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Ворскла
27.08.2022, FT 1 : 2
Верес
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Украина. Премьер лига
27 августа 2022, 16:47 | Обновлено 27 августа 2022, 17:09
687
0

Юрий ВИРТ: «Футбольный бог был сегодня на нашей стороне»

Наставник «Вереса» - о победе над «Ворсклой»

27 августа 2022, 16:47 | Обновлено 27 августа 2022, 17:09
687
0
Юрий ВИРТ: «Футбольный бог был сегодня на нашей стороне»
НК Верес

Главный тренер ровенского «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал победу на последних секундах над полтавской «Ворсклой» (2:1).

«Поздравляю болельщиков с чрезвычайно важной победой. Мы играли против очень сильного соперника, нам противостоял очень хороший тренер – Виктор Скрипник.

В первые полчаса «Ворскла» могла закрывать эту игру. К счастью, мы выстояли. Богдан Когут много выручал. У нас в это время было много брака, проигрывали подборы. Соперник полностью превосходил нас на стандартах. Только в заключительной пятнадцатиминутке тайма мы успокоились. Начали создавать. У Виталия Дахновского даже был прекрасный шанс, который он не реализовал.

В перерыве отмечали именно то, что нужно выигрывать борьбу, включать скорость. И во втором тайме команда действительно хотела играть на победу. Сражались до конца. И, по-видимому, футбольный бог тоже был сегодня на нашей стороне.

Для нас это очень важно – обыгрывать такие команды. Если дальше будем играть с такой самоотдачей – продолжим набирать очки», – сказал Вирт.

Отметим, что после двух сыгранных матчей «Верес» имеет стопроцентное количество набранных очков и находится в лидирующей группе.

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чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Ворскла - Верес Юрий Вирт
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Источник ФК Верес
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