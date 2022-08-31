Дарья Снигур – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга US Open
31 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№124 WTA) продолжит выступления в основе Открытого чемпионата США.
Во втором круге украинка, которая преодолела сито квалификации, сразится против Ребекки Марино из Канады (№106 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №11 после матча Карреньо-Буста – Бублик. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
Ранее девушки играли один раз, победила украинка.
В следующем круге победительница сразится против Анны Каролины-Шмидловой (№115 WTA) или Чжан Шуай (№36 WTA).
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Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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