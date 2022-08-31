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  4. Дарья Снигур – Ребекка Марино. Прогноз на матч 1/32 финала US Open
US Open
31 августа 2022, 18:00 | Обновлено 31 августа 2022, 18:21
992
4

Дарья Снигур – Ребекка Марино. Прогноз на матч 1/32 финала US Open

Сможет ли Дарья продолжить свое выступление на Открытом чемпионате США?

31 августа 2022, 18:00 | Обновлено 31 августа 2022, 18:21
992
4
Дарья Снигур – Ребекка Марино. Прогноз на матч 1/32 финала US Open
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

В 1/32 финала US Open сыграет украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 124) и Ребекка Марино (Канада,WTA 106).

US Open - Grand Slam

Нью-Йорк, США • 29 августа - 11 сентября • хард • $24,443,600

Действующая чемпионка: Эмма Радукану (Великобритания)

Дарья Снигур начала свое выступление на Открытом чемпионате США с квалификации. В первом круге украинка разобралась в двух сетах с Тессой Адрианжафитримо (Франция, WTA 217), во втором вернулась в игру после проигранного первого сета в матче с Яниной Викмайер (Бельгия, WTA 527), а в третьем раунде отбора не оставила ни единого шанса Нао Хибино (Япония, WТА 199). Но, естественно, говорить об украинке начали после ее громкой победы над экс-первой ракеткой Симоной Халеп (Румыния, WTA 7) в 1/64 финала турнира. Теперь Снигур придется сыграть с опытной 31-летней Ребеккой Марино из Канады.

Ребекка в первом круге престижного американского хардового турнира обыграла Магдалену Френх (Польша, WTA 103) в двух сетах со счетом 6:2, 6:3 за 1 час и 9 минут. Неделей ранее представительница Канады вышла в 1/4 финала домашнего турнира в Гранби, где уступила Марте Костюк (Украина, WTA 65).

К слову, 20-летняя Дарья Снигур уже может похвастаться успешным выступлением на Шлемах. Правда, это было 3 года назад на юниорском Уимблдоне, где она по итогу выиграла трофей. Во взрослом туре громких успехов не было.

Instagram. Ребекка Марино

Марино в 2011 году занимала 39-ю строчку мирового рейтинга, что и является ее наилучшим результатом. За карьеру Ребекка всего один раз играла в финале турнира серии WTA. Случилось это в 2011 году в Мемфисе (США). Тогда она снялась после проигранного первого сета Магдалене Рыбариковой (Словакия).

Теннисистки сыграют между собой впервые. Матч начнется не ранее 20:00 по Киеву, вторым запуском после матча Пабло Карреньо-Буста (Испания, ATP 15) – Александр Бублик (Казахстан, ATP 47).

Прогноз от Sport.ua – Фора Снигур +4.5 за 1.55

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 4
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Stanislav Matusevych
Чесно кажучи, ставити на цей матч рекомендував би лише затятим фанатам ризику та азарту. Бо результат може бути абсолютно яким завгодно. Від розгромів в обидва боки до рубки за кожне очко. І залежати то буде тільки від Даші. У якому стані вона підійде до матчу, наскільки зуміє впоратися з лавиною емоцій, таким результат і вийде.
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+3
Michael Savchyn
прохідна суперниця, просто чи зможе Дарина вигравати п'ятий матч поспіль...
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+3
Александр Науменко
Краще перемога  2.58.
Ответить
+2
Alexsander Sichkarenko
Вони грали між собою в 2019 році тоді 17-ти річна Снігур виграла 6-4,6-2 титул в Японії
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+1
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