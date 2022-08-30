Леся Цуренко – Паула Бадоса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 августа украинская теннисистка Леся Цуренко (№87 WTA) начнет выступления в основе Открытого чемпионата США.

В первом круге украинка сразится против четвертой сеяной испанки Паулы Бадосы (№4 WTA). Встреча состоится третьим запуском на корте №17 после матча Андреева – Квитова. Ориентировочное время начала матча – 21:30 по Киеву.

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем круге победительница сразится против Варвары Грачевой (№72 WTA) или Петры Мартич (№54 WTA).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Плеер с видеотранляцией будет добавлен ближе к началу матча

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