Расписание матчей с участием украинок на US Open на 1 сентября
В четверг на корты Нью-Йорка выйдут четыре украинки
1 сентября на Открытом чемпионате США по теннису продолжать играть поединки второго круга одиночного разряда, также многие проведут стартовые матчи в парных турнирах.
В четверг на корты выйдут четыре украинки, две из них проведут по два матча.
Расписание матчей с участием украинок
Корт №17, первый запуск (18:00)
Марта Костюк – Виктория Азаренко [26]
Grandstand, второй запуск (20:00*)
Ангелина Калинина – Петра Квитова [21]
Корт №9, второй запуск (19:30*)
Людмила Киченок / Алена Остапенко [4] – Панна Удварди / Тамара Зиданшек
Корт №15, четвертый запуск (22:30*)
Марта Костюк / Чжан Шуай [11] – Надежда Киченок / Оксана Калашникова
Корт №6, пятый запуск (00:00*)
Ангелина Калинина / Елена Рыбакина – Гарриет Дарт / Людмила Самсонова
*ориентировочное время
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