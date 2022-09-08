Единственный украинец в Австрии. Молчанов вышел в полуфинал
Украинский теннисист продолжит выступление в парном разряде
Украинский теннисист Денис Молчанов вместе с Зденеком Коларом вышел в полуфинал грунтового парного челленджера в Тульне (Австрия).
АТР Тульн (Австрия). Пары. 1/4 финала. Грунт
Денис Молчанов (Украина) / Зденек Колар (Чехия) – Джанлука Магер (Италия) / Лука Маргароли (Швейцария) – 6:3, 6:3
Другой украинский теннисист Владислав Манафов, который также выступал в парном разряде турнира, проиграл матч четвертьфинала вместе со своим напарником Санжаром Файзиевым (Узбекстан) австрийскому дуэту Максимилиан Нойхрист / Тристиан-Самуэль Вайссборн со счетом 6:7 (6:8), 1:6.
Отметим, что в 1-м круге квалификации к одиночному разряду этого челленджера вылетел еще один украинец – Алексей Крутых.
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