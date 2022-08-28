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Чемпионат Украины
Колос К
28.08.2022 13:00 - : -
Рух Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 августа 2022, 12:08 | Обновлено 28 августа 2022, 12:28
93
0

Колос – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 августа в 13:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги

28 августа 2022, 12:08 | Обновлено 28 августа 2022, 12:28
93
0
Колос – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Колос Ковалевка

28 августа в 13:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Колос» и «Рух».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в Ковалевке на стадионе «Колос».

Колос – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+.

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Источник Sport.ua
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