Бельгийский политик: «Азар – толстяк, а не спортсмен»

Бельгийский политик и бывший дзюдоист Жан-Мари Дедекер раскритиковал звездного футболиста Эдена Азара:

«Об Азаре постоянно ноют. Но это просто толстый парень, который растолстел из-за денег и системы. Все еще вижу, как его заменили в матче сборной Бельгии, а потом он уехал со стадиона и съел гамбургер.

Для меня это уже не спортсмен, рано или поздно это выйдет наружу. И все же такой человек каждый день попадает в заголовки газет».

Ранее сообщалось о том, что Азар может вернуться в «Челси».