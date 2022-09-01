Расписание матчей с участием украинок на US Open на 1 сентября

1 сентября на Открытом чемпионате США по теннису продолжать играть поединки второго круга одиночного разряда, также многие проведут стартовые матчи в парных турнирах.

В четверг на корты выйдут четыре украинки, две из них проведут по два матча.

Расписание матчей с участием украинок

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Корт №17, первый запуск (18:00)

Марта Костюк – Виктория Азаренко [26]

Grandstand, второй запуск (20:00*)

Ангелина Калинина – Петра Квитова [21]

Корт №9, второй запуск (19:30*)

Людмила Киченок / Алена Остапенко [4] – Панна Удварди / Тамара Зиданшек

Корт №15, четвертый запуск (22:30*)

Марта Костюк / Чжан Шуай [11] – Надежда Киченок / Оксана Калашникова

Корт №6, пятый запуск (00:00*)

Ангелина Калинина / Елена Рыбакина – Гарриет Дарт / Людмила Самсонова

*ориентировочное время

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