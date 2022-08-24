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US Open
24 августа 2022, 19:46 | Обновлено 24 августа 2022, 19:47
800
3

Снигур впервые в карьере пробилась в полуфинал квалификации US Open

Дарья сделала это со второй попытки

24 августа 2022, 19:46 | Обновлено 24 августа 2022, 19:47
800
3
Снигур впервые в карьере пробилась в полуфинал квалификации US Open
Instagram. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) успешно стартовала в квалификации Открытого чемпионата США.

В первом круге отбора украинка переиграла Тессу Андрианжафитримо из Франции (№218 WTA). 

US Open. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Тесса Андрианжафитримо (Франция) – 7:6(4), 6:1

В следующем круге Снигур сразится против Янины Викмаер из Бельгии (№526 WTA).

Для Дарьи это второе участие в квалификации US Open и первая победа в стартовом матче.

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Дарья Снигур – Тесса Андрианжафитримо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Дарья Снигур US Open 2022 Тесса Андрианжафитримо
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Sashamar
На те, щоб прийти до тями пішов сет, але в другому все стало на свої місця. Та далі буде важче, Вікмайєр серйозна суперниця, не звертайте увагу на поточне 526 місце, в неї і досвіду і титулів вистачає
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+4
Александр Ад
молодець...
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+4
Володимир Коваленко
Грала надійно . Дивно , що свою подачу частіше програвала
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+1
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