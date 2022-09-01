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US Open
01 сентября 2022, 01:40 | Обновлено 01 сентября 2022, 01:41
112
0

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 1 сентября

В четверг на корты Нью-Йорка выйдут четыре украинки

01 сентября 2022, 01:40 | Обновлено 01 сентября 2022, 01:41
112
0
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 1 сентября
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

1 сентября на Открытом чемпионате США по теннису продолжать играть поединки второго круга одиночного разряда, также многие проведут стартовые матчи в парных турнирах.

В четверг на корты выйдут четыре украинки, две из них проведут по два матча.

Расписание матчей с участием украинок

Корт №17, первый запуск (18:00)
 Марта Костюк – Виктория Азаренко [26]

Grandstand, второй запуск (20:00*)
 Ангелина Калинина  Петра Квитова [21]

Корт №9, второй запуск (19:30*)
 Людмила Киченок /  Алена Остапенко [4] –  Панна Удварди /  Тамара Зиданшек

Корт №15, четвертый запуск (22:30*)
 Марта Костюк / Чжан Шуай [11] –  Надежда Киченок /  Оксана Калашникова

Корт №6, пятый запуск (00:00*)
 Ангелина Калинина /  Елена Рыбакина –  Гарриет Дарт / Людмила Самсонова

*ориентировочное время

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Источник Sport.ua
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