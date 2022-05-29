Флорентино ПЕРЕС: «Сейчас Мбаппе не существует для нас»
В «Реале» рады победе в Лиге чемпионов
Президент «Реала» Флорентино Перес после победы мадридского клуба над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов ответил на вопрос о форварде ПСЖ Килиане Мбаппе.
Напомним, долгое время в прессе сообщали о переходе Мбаппе в «Реал» на правах свободного агента, но в итоге форвард подписал новый контракт с ПСЖ.
«Мбаппе уже забыт, ничего не произошло. «Реал» провел идеальный сезон, и это – уже забытая ситуация.
Сейчас Мбаппе не существует, это праздник «Реала», – сказал Перес.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Смотрите видеообзор финального поединка Лиги чемпионов в Париже
«Сливочные» благодаря голу Винисиуса завоевали очередной трофей