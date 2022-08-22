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Украина. Премьер лига
22 августа 2022, 19:19 | Обновлено 22 августа 2022, 19:33
273
0

Президент Александрии: «Будем бороться за медали»

Сергей Кузьменко – о старте нового сезона

22 августа 2022, 19:19 | Обновлено 22 августа 2022, 19:33
273
0
Президент Александрии: «Будем бороться за медали»
ФК Александрия. Сергей Кузьменко (справа)

Президент «Александрии» Сергей Кузьменко поделился ожиданиями от старта нового сезона УПЛ:

«Враг не перестает атаковать нашу страну и угрожать нам. Но надеюсь, что завтра, несмотря ни на что, восстановится наша спортивная жизнь. Наша команда из небольшого города Украины, однако, имеет большие амбиции. В истории футбольного клуба «Александрия» было много ярких моментов. И я хочу, чтобы в грядущем чемпионате мы смогли их повторить и снова пережить незабываемые эмоции.

Сегодняшний состав команды способен решать самые амбициозные задачи. Так что в этом чемпионате мы будем бороться за медали. Сейчас перед всеми нами стоят большие вызовы. Но я, как украинец, верю в Вооруженные силы Украины, верю в себя, верю в нашу команду, в каждого из вас. И я хочу, чтобы вы верили в наши Вооруженные силы, в себя и нашу команду!».

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Сергей Кузьменко Александрия Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Александрия
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