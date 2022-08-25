US Open25 августа 2022, 22:21 | Обновлено 25 августа 2022, 22:24
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Снигур впервые в карьере пробилась в финал квалификации турнира Grand Slam
Дарья будет сражаться за путевку в основу с японкой Нао Хибино
25 августа 2022, 22:21 | Обновлено 25 августа 2022, 22:24
600
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) добыла еще одну победу в квалификации Открытого чемпионата США.
Во втором круге отбора украинка оформила волевой выигрыш в поединке с бывшей 12-й ракеткой мира Яниной Викмайер из Бельгии (№526 WTA).
US Open. Полуфинал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Янина Викмайер (Бельгия) – 2:6, 6:3, 6:3
Ранее Дарья еще не доходила до финала отбора на турнирах Grand Slam.
За путевку в основу украинка сразится против Нао Хибино из Японии (№200 WTA).
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Бокс
А ще за ці пів року з обличчя Даші зникла дитячість. Мабуть, не тільки в неї. Таке зараз можна спостерігати у багатьох українців. Замість неї з'явилася якась впертість, внутрішня сила. Чи сильно те допоможе в тенісі, сказати поки важко, але не відзначити того я не міг. Ось направлена перша подача допоможе точно. Тепер уже можна замислюватись над топ-100. Абсолютно не факт, що вдасться завтра здолати Хібіно, але позитивні тенденції в грі є точно.