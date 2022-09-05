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Чемпионат Украины
Александрия
05.09.2022, FT 1 : 3
Металлист
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Украина. Премьер лига
05 сентября 2022, 16:55 |
403
4

Час игры в меньшинстве. Металлист одержал волевую победу над Александрией

Команда Юрия Гуры впервые потеряла очки в новом сезоне

05 сентября 2022, 16:55 |
403
4
Час игры в меньшинстве. Металлист одержал волевую победу над Александрией
ФК Металлист

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 3-й тур.

«Александрия» – «Металлист» - 1:3

Калитвинцев, 11 – Панасенко, 21, Прядун, 64, Мизюк, 72

Костышин, 61, Цуриков, 87 – Панасенко, 12

Порох, 35 (грубый фол)

«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Билошевский, Мирошниченко – Демченко, Волошин (Авагимян, 46), Рыбалка (Дришлюк, 75) – Третьяков (Кожушко, 31), Кобзарь (Костышин, 46, Бондаренко, 79), Калитвинцев.

«Металлист»: Рыбка – Каплиенко, Порох, Мизюк, Романюк – Ралюченко – Коркишко, Танковский, Панасенко (Шопин, 90+2), Пидлепенец (Кныш, 69) – Прядун (Рязанцев, 82).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).

Удары (в створ): 13 (4) – 7 (3)
Угловые: 6 – 3
Оффсайды: 1 – 0.

АЛЕКСАНДРИЯ - МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 18°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 4
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Злий Глобинець
Ви подивіться на цей Металіст! Та якби з команди не втекли легіонери, то були б вони реальними претендентами в боротьбі за чемпіонство! 
Ех, якби не клятий кацапстан із конченим пуйлом...
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+2
rus
Дякую за гарний настрій. 
Ответить
+2
Вячеслав Федак
Браво тренер!Дякуємо хлопці!Красень!!!
Ответить
0
veter
Ганьба что играли в Киеве а не в Александрии
Ответить
0
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