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US Open
30 августа 2022, 03:12 |
63
0

Расписание матчей с участием украинок на US Open на 30 августа

Во вторник на корты Нью-Йорка выйдут три украинки

30 августа 2022, 03:12 |
63
0
Расписание матчей с участием украинок на US Open на 30 августа
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

30 августа на Открытом чемпионате США по теннису продолжат играть матчи первого круга. 

Во вторник на корты выйдут три украинки.

Расписание матчей с участием украинок

Корт №11, второй запуск (20:00*)
Ангелина Калинина –  Бернарда Пера

Корт №17, третий запуск (21:30*)
Леся Цуренко –  Паула Бадоса [4]

Корт №14, четвертый запуск (23:30*)
Марта Костюк –  Майяр Шериф

*ориентировочное время

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Источник Sport.ua
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