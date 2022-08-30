US Open30 августа 2022, 03:12 |
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Расписание матчей с участием украинок на US Open на 30 августа
Во вторник на корты Нью-Йорка выйдут три украинки
30 августа 2022, 03:12 |
63
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30 августа на Открытом чемпионате США по теннису продолжат играть матчи первого круга.
Во вторник на корты выйдут три украинки.
Расписание матчей с участием украинок
Корт №11, второй запуск (20:00*)
Ангелина Калинина – Бернарда Пера
Корт №17, третий запуск (21:30*)
Леся Цуренко – Паула Бадоса [4]
Корт №14, четвертый запуск (23:30*)
Марта Костюк – Майяр Шериф
*ориентировочное время
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