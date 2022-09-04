В понедельник, 5-го сентября, состоится поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и харьковский «Металлист». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона НСК «Олимпийский», начало в 15:00.

Заключительной встречей в рамках третьего тура национального первенства станет противостояние двух амбициозных коллективов. Футболисты Юрия Гуры уже с первых успешных противостояний против «Ингульца» и «Миная» (дважды по 2:1) дали понять, что рассчитывают оказаться как можно ближе к призовым местам в турнирной таблице. Харьковский «Металлист» в то же самое время вынужден вносить коррективы в собственные ожидания от этого сезона, так как не может больше рассчитывать на иностранный десант исполнителей. Но и без такого усиления, команда Олега Ратия не проиграла «Руху» (2:1) и «Ингульцу» (1:1).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Металлист». За ходом матча можно следить по этой ссылке.