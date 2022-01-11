Бельгийский политик: «Азар – толстяк, а не спортсмен»

Жан-Мари Дедекер раскритиковал звезду сборной Бельгии

  • 11.01.2022 17:40
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Бельгийский политик: «Азар – толстяк, а не спортсмен»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бельгийский политик и бывший дзюдоист Жан-Мари Дедекер раскритиковал звездного футболиста Эдена Азара:

«Об Азаре постоянно ноют. Но это просто толстый парень, который растолстел из-за денег и системы. Все еще вижу, как его заменили в матче сборной Бельгии, а потом он уехал со стадиона и съел гамбургер.

Для меня это уже не спортсмен, рано или поздно это выйдет наружу. И все же такой человек каждый день попадает в заголовки газет».

Ранее сообщалось о том, что Азар может вернуться в «Челси».

Источник — Sport Voetbal Magazine

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