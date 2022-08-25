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US Open
25 августа 2022, 22:21 | Обновлено 25 августа 2022, 22:24
600
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Снигур впервые в карьере пробилась в финал квалификации турнира Grand Slam

Дарья будет сражаться за путевку в основу с японкой Нао Хибино

25 августа 2022, 22:21 | Обновлено 25 августа 2022, 22:24
600
1
Снигур впервые в карьере пробилась в финал квалификации турнира Grand Slam
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

​Украинская теннисистка Дарья Снигур (№125 WTA) добыла еще одну победу в квалификации Открытого чемпионата США.

Во втором круге отбора украинка оформила волевой выигрыш в поединке с бывшей 12-й ракеткой мира Яниной Викмайер из Бельгии (№526 WTA).

US Open. Полуфинал квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Янина Викмайер (Бельгия) – 2:6, 6:3, 6:3 

Ранее Дарья еще не доходила до финала отбора на турнирах Grand Slam. 

За путевку в основу украинка сразится против Нао Хибино из Японии (№200 WTA).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Stanislav Matusevych
Мабуть, від початку вторгнення русні гри Даші я не бачив. Та ніби й результатів особливих в неї не було. Сьогодні варто відзначити, що позитивні зрушення є. Хто пам'ятає ейси від Снігур? А сьогодні їх було аж 3, і взагалі, перша подача вже була трохи схожа на першу. Темп, який задавала досвідчена потужна бельгійка, після першого сету підтримувати майже вдавалося. Там, де не вистачало сил ударів, працювала їхня несподіваність. Адже Даша має нестандартну техніку, в її ударах більше працює не зап'ястя, а передпліччя. Відповідно, напрямок польоту м'яча не так просто прочитати.
А ще за ці пів року з обличчя Даші зникла дитячість. Мабуть, не тільки в неї. Таке зараз можна спостерігати у багатьох українців. Замість неї з'явилася якась впертість, внутрішня сила. Чи сильно те допоможе в тенісі, сказати поки важко, але не відзначити того я не міг. Ось направлена перша подача допоможе точно. Тепер уже можна замислюватись над топ-100. Абсолютно не факт, що вдасться завтра здолати Хібіно, але позитивні тенденції в грі є точно.
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