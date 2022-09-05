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Чемпионат Украины
Александрия
05.09.2022, FT 1 : 3
Металлист
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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 22:12 | Обновлено 05 сентября 2022, 22:19
690
0

Александрия – Металлист – 1:3. Два гола вдесятером. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 3-го тура Украинской Премьер-лиги

05 сентября 2022, 22:12 | Обновлено 05 сентября 2022, 22:19
690
0
Александрия – Металлист – 1:3. Два гола вдесятером. Видео голов и обзор
Setanta Sports

5 сентября в 15:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играли «Александрия» и «Металлист». Матч прошел в Киеве на НСК Олимпийский.

В первом тайме команды обменялись голами, а во второй части игры «Металлист» в меньшинстве забил два гола и одержал победу (3:1).

3-й тур УПЛ. Киев, 5 сентября

Александрия – Металлист – 1:3

Голы: Калитвинцев, 11 – Панасенко, 21, Прядун, 64, Мизюк, 72.

Видеообзор матча

Полная видеозапись матча

События матча

72’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Мизюк (Металлист).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
35’
Игрок команды Металлист получает красную карточку.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Панасенко (Металлист).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Калитвинцев (Александрия).
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Источник Sport.ua
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