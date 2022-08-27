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Чемпионат Украины
Ворскла
27.08.2022, FT 1 : 2
Верес
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Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 15:50 |
518
0

Ворскла – Верес – 1:2. Победа в самом конце. Видео голов и обзор матча

«Верес» одержал победу над командой Виктора Скрипника

27 августа 2022, 15:50 |
518
0
Ворскла – Верес – 1:2. Победа в самом конце. Видео голов и обзор матча
УПЛ

Сегодня, 27 августа «Верес» во втором туре УПЛ на выезде обыграл «Ворсклу» - 2:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Михаил Шестаков (Верес).
81’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Кучеров (Верес).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Скляр (Ворскла).
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Источник Sport.ua
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