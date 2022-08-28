Прощание Серены, отсутствие фаворитов и безжалостный жребий для украинок

142-й розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису пройдет под знаком завершения карьеры Серены Уильямс. Все остальное будет меркнуть в тени прощального выступления легенды, которая выиграла здесь шесть титулов в одиночном разряде и еще четыре раза доходила до финала. Не пройдет турнир и без Уильямс-старшей, Винус вместе с младшей сестрой получила уайлд-кард в парный турнир. Этот дуэт раньше был практически непобедим. 14 из 14 выигранных финалов ТБШ – это за гранью человеческого понимания. Хотя последний и был шесть лет назад.

Перед стартом основных соревнований был сыгран благотворительный матч, на котором собрали 1,2 миллиона долларов для Украины. В нем участвовали как украинские теннисисты, так и топовые спортсмены со всего мира. Особо стоит выделить появление Рафаэля Надаля, который очень редко высказывается о российском вторжении, а его позиция так до конца понятна и не была. К сожалению, организаторы не отстранили от участия в турнире атлетов из рф и рб, хотя определенные надежды на это были. Вероятно, за Аляску официальная предъява пока не приходила.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ольга Савчук, Сергей Стаховский, Рафаэль Надаль и Ига Свёнтек

Главной потерей, безусловно, будет отсутствие Новака Джоковича, который отказался вакцинировать от ковида и на турниры в Северную Америку вообще не попал. Что так и будет предполагали еще весной, но все делали вид, что, возможно, случатся какие-то изменения. Чуда не произошло, и серб будет неистово болеть за соперников Рафаэля Надаля, который в гонке за величие может снова оторваться на два титула Grand Slam. Кстати, US Open – единственный мейджор, действующим победителем которого не являются Джокович или Надаль. В прошлом году на стадионе Артура Эша серб проиграл финальную битву Даниилу Медведеву. Здесь можно упомянуть, что с 2008 года в Нью-Йорке защитить титул мужчины не могут, эту традицию было бы неплохо сохранить.

Призовой фонд в этом году увеличили на 4%, что явно не может не радовать спортсменов. Только за участие в первом круге одиночного разряда теннисисты получат по $80 тысяч. К примеру, украинка Дарья Снигур, которая успешно преодолела квалификацию, за весь год до этого заработала не намного больше (чуть менее $94 тысяч).

Также многих теннисистов, особенно Стефаноса Циципаса, порадует возможность легальной помощи от своего тренера во время матчей. Коучинг из бокса будет разрешен, если игрок будет находиться на этой же стороне корта.

Getty Images/Global Images Ukraine. Апостолос Циципас и Марк Филиппусис

Мужчины



Основные подводящие турниры



ATP Tour 500 - Вашингтон. Финал

Ник Кирьос (Австралия) – Йосихито Нисиока (Япония) – 6:4, 6:3



ATP Tour Masters 1000 - Монреаль. Финал

Пабло Карреньо-Буста (Испания) – Хуберт Хуркач (Польша) – 3:6, 6:3, 6:3



ATP Tour Masters 1000 - Цинциннати. Финал

Борна Чорич (Хорватия) – Стефанос Циципас (Греция) – 7:6(0), 6:2

В отсутствие непривитого Джоковича и травмированного Надаля, который после снятия на Уимблдоне вернулся лишь в Цинциннати, некоторые теннисисты в августе воспользовались шансом всей жизни.

В Монреале весьма неожиданно выстрелил испанец Пабло Карреньо-Буста, который выжал все из не самой сложной сетки, взяв первый Мастерс в 31 год. В Цинциннати еще более сенсационно победил хорват Борна Чорич, который не только остановил Надаля во втором круге, но и стал самым низкорейтинговым теннисистом (№152 ATP), который когда-либо выигрывал турнир данной категории. Чорич ранее был близок к элите, но надолго вылетел из-за травмы плеча. Возвращаться пришлось из низов, еще в июне Борна выиграл челленджер в Парме, а в августе на пути к титулу в Цинциннати переиграл трех соперников из топ-10. Вот это громкое возвращение, пусть теперь все боятся.

А еще раньше Ник Кирьос после финала травяного мейджора на эмоциональном подъеме сумел зацепить титул ATP 500 Вашингтоне, но на самих Мастерсах выступил менее удачно.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ник Кирьос

Букмекеры не могут определить явного фаворита и это логично. Первый в списке кандидатов – действующий чемпион Даниил Медведев (коэффициент 3.2), далее идут Рафаэль Надаль (4.2), Карлос Алькарас (5.2) и Ник Кирьос (6.5). На победы остальных коэффициенты 15 и более.

