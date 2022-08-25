Снигур впервые в карьере пробилась в финал квалификации турнира Grand Slam

​Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) добыла еще одну победу в квалификации Открытого чемпионата США.

Во втором круге отбора украинка оформила волевой выигрыш в поединке с бывшей 12-й ракеткой мира Яниной Викмайер из Бельгии (№526 WTA).

US Open. Полуфинал квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Янина Викмайер (Бельгия) – 2:6, 6:3, 6:3

Ранее Дарья еще не доходила до финала отбора на турнирах Grand Slam.

За путевку в основу украинка сразится против Нао Хибино из Японии (№200 WTA).