В субботу, 27 августа, состоится поединок 2 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и ровенский «Верес». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

Полтавская команда уже успела в этом сезоне провести три официальных матча. Если первый из них закончился победой над АИКом в Лиге конференций, то два других оказались неудачными - был проигран ответный матч шведам (что автоматически означало вылет из еврокубков) и не удалось взять очки в матче 1 тура с «Зарей» (1:3) . «Верес» о еврокубках пока только мечтает, поэтому выступает только во внутреннем чемпионате. Там дела обстоят неплохо. Стартовая игра 1 тура для ровенцев оказалась победной – со счетом 1:0 был повержен одесский «Черноморец».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Ворскла» – «Верес», за которой можно следить здесь.