Результаты жеребьевки оказались неплохими, везде будет примерно равная борьба. В первой четверти к Медведеву попали Феликс Оже-Альяссим и два испанца с двойными фамилиями – Карреньо-Буста и Баутиста-Агут. Также здесь расположился и Ник Кирьос, на которого многие возлагают большие надежды. Еще два сеяных – Хачанов и Де Минаур, но в их успех верится гораздо меньше.

Во второй четверти сетки также будет на кого посмотреть. В компанию к Стефаносу Циципасу и Каперу Рууду попали Тэйлор Фритц и Маттео Берреттини. Итальянец, который из-за ковида пропустил Уимблдон, пока что на американском харде не впечатляет, но будут еще перспективные американцы Томми Пол и Максим Кресси, а также несколько очень опытных игроков. Например, Энди Маррей и Стэн Вавринка.

За третью путевку в полуфинал будет настоящая рубка. Здесь представлены Карлос Алькарас, Янник Синнер, Хубер Хуркач, Борна Чорич, Марин Чилич, Давид Гоффен, Дэн Эванс, Лоренцо Музетти и другие. Количество конкурентных матчей будет запредельным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

В заключительной четверти место досталось Рафаэлю Надалю. Остановить Рафу на пути к пятому титулу в Нью-Йорке в 1/4 финала попытаются Кэмерон Норри или Андрей Рублев, а чуть раньше Диего Шварцман и Миомир Кецманович. Неплохая сетка для испанца, но на финальных стадиях будет непросто.

Стоит отметить, что сразу пять теннисистов имеют теоретические шансы стать лидером мирового рейтинга по итогам US Open. Лучшие они у Рафаэля Надаля, который в прошлом году в Нью-Йорке не играл. Рафе будет достаточно выхода в финал, если там он не проиграет Медведеву. Самому Даниилу для первой строчки нужно брать титул.

Также на звание лидера мировой классификации претендуют Стефанос Циципас, Карлос Алькарас и Каспер Рууд. Им нужно брать титул и не играть в матче за титул с Надалем. Также может быть достаточно и финала, если испанец вылетит раньше четвертого круга, а Медведев не сможет пробиться в финал.

Пропускают турнир из-за травм Александр Зверев, Гаэль Монфис и Рейлли Опелка.

Ориентировочный состав полуфиналов

Медведев [1] – Циципас [4]

Чорич [25] – Надаль [2]

Наши

К сожалению, мужской теннис в Украине переживает невероятно тяжелые времена, и мы не представлены даже в квалификации. Продолжаем верить в прогресс Алексея Крутых, выигравшего дебютный челленджер, и в Виталия Сачко. На Australian Open нужно исправить ситуацию.

Женщины



Основные подводящие турниры

WTA 500 - Сан-Хосе. Финал

Дарья Касаткина [7] – Шелби Роджерс (США) – 6:7(2), 6:1, 6:2

WTA 1000 - Торонто. Финал

Симона Халеп (Румыния) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) – 6:3, 2:6, 6:3



WTA 1000 - Цинциннати. Финал

Каролин Гарсия (Франция) – Петра Квитова (Чехия) – 6:2, 6:4

Несколько последних лет женский тур штурмуют все новые и новые молодые таланты. Более того, они даже играют в финалах и выигрывают самые престижные титулы. Прошлогодний розыгрыш Открытого чемпионата США вообще стал уникальным. Эмма Радукану в 18 лет прошла квалификацию и на одном дыхании взяла титул, выдав 10 побед на кортах Нью-Йорка. В финале она обыграла 19-летнюю Лейлу Фернандес, но этот сезон показал, что они обе пока не готовы составить конкуренцию топам. Теперь Радукану стала первой в истории победительницей US Open, которая на следующий год не попала в первую десятку посева.

Как раз на турнирах US Open Series в этом году старая гвардия показала, что они все еще могут. Симона Халеп выиграла соревнования в Монреале, а Петра Квитова дошла до финала в Цинциннати, проиграв там Каролин Гарсии, которая наконец-то возвращает форму образца 2017 года. Также нельзя не вспомнить, что два титула выиграла Дарья Касаткина, которая вернулась в первую десятку.

