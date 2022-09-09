В полуфинале не играл, в финал попал. Украинец поборется за титул в Австрии
Денис Молчанов вместе со своим напарником на отказе соперников прошел в финальную часть соревнований
Украинский теннисист Денис Молчанов и его напарник Зденек Коларж (Чехия) вышли в финал грунтового челленджера в Тульне (Австрия).
Украинец и чех должны были сыграть против словаков Лукаша Клейна и Игоря Зеленая, но они снялись перед матчем.
В финале украинско-чешская пара сыграет с австрийским дуэтом Александер Эрлер / Лукас Мидлер.
Отметим, что Денис Молчанов – единственный из украинских теннисистов, кто остался на этом турнире. Ранее в 1/4 финала парного разряда вылетел Владислав Манафов, а в первом круге квалификации свое выступление завершил Алексей Крутых.
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