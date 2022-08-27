Украина. Премьер лига27 августа 2022, 15:50 |
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Ворскла – Верес – 1:2. Победа в самом конце. Видео голов и обзор матча
«Верес» одержал победу над командой Виктора Скрипника
27 августа 2022, 15:50 |
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Сегодня, 27 августа «Верес» во втором туре УПЛ на выезде обыграл «Ворсклу» - 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Верес).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Кучеров (Верес).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Скляр (Ворскла).
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