Фанаты Реала – Мбаппе: «Ты никогда не выиграешь Лигу чемпионов!»
Болельщики мадридцев после победы в ЛЧ решили обратиться к звезде ПСЖ
«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0.
Фанаты мадридского клуба после победы решили потроллить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, который отказался переходить в «Реал».
«Мбаппе, поприветствуй чемпиона!
Он никогда не выиграет Лигу чемпионов, но мы его и не хотим больше», – сказали фанаты в эфире Marca TV.
Напомним, долгое время в прессе сообщали о переходе Мбаппе в «Реал» на правах свободного агента, но в итоге форвард подписал новый контракт с ПСЖ.
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