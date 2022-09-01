Ангелина Калинина – Петра Квитова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

1 сентября украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления в основе Открытого чемпионата США.

В первом круге украинка сразится против Петры Квитовой из Чехии (№21 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте Grandstand после матча Чорич – Бруксби. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Ранее девушки не играли между собой.

В следующем круге победительница сразится против Гарбинье Мугурусы (№10 WTA) или Линды Фругвиртовой (№167 WTA).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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