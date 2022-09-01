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  4. Ангелина Калинина – Петра Квитова. Прогноз на матч 1/32 финала US Open
US Open
01 сентября 2022, 14:42 | Обновлено 01 сентября 2022, 14:48
352
0

Ангелина Калинина – Петра Квитова. Прогноз на матч 1/32 финала US Open

Ангелина снова в статусе андердога

01 сентября 2022, 14:42 | Обновлено 01 сентября 2022, 14:48
352
0
Ангелина Калинина – Петра Квитова. Прогноз на матч 1/32 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Сегодня, 1 сентября, в 1/32 финала Открытого чемпионата США по теннису сыграют Ангелина Калинина (Украина, WTA 47) и Петра Квитова (Чехия, WTA 21).

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США / 29 августа - 11 сентября / хард / $24,443,600

Действующая чемпионка: Эмма Радукану (Великобритания)

Обе теннисистки стартовали с 1/64 финала. Ангелина Калинина в 1/32 финала обыграла Бернарду Перу (США, WTA 45) в двух сетах со счетом 6:4, 6:4 за 1 час и 32 минуты. За матч украинка дважды отдала свою подачу и 4 раза сделала брейк. Навылет Ангелина ни разу не подала и сделала 7 двойных ошибок. Калинина очень хорошо отыгрывала на приеме, что наглядно отобразилось на статистике: 43% выигранных поинтов на приеме первой подачи и 53% со второй. На своей же подаче стабильность хромала, но тем не менее, украинка выиграла 26 поинтов из 40 на первом мяче и 14 из 25 на втором. Отметим, что Калинина была аутсайдером в матче с американкой по мнению букмекеров.

Instagram. Петра Квитова

Петра Квитова обыграла 18-летнюю квалифаерку из рф Эрику Андрееву (WTA 130). Матч завершился в двух сетах за 1 час и 28 минут со счетом 7:6 (7:3), 6:0. Петра допустила 3 двойные ошибки, но компенсировала их 5 эйсами. У представительницы Чехии были внушительные цифры выигранных очков на первой подаче (82%) и неплохие средние на второй (52%). С приема первой подачи Петра выиграла больше, чем со второй – 52% к 43%. Также Квитова всего один раз отдала свою подачу, в то время как сама сделала 4 брейка при 4 брейк-поинтах.

Калинина является первой ракеткой Украины, но, к сожалению, без титулов на уровне WTA. Ангелина имеет успехи в юниорском туре. К примеру, она становилась чемпионкой Australian Open 2014 в парном разряде и также играла в финале US Open того же года, но проиграла.

32-летняя Петра Квитова в своей карьере достигала второй строчки в мировом рейтинге WTA, что и является ее наивысшей позицией. За карьеру Квитова дважды побеждала на турнирах Grand Slam, а также становилась чемпионкой Итогового турнира в 2011 году. Всего на счету Петры 29 титулов WTA. Отметим, что до US Open она сыграла в финале WTA Цинциннати, где она уступила Каролин Гарсии (Франция, WTA 17).

Ангелина и Петра еще не встречались между собой. Игра начнется не ранее 20:00 по Киеву после матча Борна Чорич (Хорватия, ATP 29) – Дженсон Бруксби (США, ATP 43).

Прогноз от Sport.ua – Фора Калининой +4.5 за 1.92

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Ангелина Калинина Петра Квитова US Open US Open 2022 прогнозы прогнозы на теннис
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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