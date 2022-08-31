Когда играет Снигур? Расписание матчей украинок на US Open на 31 августа
В среду на корты Нью-Йорка выйдут две украинки
31 августа на Открытом чемпионате США по теннису начнут играть матчи второго круга одиночного разряда, также стартуют парные турниры.
В среду на корты выйдут две украинки. Дарья Снигур будет играть в одиночном разряде, Людмила Киченок – в миксте.
Расписание матчей с участием украинок
Корт №11, второй запуск (20:00*)
Дарья Снигур [Q] – Ребекка Марино
Корт №14, четвертый запуск (22:30*)
Людмила Киченок / Рафаэль Матос – Алена Остапенко / Давид Вега-Эрнандес
*ориентировочное время
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