05.09.2022, FT 1 : 3
Украина. Премьер лига05 сентября 2022, 22:12 | Обновлено 05 сентября 2022, 22:19
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Александрия – Металлист – 1:3. Два гола вдесятером. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 3-го тура Украинской Премьер-лиги
05 сентября 2022, 22:12 | Обновлено 05 сентября 2022, 22:19
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5 сентября в 15:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играли «Александрия» и «Металлист». Матч прошел в Киеве на НСК Олимпийский.
В первом тайме команды обменялись голами, а во второй части игры «Металлист» в меньшинстве забил два гола и одержал победу (3:1).
3-й тур УПЛ. Киев, 5 сентября
Александрия – Металлист – 1:3
Голы: Калитвинцев, 11 – Панасенко, 21, Прядун, 64, Мизюк, 72.
Видеообзор матча
Полная видеозапись матча
События матча
72’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Мизюк (Металлист).
64’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Прядун (Металлист).
35’
Игрок команды Металлист получает красную карточку.
21’
ГОЛ ! Мяч забил Сергей Панасенко (Металлист).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Калитвинцев (Александрия).
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