Getty Images/Global Images Ukraine. Каролин Гарсия и Петра Квитова

Букмекеры больше всего верят в Игу Свёнтек (5) и Симону Халеп (8,5). У остальных коэффициент больше 15. Но дело в том, что полька выиграла всего два из четырех матчей после прилета на американскую землю и очень недовольна мячами, которыми придется играть. А румынка после 2017-го лишь раз доходила здесь до четвертого круга, да и в Цинциннати она снялась из-за травмы бедра.

Что касается жеребьевки, то у женщин она не очень сбалансированная. В первую четверть к Свёнтек жребий определил Петру Квитову, Джессику Пегулу, Алену Остапенко, Аманду Анисимова и других моментами успешных в прошлом теннисисток. Также сюда попала Гарбинье Мугуруса, которая благодаря победе на Итоговом турнире 2021 все еще остается в топе, хотя ее уровень игры в последнее время оставляет все больше вопросов. Из украинок мы увидим здесь Ангелину Калинину.

Вторая четверть порадует такими теннисистками, как Паула Бадоса, Белинда Бенчич и Каролина Плишкова. Также здесь сыграют Арина Соболенко, Виктория Азаренко и чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина. Украинок будет сразу две – это Марта Костюк и Леся Цуренко. Кстати, здесь состоятся два невероятно эпичных матча первого круга: Наоми Осака – Даниэль Коллинс и Эмма Радукану – Ализе Корне, на это точно стоит посмотреть. Эмма может буквально сразу же потерять в рейтинге 2030 очков, это три четверти всех ее зачетных баллов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Эмма Радукану

За третью путевку будут вести борьбу Симона Халеп, Мария Саккари, Беатрис Хаддад Майя, Кори Гауфф, Каролин Гарсия, Мэдисон Киз и другие. Здесь также будет две украинки – Даяна Ястремская и Дарья Снигур.

В заключительной четверти все выглядит чуть менее интересно. Игра Анетт Контавейт уже давно не похожа на игру второй ракетки мира, Онс Жабер также немного сдала. Барбора Крейчикова, Мартина Тревизан, Лейла Фернандес, Шелби Роджерс вряд ли замахнуться на что-то большое. Это, кстати, может помочь условной Касаткиной иил Кудерметовой пробиться в полуфинал, чего очень бы не хотелось в нынешних реалиях. Но зато здесь есть Серена, на фоне такой оппозиции можно очень громко хлопнуть дверью. Из украинок есть только Марина Заневская, которая выступает под флагом Бельгии.

У женщин не смогут принять участие в турнире Анжелик Кербер, Маркета Вондроушова, Кристина Кучова и Анастасия Павлюченкова.

Ориентировочный состав полуфиналов

Пегула [8] – Осака

Халеп [7] – Серена / Касаткина [10]

Наши

Сразу четыре украинки пробились в основу по рейтингу, и без Элины Свитолиной это достойный показатель. Есть и большая сенсация, о которой упоминалось ранее – это успех Даши Снигур в отборочном турнире.

Ангелина Калинина, к большому сожалению, подходит к Открытому чемпионату США не в лучшей форме. После Уимблдона она проиграла абсолютно все матчи в основных сетках турниров WTA, выиграв лишь два поединка в квале Цинциннати. Более того, на старте ей придется сразиться с американкой Бернардой Перой, которая после травы имеет два титула WTA и 19 побед при 2 поражениях. Хотя в последней встрече представительница США разгромно проиграла набравшей ход Людмиле Самсоновой, поэтому какие-то шансы может и будут.

В парном разряде Калинина выбрала в напарницы Елену Рыбакину из Казахстана, у которой есть небольшой языковой барьер в англоязычных странах. Возможно, хотя бы уроженка Новой Каховки расскажет чемпионке Уимблдона о ситуации в Украине.

Марта Костюк успешно вернулась после травмы голеностопа и дошла до полуфинала в Гранби. Далее было принято решение сняться, это вызвало неприятные вопросы у болельщиков тенниса. Если была травма – все очевидно, если нет – тогда претензии к приоритетам. Итак, за условный выигрыш титула Марта могла дополнительно получить $22,2 тысячи и 170 очков в рейтинг WTA против $108 тысяч и 120 очков за потенциальный выход в третий круг мейджора. Здесь уже судите сами, для кого что важнее. Тем не менее, Марта в Нью-Йорке наша основная надежда. Она единственной из украинок подходит к первому поединку в статусе фаворитки. Против египтянки Майяр Шериф Костюк играла в первом круге Ролан Гаррос, и это было печально. Украинка уступила травмированной сопернице, которая после этого не смогла выйти на матч второго круга. Очень хочется реванша, тем более что во втором круге маячит Азаренко, проигравшая недавно Радукану со счетом 0:6, 2:6.

