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  4. Фанаты Реала – Мбаппе: «Ты никогда не выиграешь Лигу чемпионов!»
Лига чемпионов
29 мая 2022, 08:41 |
1489
1

Фанаты Реала – Мбаппе: «Ты никогда не выиграешь Лигу чемпионов!»

Болельщики мадридцев после победы в ЛЧ решили обратиться к звезде ПСЖ

29 мая 2022, 08:41 |
1489
1
Фанаты Реала – Мбаппе: «Ты никогда не выиграешь Лигу чемпионов!»
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» обыграл «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов. Игра в Париже закончилась со счетом 1:0.

Фанаты мадридского клуба после победы решили потроллить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, который отказался переходить в «Реал».

«Мбаппе, поприветствуй чемпиона!

Он никогда не выиграет Лигу чемпионов, но мы его и не хотим больше», – сказали фанаты в эфире Marca TV.

Напомним, долгое время в прессе сообщали о переходе Мбаппе в «Реал» на правах свободного агента, но в итоге форвард подписал новый контракт с ПСЖ.

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Ливерпуль Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник Marca
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Betyu Loifu
Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос**** Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол ki ng-ba ll.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит, что все обман и на ставках невозможно заработать)))) 
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