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ATP
08 сентября 2022, 15:17 |
53
0

Единственный украинец в Австрии. Молчанов вышел в полуфинал

Украинский теннисист продолжит выступление в парном разряде

08 сентября 2022, 15:17 |
53
0
Единственный украинец в Австрии. Молчанов вышел в полуфинал
ФТУ. Денис Молчанов

Украинский теннисист Денис Молчанов вместе с Зденеком Коларом вышел в полуфинал грунтового парного челленджера в Тульне (Австрия).

АТР Тульн (Австрия). Пары. 1/4 финала. Грунт

Денис Молчанов (Украина) / Зденек Колар (Чехия) – Джанлука Магер (Италия) / Лука Маргароли (Швейцария) – 6:3, 6:3

Другой украинский теннисист Владислав Манафов, который также выступал в парном разряде турнира, проиграл матч четвертьфинала вместе со своим напарником Санжаром Файзиевым (Узбекстан) австрийскому дуэту Максимилиан Нойхрист / Тристиан-Самуэль Вайссборн со счетом 6:7 (6:8), 1:6.

Отметим, что в 1-м круге квалификации к одиночному разряду этого челленджера вылетел еще один украинец – Алексей Крутых.

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ATP Тульн Денис Молчанов Зденек Коларж Максимилиан Нойхрист Тристан-Самуэль Вайссборн Владислав Манафов Санжар Файзиев
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Источник Sport.ua
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