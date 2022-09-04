В заключительном поединке третьего тура украинской Премьер-Лиги встретятся команды, которые находятся вверху турнирной таблицы. В Киеве на НСК «Олимпийский» сыграют «Александрия» и харьковский «Металлист».

Александрия

Подопечные Юрия Гуры начали чемпионат двумя победами. Вначале в перенесенном матче из 7-го тура в кировоградском дерби они сумели одолеть «Ингулец» со счетом 2:1. А во втором туре с таким же результатом нанесли поражение «Минаю».

Интересно, что автором двух победных голов в составе александрийцев стал Андрей Цуриков. Накануне прошлого сезона он подписал соглашение именно с «Металлистом», но за харьковчан так и не сыграл, отправившись в аренду в «Александрию». А уже нынешним летом стало известно, что Цуриков в «Металлист» уже не вернется, так как снова стал полноправным игроком александрийцев.

Что же касается задач на сезон, то по словам президента «Александрии» Сергея Кузьменко, его команда должна бороться за медали. Так что удачный старт нового сезона только подтверждает эти намерения.

Металлист

Харьковчане в первых двух играх набрали 4 очка. После гостевой победы над «Рухом» 2:1, «Металлист» был близок к успеху в игре с «Ингульцом». Но ведя в счете 1:0, подопечные Олега Ратия и Александра Призетко позволили сопернику выровнять положение. А уже в компенсированное арбитром время Подлепенец не использовал отличный шанс принести своей команде победу, не сумев переиграть в «ближнем» бою вратаря соперников.

Но в любом случае, учитывая ту ситуацию, которая возникла в «Металлисте» накануне нынешнего сезона, старт его можно признать удачным. Теперь же наверняка харьковчане постараются продолжить свою беспроигрышную серию и взять очки в матче с «Александрией».

За короткое время новому тренерскому штабу удалось создать достаточно крепкий коллектив, который старается играть в атакующий футбол. В составе харьковчан есть несколько опытных футболистов, таких как Рыбка, Федорив, Танковский, Панасенко, Картушов, Коркишко, а также много молодежи, среди которой, безусловно, выделяется Подлепенец. Именно он чаще всего оказывается на ударной позиции и старается завершать усилия партнеров.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге «Александрия» и «Металлист» встречались 8 раз. Обе команды имеют по три победы, дважды была зафиксирована ничья. Разница забитых и пропущенных голов 9-7 в пользу александрийцев. В последний раз соперники встречались в сезоне 2015-2016 годов. В Харькове была зафиксирована ничья 1:1, а в Александрии выиграли хозяева поля 2:0.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Билык, Цуриков, Бабогло, Белошевский, Мирошниченко, Демченко, Калитвинцев, Рыбалка, Третьяков, Авагимян, Кобзарь

«Металлист»: Рыбка, Каплиенко, Мизюк, Федорив, Романюк, Ралюченко, Картушов, Панасенко, Танковский, Подлепенец, Коркишко

Прогноз на противостояние:

В случае победы «Александрия» возглавит турнирную таблицу чемпионата Украины вместе с «Зарей». А если успеха добьется «Металлист», то он догонит «Шахтер» и также закрепится в числе лидирующих команд украинской Премьер-Лиги. Поэтому борьба ожидается бескомпромиссная, можно сказать, найдет коса на камень. Предположим, что ее итогом будет ничья 1:1.

5 сентября, понедельник