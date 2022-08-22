Президент Александрии: «Будем бороться за медали»

Президент «Александрии» Сергей Кузьменко поделился ожиданиями от старта нового сезона УПЛ:

«Враг не перестает атаковать нашу страну и угрожать нам. Но надеюсь, что завтра, несмотря ни на что, восстановится наша спортивная жизнь. Наша команда из небольшого города Украины, однако, имеет большие амбиции. В истории футбольного клуба «Александрия» было много ярких моментов. И я хочу, чтобы в грядущем чемпионате мы смогли их повторить и снова пережить незабываемые эмоции.

Сегодняшний состав команды способен решать самые амбициозные задачи. Так что в этом чемпионате мы будем бороться за медали. Сейчас перед всеми нами стоят большие вызовы. Но я, как украинец, верю в Вооруженные силы Украины, верю в себя, верю в нашу команду, в каждого из вас. И я хочу, чтобы вы верили в наши Вооруженные силы, в себя и нашу команду!».