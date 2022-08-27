Юрий ВИРТ: «Футбольный бог был сегодня на нашей стороне»

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал победу на последних секундах над полтавской «Ворсклой» (2:1).

«Поздравляю болельщиков с чрезвычайно важной победой. Мы играли против очень сильного соперника, нам противостоял очень хороший тренер – Виктор Скрипник.

В первые полчаса «Ворскла» могла закрывать эту игру. К счастью, мы выстояли. Богдан Когут много выручал. У нас в это время было много брака, проигрывали подборы. Соперник полностью превосходил нас на стандартах. Только в заключительной пятнадцатиминутке тайма мы успокоились. Начали создавать. У Виталия Дахновского даже был прекрасный шанс, который он не реализовал.

В перерыве отмечали именно то, что нужно выигрывать борьбу, включать скорость. И во втором тайме команда действительно хотела играть на победу. Сражались до конца. И, по-видимому, футбольный бог тоже был сегодня на нашей стороне.

Для нас это очень важно – обыгрывать такие команды. Если дальше будем играть с такой самоотдачей – продолжим набирать очки», – сказал Вирт.

Отметим, что после двух сыгранных матчей «Верес» имеет стопроцентное количество набранных очков и находится в лидирующей группе.