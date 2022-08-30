Леся Цуренко – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию первого круга US Open
30 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№87 WTA) начнет выступления в основе Открытого чемпионата США.
В первом круге украинка сразится против четвертой сеяной испанки Паулы Бадосы (№4 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №17 после матча Андреева – Квитова. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем круге победительница сразится против Варвары Грачевой (№72 WTA) или Петры Мартич (№54 WTA).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Плеер с видеотранляцией будет добавлен ближе к началу матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Превью к US Open 2022
Каждый получит ровно половину