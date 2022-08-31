Когда играет Снигур? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа

31 августа на Открытом чемпионате США по теннису начнут играть матчи второго круга одиночного разряда, также стартуют парные турниры.

В среду на корты выйдут две украинки. Дарья Снигур будет играть в одиночном разряде, Людмила Киченок – в миксте.

Расписание матчей с участием украинок

Корт №11, второй запуск (20:00*)

Дарья Снигур [Q] – Ребекка Марино

Корт №14, четвертый запуск (22:30*)

Людмила Киченок / Рафаэль Матос – Алена Остапенко / Давид Вега-Эрнандес

*ориентировочное время

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