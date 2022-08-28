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Шахтер Донецк
21 0 : 0
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 15:00 |
3871
0

Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 августа в 15:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги

28 августа 2022, 15:00 |
3871
0
Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

28 августа в 15:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Шахтер» и «Кривбасс».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Киеве на НСК «Олимпийский».

Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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