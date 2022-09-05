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  4. Крутых – аут, Ваншельбойм – аут. Украинцы выбыли из турниров в Европе
ATP
05 сентября 2022, 08:54 |
70
0

Крутых – аут, Ваншельбойм – аут. Украинцы выбыли из турниров в Европе

Алексей и Эрик не смогли пройти 1-й круг квалификации на челленджерах в Австрии и Испании

05 сентября 2022, 08:54 |
70
0
Крутых – аут, Ваншельбойм – аут. Украинцы выбыли из турниров в Европе
ФТУ. Алексей Крутых

Вчера, 4 сентбря, украинские теннисисты Алексей Крутых (АТР 226) и Эрик Ваншельбойм (АТР 482) завершили выступление на европейских грунтовых челленджерах.

Алексей стартовал в 1-м круге квалификации на турнире в Тульне (Австрия) против Юлиана Ленца (Германия, ATP 409). Матч завершился в двух сетах со счетом 4:6, 6:7 (5:7) в пользу немца за 1 час и 34 минуты. Отметим, что после триумфа на челленджере в Праге, Крутых проиграл уже 2 матча подряд.

Instagram. Эрик Ваншельбойм

Эрик сыграл в 1-м круге квалификации к турниру в Севилье (Испания). Ваншельбойм без особых шансов уступил Виктору Дурасовичу (Норвегия, ATP 341) в двух сетах за 1 час и 23 минуты. Норвежец деклассировал Эрика со счетом 6:4, 6:2.

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Алексей Крутых Эрик Ваншельбойм ATP Севилья ATP Тульн Юлиан Ленц Виктор Дурасович
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Источник Sport.ua
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