Снигур впервые в карьере пробилась в полуфинал квалификации US Open
Дарья сделала это со второй попытки
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США.
В первом круге отбора украинка переиграла Тессу Андрианжафитримо из Франции (№218 WTA).
US Open. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Тесса Андрианжафитримо (Франция) – 7:6(4), 6:1
В следующем круге Снигур сразится против Янины Викмаер из Бельгии (№526 WTA).
Для Дарьи это второе участие в квалификации US Open и первая победа в стартовом матче.
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