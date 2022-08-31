Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Когда играет Снигур? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
US Open
31 августа 2022, 01:52 | Обновлено 31 августа 2022, 02:41
61
0

Когда играет Снигур? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа

В среду на корты Нью-Йорка выйдут две украинки

31 августа 2022, 01:52 | Обновлено 31 августа 2022, 02:41
61
0
Когда играет Снигур? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

31 августа на Открытом чемпионате США по теннису начнут играть матчи второго круга одиночного разряда, также стартуют парные турниры.

В среду на корты выйдут две украинки. Дарья Снигур будет играть в одиночном разряде, Людмила Киченок – в миксте.

Расписание матчей с участием украинок

Корт №11, второй запуск (20:00*)
Дарья Снигур [Q] – Ребекка Марино

Корт №14, четвертый запуск (22:30*)
Людмила Киченок / Рафаэль Матос – Алена Остапенко / Давид Вега-Эрнандес

*ориентировочное время

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

По теме:
Дарья Снигур – Ребекка Марино. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Подвело здоровье. Цуренко в трех сетах проиграла Бадосе на US Open
Чемпионка Уимблдона проиграла в первом круге US Open
Людмила Киченок Дарья Снигур Ребекка Марино Рафаэль Матос Алена Остапенко Давид Вега-Эрнандес US Open 2022 расписание
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФИФА продала трем российским каналам права на трансляцию ЧМ-2022
Футбол | 30 августа 2022, 18:57 8
ФИФА продала трем российским каналам права на трансляцию ЧМ-2022
ФИФА продала трем российским каналам права на трансляцию ЧМ-2022

Браво, федерация!

Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Футбол | 30 августа 2022, 12:00 2
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ

Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья

В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
Футбол | 30.08.2022, 21:43
В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
В трансфере Цыганкова заинтересованы два испанских гранда. Названы клубы
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Теннис | 30.08.2022, 10:38
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Grand Slam. US Open 2022. Женщины. Расписание и результаты
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Бокс | 30.08.2022, 15:58
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
Бесплатный футбол в УПЛ закончился, остался только полубесплатный?
29.08.2022, 17:41 51
Футбол
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
Стало известно, как Усик и Фьюри разделят гонорар за поединок
29.08.2022, 13:59 1
Бокс
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
Календарь и результаты матчей чемпионата мира по волейболу 2022 года
30.08.2022, 22:35 2
Волейбол
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
Апсет года. Снигур выбила одну из главных фавориток US Open
29.08.2022, 22:55 50
Теннис
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
Источник: Довбик обратился к руководству клуба, чтобы его отпустили сейчас
30.08.2022, 20:42 3
Футбол
Обнародовано, какой рейтинг собрала трансляция матча Динамо и Днепра-1
Обнародовано, какой рейтинг собрала трансляция матча Динамо и Днепра-1
29.08.2022, 20:55 3
Футбол
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
Катмен Усика: «В 9 раунде было очень тяжело, Саша выстоял в шторме»
29.08.2022, 17:12
Бокс
Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке
Суркис отреагировал на заявление Луческу о возможной отставке
29.08.2022, 11:55 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности