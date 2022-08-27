Гол на последней секунде. Верес вырвал победу над Ворсклой

После победы в Лиге конференций над АИКом полтавскую команду ждали два поражения - сначала в ответном матче, а затем и в первом туре УПЛ. Поэтому отчетный матч был отличным случаем набрать первые очки и прервать полосу неудач.

Виктор Скрипник сделал выводы после проигранного матча «Зари» и перетасовал состав – в частности, кардинально изменилась линия защиты. А его оппонент Юрий Вирт решил не искать от добра добра и сделал точечную замену в победном составе (в первом туре «Верес» победил «Черноморец» со счетом 1:0) – вместо Шестакова на поле появился Гагун.

Казалось, что полтавская команда сегодня сможет взять три очка. По крайней мере, первый тайм подтвердил эти ожидания - «Ворскла» очень хотела забить. Тактика навесов давала результаты – например, Фелипе постоянно выигрывал второй этаж у оппонентов, но ему чуть-чуть не хватало точности. А Степанюку не хватило мастерства - он после заброса от Ризныка имел гораздо лучший момент забить, но не сумел реализовать выход один на один.

Фото - УПЛ

Желание победить явно отражалось в настроении полтавчан – при потере мяча они моментально старались его отобрать, часто при этом играя за пределом фола. Неудивительно, что за игру они собрали целых пять предупреждений против единственного у номинальных гостей.

Особенно активен был Сефери, который хотел показать себя в новой команде. И его назойливость дала результат – он убежал по левом фланге, прострелил, один из братьев Пасичей неудачно выбил и Скляр от души вогнал мяч под перекладину. 1:0 – все заслужено.

Фото - УПЛ

Моменты «Верес» в первом тайме имел, причем неплохие (Дахновский, например, в одиночестве метров с пяти пробил выше, Геннадий Пасич бил с острого угла – Ризнык спас), но все равно преимущество «Ворсклы» казалось очевидным. Во втором тайме нужно было просто довести игру до победы.

Однако мы знаем, что происходит в раздевалке «Вереса». На второй тайм «Верес» вышел более собранным. Нет, скоростей на поле или моментов не стало больше, но визуально игра выровнялась. Выделялся Геннадий Пасич, который своими забегами на левом фланге терроризировал Скляра, вынужденного туда отойти после травмы Фелипе.

Весь второй тайм игра была довольно бедной на моменты (высокая температура тоже давала о себе знать), но «Верес» добился своего. Очередной рейд Геннадия Пасича закончился заблокированным ударом, но вовремя набежал Кучеров и, как и Скляр, от души положил под перекладину.

Фото - УПЛ

Автор отчета в анонсе сделал прогноз на матч 1:1 и почти угадал. Почти - через паузы на водопои арбитр добавил целых шесть минут, а последняя из них оказалась роковой для «Ворсклы». Вышедший на поле на 88 минуте Михаил Шестаков воспользовался ошибкой в ​​центре защиты «Ворсклы», выбежал на свидание с Ризныком и принес неожиданную ни для кого победу своей команде. Сразу же раздался финальный свисток.

1:2 – в Ровно сегодня настолько праздник, насколько это возможно в условиях войны. Тем более, «Верес» на своем сайте поставил себя после первого тура в турнирной таблице на первое место и, пожалуй, там себя и оставит. Шесть очков из шести, как-никак. А «Ворскла» продолжает падать – вылет из еврокубков и «баранка» после двух туров.

Украинская Премьер-лига. 2 тур.

«Ворскла» - «Верес» - 1:2.

Скляр, 21 - Кучеров, 81, М. Шестаков, 90+6.

Сефери, 19, Тотре, 54, Яворский, 61, Зайков, 79, Челядин, 90+6 - Лебеденко, 32.

«Ворскла»: Ризнык - Фелипе (Козыренко, 49), Яворский, (Челядин, 68), Зайков, Мельничук, Ардит Толи, Олийнык (Марлисон, 86), Скляр, Тотре Эннур, Степанюк, Сефери (Кравчук, 86).

«Верес»: Когут - Гагун, Мирошнык, Вовченко, Е. Пасич, Клец, Кучеров (Курко, 88), Дахновский (В. Шарай, 77), Лебеденко (С. Шарай, 70), Г. Пасич, Гайдучик (Сергийчук, 46, М. Шестаков, 88).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

ВОРСКЛА - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА