Фанаты Реала – Мбаппе: «Ты никогда не выиграешь Лигу чемпионов!»

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0.

Фанаты мадридского клуба после победы решили потроллить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, который отказался переходить в «Реал».

«Мбаппе, поприветствуй чемпиона!

Он никогда не выиграет Лигу чемпионов, но мы его и не хотим больше», – сказали фанаты в эфире Marca TV.

Напомним, долгое время в прессе сообщали о переходе Мбаппе в «Реал» на правах свободного агента, но в итоге форвард подписал новый контракт с ПСЖ.