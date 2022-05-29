Флорентино ПЕРЕС: «Сейчас Мбаппе не существует для нас»

Президент «Реала» Флорентино Перес после победы мадридского клуба над «Ливерпулем» (1:0) в финале Лиги чемпионов ответил на вопрос о форварде ПСЖ Килиане Мбаппе.

Напомним, долгое время в прессе сообщали о переходе Мбаппе в «Реал» на правах свободного агента, но в итоге форвард подписал новый контракт с ПСЖ.

«Мбаппе уже забыт, ничего не произошло. «Реал» провел идеальный сезон, и это – уже забытая ситуация.

Сейчас Мбаппе не существует, это праздник «Реала», – сказал Перес.