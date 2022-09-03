Украина. Премьер лига03 сентября 2022, 13:00 |
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Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 сентября в 13:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги
03 сентября 2022, 13:00 |
5278
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3 сентября в 13:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Заря» и «Динамо».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал 2+2.
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События матча
35’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Мишнёв (Заря).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
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