Дарья Снигур – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 августа украинская теннисистка Дарья Снигур (№124 WTA) продолжит выступления в основе Открытого чемпионата США.

Во втором круге украинка, которая преодолела сито квалификации, сразится против Ребекки Марино из Канады (№106 WTA). Встреча состоится вторым запуском на корте №11 после матча Карреньо-Буста – Бублик. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Ранее девушки играли один раз, победила украинка.

В следующем круге победительница сразится против Анны Каролины-Шмидловой (№115 WTA) или Чжан Шуай (№36 WTA).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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