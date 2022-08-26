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27.08.2022 13:00 - : -
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Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 17:59 |
355
0

Ворскла – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 2 тура Украинской Премьер-лиги

26 августа 2022, 17:59 |
355
0
Ворскла – Верес. Текстовая трансляция матча
Сайт УПЛ

В субботу, 27 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

Полтавская команда уже успела в этом сезоне провести три официальных матча. Если первый из них закончился победой над АИКом в Лиге конференций, то два других оказались неудачными - был проигран ответный матч шведам (что автоматически означало вылет из еврокубков) и не удалось взять очки в матче 1 тура с «Зарей» (1:3) . «Верес» о еврокубках пока только мечтает, поэтому выступает только во внутреннем чемпионате. Там дела обстоят неплохо. Стартовая игра 1 тура для ровенцев оказалась победной – со счетом 1:0 был повержен одесский «Черноморец».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Верес», за которой можно следить здесь.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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