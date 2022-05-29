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  4. Флорентино ПЕРЕС: «Сейчас Мбаппе не существует для нас»
Лига чемпионов
29 мая 2022, 12:32 |
502
0

Флорентино ПЕРЕС: «Сейчас Мбаппе не существует для нас»

В «Реале» рады победе в Лиге чемпионов

29 мая 2022, 12:32 |
502
0
Флорентино ПЕРЕС: «Сейчас Мбаппе не существует для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент «Реала» Флорентино Перес после победы мадридского клуба над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов ответил на вопрос о форварде ПСЖ Килиане Мбаппе.

Напомним, долгое время в прессе сообщали о переходе Мбаппе в «Реал» на правах свободного агента, но в итоге форвард подписал новый контракт с ПСЖ.

«Мбаппе уже забыт, ничего не произошло. «Реал» провел идеальный сезон, и это – уже забытая ситуация.

Сейчас Мбаппе не существует, это праздник «Реала», – сказал Перес.

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Ливерпуль Флорентино Перес Реал Мадрид Ливерпуль - Реал Лига чемпионов Килиан Мбаппе ПСЖ
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Источник Marca
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