотых мячей» (напомним, ныне у Криштиану таковых 5, а у Лионеля – 7).

1. Килиан МБАППЕ

Getty Images/Global Images Ukraine

Возраст: 23 года

Гражданство: Франция

Клуб: «Пари Сен-Жермен»

Зарплата: 62 миллиона долларов в год

На вершине зарплатного рейтинга футболистов оказался 23-летний форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе, который в нынешнем году как раз переподписал трудовое соглашение с парижанами, добившись существенного улучшения по финансовым условиям.

Услугами Мбаппе длительное время интересовался «Реал», но мадридцам договориться с ПСЖ по трансферу игрока никак не удавалось. В итоге президент «бланкос» Флорентино Перес сделал ставку на то, чтобы летом 2022 года подписать Мбаппе бесплатно, так как у того как раз истекал договор с парижанами. Пользуясь тем фактом, что Килиан много лет рассказывал о мечте поиграть за «Реал», мадридский клуб предложил французу, казалось бы, фантастические условия – 6-летний контракт с окладом почти в 40 миллионов долларов.

Однако ПСЖ с легкостью перебил предложение конкурентов – 62 миллиона долларов заставили Мбаппе и его семью забыть о мечтах, и остаться в Париже. Раздосадованный Перес заявил, что после этого Килиана не существует для «Реала», а фанаты испанского «королевского клуба» оставили французу свои «добрые» пожелания – никогда не выиграть Лигу чемпионов. В общем, каждый остался при своем: «Реал» – с только ему присущим величием, а Мбаппе – с негласным титулом самого высокооплачиваемого футболиста современности…