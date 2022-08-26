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27.08.2022 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 22:48 |
142
0

Ворскла – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Полтава и Ровно будут выяснять отношения в Ужгороде

26 августа 2022, 22:48 |
142
0
Ворскла – Верес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Сайт УПЛ

В субботу, 27 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

«Ворскла»

Полтавская команда открывала для себя сезон матчами в еврокубках. И если первую игру против шведского АИКа удалось выиграть и принести очки Украине в еврокубковую копилку, то вторая была проиграна, что автоматически означало вылет из евротурнира. Оставалось, как у нас принято говорить после досрочного завершения евросезона, бросить все силы на внутренние соревнования. Их в этом году есть только одно – национальный чемпионат.

В 1 туре подопечным Скрипника противостояла его бывшая команда и по совместительству еще один еврокубковый неудачник – луганская «Заря». И луганчане сумели испортить настроение своему экс-тренеру, победив со счетом 3:1.

Буквально перед стартом чемпионата команду усилили два новобранца - Эннур Тотре и Ардит Толи, которые сразу же дебютировали за полтавский клуб. Из потерь стоит отметить Венсана Тилля – Оливье покинул команду раньше, а его брат, проведший за «Ворсклу» всего два матча, тоже покинул Полтаву. Также покинул команду Давид Пуцлин, воспользовавшийся правилом ФИФА. А жаль – о качестве уровня игры Оливье даже говорить не стоит, а Венсан показал, что у него тоже немалый потенциал. На возвращение же Пуцлина полтавчане рассчитывают, поскольку у него еще долгосрочнный контракт. Посмотрим, смогут ли новобранцы их достойно заменить.

«Верес»

В прошлом сезоне ровенский народный клуб запомнился двумя факторами – во-первых, в его составе было очень много возрастных футболистов, а во-вторых, они достаточно качественно выступали с точки зрения результата. Соперники, которые находились на одном уровне с «Вересом» или котировались ниже классом, стабильно привозили из Ровно «баранку» или отдавали туда три очка, если играли дома.

Многие опытные игроки остались в «Вересе» и на этот сезон. И тенденция продолжилась – матч первого тура с «Черноморцем» удалось минимально выиграть. Единственный гол забил Дмитрий Клец, причем удар получился очень красивым.

Интересно, что на клубном сайте «Верес» поставил себя на первое место в турнирной таблице после первого тура, проигнорировав лучшую разницу забитых-пропущенных в «Зари». Амбиции зашкаливают, удастся ли в сезоне их реализовать?

Статистика встреч

Между собой команды провели 4 официальных игры: +3=1-0 в пользу «Ворсклы», разница мячей 8-3. Интересно, что единственная игра на поле полтавчан была сыграна еще в 1995 году.

Ориентировочные составы

«Ворскла»: Ризнык – Бацула, Чеснаков, Яворский, Филипе – Олийник, Ардит, Скляр, Козыренко – Степанюк, Марлисон.

«Верес»: Когут, С. Шестаков, Мирошнык, Вовченко, Е. Пасич, Кучеров, Клец, Дахновский, Лебеденко, В. Шарай, Сергийчук.

Прогноз на протистояння

«Ворскла» мала б реалізувати свою перевагу в класі виконавців. Але ризикнемо спрогнозувати, що стабільність - не те, чим більшість команд цього сезону зможуть похвалитися. Тому поставимо на те, що команди по разу заб'ють і поділять очки

27 августа, суббота

«Ворскла» – «Верес»
Ужгород. Стадион «Авангард». 13:00
ТВ-трансляция на платформе «Setanta Sports»
Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
ВОРСКЛА - ВЕРЕС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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