Украина. Премьер лига28 августа 2022, 12:08 | Обновлено 28 августа 2022, 12:28
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Колос – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 августа в 13:00 поединок 2-го тура Украинской Премьер-лиги
28 августа 2022, 12:08 | Обновлено 28 августа 2022, 12:28
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28 августа в 13:00 в матче 2-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Колос» и «Рух».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в Ковалевке на стадионе «Колос».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Колос – Рух. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводит телеканал Setanta Sports+.
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