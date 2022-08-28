Шахтер Донецк

Украина. Премьер лига28 августа 2022, 15:00 |
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Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 августа в 15:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги
28 августа 2022, 15:00 |
3871
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28 августа в 15:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Шахтер» и «Кривбасс».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Киеве на НСК «Олимпийский».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Шахтер – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+.
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