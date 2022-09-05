Крутых – аут, Ваншельбойм – аут. Украинцы выбыли из турниров в Европе
Алексей и Эрик не смогли пройти 1-й круг квалификации на челленджерах в Австрии и Испании
Вчера, 4 сентбря, украинские теннисисты Алексей Крутых (АТР 226) и Эрик Ваншельбойм (АТР 482) завершили выступление на европейских грунтовых челленджерах.
Алексей стартовал в 1-м круге квалификации на турнире в Тульне (Австрия) против Юлиана Ленца (Германия, ATP 409). Матч завершился в двух сетах со счетом 4:6, 6:7 (5:7) в пользу немца за 1 час и 34 минуты. Отметим, что после триумфа на челленджере в Праге, Крутых проиграл уже 2 матча подряд.
Instagram. Эрик Ваншельбойм
Эрик сыграл в 1-м круге квалификации к турниру в Севилье (Испания). Ваншельбойм без особых шансов уступил Виктору Дурасовичу (Норвегия, ATP 341) в двух сетах за 1 час и 23 минуты. Норвежец деклассировал Эрика со счетом 6:4, 6:2.
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