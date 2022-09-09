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09 сентября 2022, 03:40 | Обновлено 09 сентября 2022, 03:43
78
0

Фиаско Динамо и Днепра-1 в еврокубках, Магучих выиграла Бриллиантовую лигу

Главные новости за 8 сентября на Sport.ua

09 сентября 2022, 03:40 | Обновлено 09 сентября 2022, 03:43
78
0
Фиаско Динамо и Днепра-1 в еврокубках, Магучих выиграла Бриллиантовую лигу
Getty Images/Global Images Ukraine

​Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 8 сентября.

1. Нежелательный дебютант. Динамо в Стамбуле упустило ничью с Фенербахче. Хозяева забили решающий гол в компенсированное время.

2. Неудача на старте. Днепр-1 не удержал ничью в матче с АЗ Алкмаар. Команда Александра Кучера неудачно начала кампанию в Лиге конференций.

3. Не критичное фиаско. Украина закрыла борьбу в группе поражением от Хорватии. Команда Айнарса Багатскиса может финишировать второй в группе С.

4. Финал Бриллиантовой лиги. Магучих завоевала золото, Геращенко – серебро. Яркий финал украинских легкоатлеток.

5. Евробаскет. Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала. Украина сыграет против Польши.

6. Итоги 1-го тура Лиги Европы. Ассист Коваля, фиаско Ромы и Ман Юнайтед. 8 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы.

7. Итоги 1-го тура Лиги конференций. Вест Хэм победил в память о Королеве. 8 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги конференций.

8. Финал сезона с серебром! Бех-Романчук снова с медалью Бриллиантовой лиги. Украинка снова среди лучших в секторе тройного прыжка.

9. Украина проиграла Португалии в полуфинале Евро-2022 U-19 по футзалу. Финал пройдет 10 сентября, матч за бронзу не предусмотрен.

10. Бразилия и Польша сыграют в полуфинале чемпионата мира по волейболу. Другую полуфинальную пару накануне составили Италия и Словения.

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Источник Sport.ua
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