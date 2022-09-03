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Заря
41 2 : 0
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
03 сентября 2022, 13:00 |
5278
0

Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 сентября в 13:00 поединок 3-го тура Украинской Премьер-лиги

03 сентября 2022, 13:00 |
5278
0
Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Динамо Киев

3 сентября в 13:00 в матче 3-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Заря» и «Динамо».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского.

Заря – Динамо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал 2+2.

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События матча

35’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Мишнёв (Заря).
7’
ГОЛ ! Мяч забил Назарий Русин (Заря).
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Источник Sport.ua
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