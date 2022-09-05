Александрия – Металлист – 1:3. Два гола вдесятером. Видео голов и обзор

5 сентября в 15:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играли «Александрия» и «Металлист». Матч прошел в Киеве на НСК Олимпийский.

В первом тайме команды обменялись голами, а во второй части игры «Металлист» в меньшинстве забил два гола и одержал победу (3:1).

3-й тур УПЛ. Киев, 5 сентября

Александрия – Металлист – 1:3

Голы: Калитвинцев, 11 – Панасенко, 21, Прядун, 64, Мизюк, 72.

Видеообзор матча

Полная видеозапись матча