Также Марта выступит в парном разряде, ее напарница вас точно удивит, это китаянка Чжан Шуай. Дуэт получил 11-й номер посева и выглядит очень перспективно. Единственный минус в том, что в первом круге играть с Надеждой Киченок, кто-то из украинок точно останется за бортом.

Леся Цуренко провела лучший травяной сезон в карьере, но после этого почти не играла. Был один грунтовый турнир в Будапеште, снятие с четвертьфинала и шесть недель без матчей. Чего от нее ожидать в матче с Паулой Бадосой, которая проиграла три последних поединка, – никто не знает. Также возникает вопрос к фарту. Сыграв на всех мейджорах в этом году, Леся на двух из них получила в соперницы первых ракеток мира, а еще на одном – четвертую. Что хочет сказать Лесе вселенная пока остается загадкой.

Даяна Ястремская после классной победы над подругой Аленой Остапенко в Бирмингеме потерялась во времени и пространстве и проиграла шесть матчей кряду в двух сетах. Разница геймов вообще удручает – 26:73. Что делать в таких ситуациях не очень понятно, но Ястремская приняла решение простить все обиды и вернуться к бывшему тренеру Саше Баину, который с июня больше не тренирует Каролину Плишкову. Многие еще помнят, как Даяна под руководством Баина играла в финале турнира WTA 500, сейчас представить нечто подобное не представляется возможным. Остается лишь надеяться, что у этого тандема во второй раз все получится, но обыграть Мэдисон Киз в первом круге US Open это едва ли поможет.

Дарья Снигур своим выходом в основу приятно шокировала буквально всех. Ранее на ТБШ у нее было всего две победы в первых кругах за 9 участий. Статистика – мрак и безысходность, но на этот раз прорвало. Более того, нельзя сказать, что Даше где-то повезло, ничего подобного. Она показала уровень игры, который позволил пройти квалификацию, вот и все. Приятно, что во втором круге отбора была обыграна полуфиналистка US Open 2009 Янина Викмайер. Кстати, болельщики с большим стажем могут вспомнить, что в 1/4 финала бельгийка тогда одолела Катерину Бондаренко (сейчас – Володько).

В дебютном матче основы турнира Grand Slam Снигур предстоит сыграть против одной из самых успешных теннисисток последнего десятилетия – Симоной Халеп. Звучит как приговор, шансы 1 против 99, но данный матч – это награда для Даши за ее прогресс. Большой корт, первая элитная соперница в карьере – нужно выходить и получать все от этого матча. Это эмоции на всю жизнь.

Также в квалификации играли Катерина Байндл и Катарина Завацкая, но в сумме они добыли одну победу на двоих.

В парном разряде у нас есть еще и огромные надежды, подкрепленные реальными успехами. Украинка Людмила Киченок и латвийка Алена Остапенко не только не сбавили темп своих побед, а еще и нарастили его. Они вместе выиграли престижный турнир в Цинциннати и даже вошли в первую десятку парного рейтинга. Потрясающий отрезок в карьере Люды, который можно продолжить еще более успешно. В 30 лет карьера парной теннисистки только начинается, особенно, если найти подходящую партнершу. На турнире дуэт посеян под четвертым номером.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алена Остапенко и Людмила Киченок

Матчи основной сетки начнутся в понедельник, начало игрового дня в 18:00 по Киеву. В стартовый день на корт выйдут Даяна Ястремская и Дарья Снигур. Обе сыграют на стадионе Луи Армстронга вместимостью 14 тысяч зрителей. Матч с участием Даши состоится вторым запуском, поединок Даяны последует за ним. Расписание вроде бы шикарное, но первым запуском Маррей сыграет с Черундоло и есть опасения, что эта битва затянется надолго.

Во вторник ждем матчи с участием Калининой, Цуренко и Костюк. Первые две сыграют третьим запуском, Марта – четвертым, поэтому любителям тенниса точно нужно будет пожертвовать здоровым сном.

Напоследок напоминаю, что правило финального тай-брейка в этом году унифицировали на всех мейджорах. При счете 6:6 в заключительном сете теннисисты теперь сыграют тринадцатый гейм до 10 выигранных очков. Ранее в Нью-Йорке тай-брейк в финальной партии был обычным – до семи очков.