Час игры в меньшинстве. Металлист одержал волевую победу над Александрией
Команда Юрия Гуры впервые потеряла очки в новом сезоне
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 3-й тур.
«Александрия» – «Металлист» - 1:3
Калитвинцев, 11 – Панасенко, 21, Прядун, 64, Мизюк, 72
Костышин, 61, Цуриков, 87 – Панасенко, 12
Порох, 35 (грубый фол)
«Александрия»: Билык – Цуриков, Бабогло, Билошевский, Мирошниченко – Демченко, Волошин (Авагимян, 46), Рыбалка (Дришлюк, 75) – Третьяков (Кожушко, 31), Кобзарь (Костышин, 46, Бондаренко, 79), Калитвинцев.
«Металлист»: Рыбка – Каплиенко, Порох, Мизюк, Романюк – Ралюченко – Коркишко, Танковский, Панасенко (Шопин, 90+2), Пидлепенец (Кныш, 69) – Прядун (Рязанцев, 82).
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).
Стадион: НСК «Олимпийский» (Киев).
Удары (в створ): 13 (4) – 7 (3)
Угловые: 6 – 3
Оффсайды: 1 – 0.
АЛЕКСАНДРИЯ - МЕТАЛЛИСТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 18°C
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