Снигур впервые в карьере пробилась в полуфинал квалификации US Open

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом круге отбора украинка переиграла Тессу Андрианжафитримо из Франции (№218 WTA).

US Open. Первый круг квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Тесса Андрианжафитримо (Франция) – 7:6(4), 6:1

В следующем круге Снигур сразится против Янины Викмаер из Бельгии (№526 WTA).

Для Дарьи это второе участие в квалификации US Open и первая победа в стартовом матче.